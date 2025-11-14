onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkinizde Ne Eksik?

İlişkinizde Ne Eksik?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.11.2025 - 16:01

Her ilişki bir denge işi… Bazen çok sevdiğimiz halde, o sihirli bağın zayıfladığını hissederiz. Kimi zaman iletişim kopar, kimi zaman güven duvarı örülür ya da heyecan bir anda söner. Peki senin ilişkinin temelinde hangi eksik var?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partnerinle tartıştığınızda genelde ne olur?

2. Partnerin seni dinlerken nasıl davranıyor?

3. Onunla vakit geçirirken kendini nasıl hissediyorsun?

4. Son zamanlarda birbirinize söylediğiniz en güzel şey neydi?

5. Sence ilişkinizdeki en büyük sorun ne olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerinle ilgili düşüncelerini paylaşırken ne hissediyorsun?

7. Onunla birlikte geleceğe dair konuşmalarınız nasıl?

8. Partnerin seni hala şaşırtıyor mu?

9. İlişkinizde romantizm hangi sıklıkta yaşanıyor?

10. Partnerin seninle ilgili neyi anlamakta zorlanıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkinizde ilgi eksik!

Aşkınızın hala canlı olduğu ilişkinizde, ilginin biraz solgunlaştığını hissediyor olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu durum tamamen normal ve çözümü de aslında çok basit. Küçük jestler, içten gelen bir 'Merhaba' mesajı veya belki de sadece bir 'Nasılsın?' sorusu, aranızdaki bağı yeniden canlandırmak için yeterli olabilir. Birlikte geçirdiğiniz zaman boyunca birbirinize o kadar adapte olmuşsunuz ki, belki de farkında olmadan birbirinize olan değerinizi göstermeyi ihmal etmiş olabilirsiniz. Bu durum, ilişkinizin kalitesini düşürüyor olabilir. Ancak unutmayın, sevgi sadece bir diğerini 'bilmek' değil, aynı zamanda hissettirmekle de alakalıdır. Birlikte geçirilen zamanın değeri, nicelikten ziyade nitelikle belirlenir. Yani, birlikte ne kadar çok zaman geçirdiğiniz değil, bu zamanı nasıl geçirdiğiniz önemlidir. Bu nedenle, birbirinize karşı ilginizi yeniden canlandırmak için, birlikte kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin.

İlişkinizde güven eksik!

Bu aşk hikayesi, duvarlar örülmüş ama hala yıkılmamış bir kaleyi andırıyor. Sıcak bir sevgiyle birbirinize sarılıyorsunuz, ancak geçmişin gölgesi, bu sevgi dolu kucaklaşmanın üzerine hafif bir soğukluk serpiyor. Belki de bu, adını koyamadığınız bir kırgınlık ya da bastırılmış bir şüphe... İçinizde bir yerlerde, sessiz sedasız ama ısrarla sizi kemiren bir şeyler var. Aşkın en saf hali, gerçek güvenden doğar. Bu güven, açıklığın ve samimiyetin sıcacık kollarında yeşerir. Ancak bazen, bu duyguları yeniden hatırlamak, onları yeniden öğrenmek gerekebilir. Öyleyse, birbirinize karşı dürüst olmayı yeniden öğrenin. Unutmayın ki, güven olmadan aşk, sadece güzel bir hatıra, solgun bir fotoğraftan ibarettir. Aşkı canlı tutmak, onu her gün yeniden yeşertmek sizin elinizde.

İlişkinizde iletişim eksik!

Sözcükleriniz havada asılı kalıyor, bir tür iletişim labirentinde kayboluyor. Bu, birçok ilişkinin sessizce çöktüğü, gizli bir kara deliktir. Belki de duygularınızı ifade etmekten kaçınıyorsunuz, belki de korkuyorsunuz. Ya da belki de karşınızdaki kişi, sizi dinlemek yerine, kendi duvarlarını savunmayı tercih ediyor. İletişim, sadece bir dizi kelime ve cümlelerden ibaret değildir. İletişim, bir diğerinin düşüncelerini, duygularını ve bakış açılarını anlama niyetiyle dinlemeyi gerektirir. İletişim, bir diğerinin iç dünyasına açılan bir kapıdır, ancak bu kapıyı açmak için doğru anahtara ihtiyacınız vardır. Biraz daha empati, biraz daha açıklık... İşte bu, iletişimin gizli anahtarıdır. Empati, bir diğerinin yerine geçme yeteneğidir, onların duygularını ve düşüncelerini anlama yeteneğidir. Açıklık ise, kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etme cesaretidir. Bu ikisi birleştiğinde, iletişim labirentinde kaybolmak yerine, bir diğerinin dünyasına açılan bir köprü oluşturabilirsiniz.

İlişkinizde heyecan eksik!

Bir zamanlar kalbinizin ritmini değiştiren, heyecanla dolup taşıran o şeyler, şimdi sanki sıradanlaşmış, rutin birer parça haline gelmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Aşk hala orada, hala kalbinizin en derin köşelerinde saklı, ama sanki bir kitap gibi, tozlu bir rafta unutulmuşçasına bekliyor. Monotonluk, ilişkilerin en büyük düşmanıdır. Sinsi bir hırsız gibi, sessizce ve yavaşça ilişkinin enerjisini emer. Farkında olmadan, o ilk heyecanı, o ilk kıvılcımı yavaşça söndürür. Ancak bu durumun bir çözümü var. Yeni aktiviteler deneyin, birlikte hiç yapmadığınız şeyleri keşfedin. Belki bir dans kursuna yazılabilir, belki birlikte bir yemek pişirebilirsiniz. Sürprizler yapın birbirinize. Belki bir çiçek, belki beklenmedik bir hediye, belki sadece bir öğle yemeği daveti. Küçük riskler alın, belki birlikte bir dağa tırmanabilir, belki birlikte bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bazen, aşkı yeniden canlandırmanın, ilişkiyi yeniden canlandırmanın yolu, farklı bir şey yapmaktan geçer. Belki de tek ihtiyacınız olan şey, biraz değişiklik, biraz yenilik, biraz macera. Unutmayın, aşk bir maceradır ve her macera, yeni bir adım, yeni bir deneyimle başlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın