Evet/Hayır Testine Göre Kırgın Mısın?

Bir yerlerde, belki de en derinlerinde, hâlâ onarılmamış, hala tamir bekleyen bir parçanın olduğunu hissediyorsun. Günlük hayatın ritminde gülüyor, konuşuyor, hatta çevrendekilere güçlü ve dayanıklı bir görüntü çiziyorsun. Ancak, içindeki o küçük ses hâlâ 'neden böyle oldu?' diye sorguluyor. Bu soru, belki de senin bile farkında olmadan, ruhunun en kuytu köşelerinde yankılanıyor. Bu kırgınlık, belki de senin en büyük düşmanın gibi görünüyor. Seni tamamen ele geçirmemiş, belki de asla geçirmeyecek, ama kalbinde, en hassas noktanda kendine bir yer bulmuş. Orada, sessizce duruyor, belki de senin onu tamamen kabullenmeni bekliyor. Zamanla geçer derler ya, aslında bu doğru değil. Bu kırgınlık zamanla değil, yüzleşmeyle geçecek. Kendine izin ver, bu yüzleşmeyi gerçekleştir. Unutma ki, kırgınlık da sevginin bir kalıntısıdır. Sevginin, belki de en acı veren, ama bir o kadar da değerli bir parçası. Çünkü sevgi olmasaydı, kırgınlık da olmazdı. Kendine izin ver, yüzleş ve belki de o zaman, o onarılmamış parçan tamir olacak.