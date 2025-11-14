İlişkinizde Ne Eksik?
Her ilişki bir denge işi… Bazen çok sevdiğimiz halde, o sihirli bağın zayıfladığını hissederiz. Kimi zaman iletişim kopar, kimi zaman güven duvarı örülür ya da heyecan bir anda söner. Peki senin ilişkinin temelinde hangi eksik var?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Partnerinle tartıştığınızda genelde ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerin seni dinlerken nasıl davranıyor?
3. Onunla vakit geçirirken kendini nasıl hissediyorsun?
4. Son zamanlarda birbirinize söylediğiniz en güzel şey neydi?
5. Sence ilişkinizdeki en büyük sorun ne olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerinle ilgili düşüncelerini paylaşırken ne hissediyorsun?
7. Onunla birlikte geleceğe dair konuşmalarınız nasıl?
8. Partnerin seni hala şaşırtıyor mu?
9. İlişkinizde romantizm hangi sıklıkta yaşanıyor?
10. Partnerin seninle ilgili neyi anlamakta zorlanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkinizde ilgi eksik!
İlişkinizde güven eksik!
İlişkinizde iletişim eksik!
İlişkinizde heyecan eksik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın