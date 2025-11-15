Evet/Hayır Testine Göre Kırgın Mısın?
Bazen iyiyim deriz ama içimizde bir şey eksiktir. Belki kırıldın ama bastırıyorsun. Belki de gerçekten unuttun ama bir şey seni hala orada tutuyor. Bu kısa ve dürüst testle içindeki kırgınlığın ne kadar derin olduğunu keşfetmeye hazır mısın?
Hadi teste!
1. Son zamanlarda geçmişte yaşanan bir olayı sık sık hatırlıyor musun?
2. Biri seni üzdüğünde hemen affedebilir misin?
3. Özür beklediğin biri var mı?
4. Birine kırıldığında bunu belli eder misin?
5. Kırıldığın kişiye hala değer veriyor musun?
6. Bazen sebepsiz üzülüyor ama nedenini tam bulamıyor musun?
7. İnsanlara duvar örüyor musun?
8. Biri “artık bunu bırak” dese bile içten içe bırakamadığın bir şey var mı?
9. Kırgın olduğun kişiyle karşılaşsan içten içe gergin hisseder misin?
10. Bazen güçlü görünmek için duygularını bastırıyor musun?
Sen çok kırgınsın!
Sen hiç kırgın değilsin!
