Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?

Aşkta duygularını sonuna kadar yaşayan, kalbinin ritmini hiçbir zaman yitirmeyen birisin. Empati yeteneğinle, çevrendekilerin duygularını anlama konusunda doğuştan bir yeteneğe sahipsin. İlişkilerde en çok değer verdiğin şey 'anlaşılmak'. Bu, senin için bir ilişkinin en önemli yönü, belki de en değerli hazine. Partnerinle kurduğun bağ genellikle derin ve anlamlı oluyor. Bu bağ, sadece yüzeyde değil, kalplerin en derinlerinde oluşan bir bağ. Hassas bir kalbe sahip olduğun için, bu bağın kırılganlığı seni bazen korkutsa da, bu senin en güzel yanların arasında. Ancak, bazen karşındakini fazla önemsediğin için kendini geri plana atabiliyorsun. Bu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak unutma ki, kendine de önem vermen gerekiyor. Kendini unutma; seni seven biri zaten kalbini olduğu gibi görecektir. Seni olduğun gibi kabul eden, kalbinin tüm ritimlerini duyan biri, seni hiçbir zaman geri plana atmayacaktır. Kendini sev, çünkü sen, sevilmeye değersin.