Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?
Aşkta herkesin kendine özgü bir rolü vardır. Kimimiz ilişkiyi ayakta tutan taraf oluruz, kimimiz duygusal desteğiyle öne çıkar. Bazılarımız ilişkide lider olurken, kimimiz huzuru ve dengeyi temsil ederiz. Bu test, aşk hayatında hangi enerjiyi taşıdığını, ilişkilerinde hangi rolde parladığını ortaya çıkaracak.
1. Bir ilişkiye başladığında ilk ne hissedersin?
2. Partnerinle tartıştığında ne yaparsın?
3. Sevgini nasıl gösterirsin?
4. Partnerin seni aramadığında ne hissedersin?
5. Aşk senin için…
6. Kıskançlık konusunda nasılsın?
7. Partnerinle geleceğe dair plan yaparken...
8. Bir ilişkide en çok neye değer verirsin?
9. Partnerin seni üzdüğünde…
10. İlişkide karar alınması gerektiğinde…
Sen ilişkide güçlü olmayı üstleniyorsun!
Sen ilişkide duygusallığı üstleniyorsun!
Sen ilişkide tutkuyu üstleniyorsun!
Sen ilişkide sakinliği üstleniyorsun!
