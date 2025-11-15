onedio
Evet/Hayır Testine Göre Kırgın Mısın?

İnci Döşer
15.11.2025 - 13:01

Bazen iyiyim deriz ama içimizde bir şey eksiktir. Belki kırıldın ama bastırıyorsun. Belki de gerçekten unuttun ama bir şey seni hala orada tutuyor. Bu kısa ve dürüst testle içindeki kırgınlığın ne kadar derin olduğunu keşfetmeye hazır mısın?

Hadi teste!

1. Son zamanlarda geçmişte yaşanan bir olayı sık sık hatırlıyor musun?

2. Biri seni üzdüğünde hemen affedebilir misin?

3. Özür beklediğin biri var mı?

4. Birine kırıldığında bunu belli eder misin?

5. Kırıldığın kişiye hala değer veriyor musun?

6. Bazen sebepsiz üzülüyor ama nedenini tam bulamıyor musun?

7. İnsanlara duvar örüyor musun?

8. Biri “artık bunu bırak” dese bile içten içe bırakamadığın bir şey var mı?

9. Kırgın olduğun kişiyle karşılaşsan içten içe gergin hisseder misin?

10. Bazen güçlü görünmek için duygularını bastırıyor musun?

Sen çok kırgınsın!

Bir yerlerde, belki de en derinlerinde, hâlâ onarılmamış, hala tamir bekleyen bir parçanın olduğunu hissediyorsun. Günlük hayatın ritminde gülüyor, konuşuyor, hatta çevrendekilere güçlü ve dayanıklı bir görüntü çiziyorsun. Ancak, içindeki o küçük ses hâlâ 'neden böyle oldu?' diye sorguluyor. Bu soru, belki de senin bile farkında olmadan, ruhunun en kuytu köşelerinde yankılanıyor. Bu kırgınlık, belki de senin en büyük düşmanın gibi görünüyor. Seni tamamen ele geçirmemiş, belki de asla geçirmeyecek, ama kalbinde, en hassas noktanda kendine bir yer bulmuş. Orada, sessizce duruyor, belki de senin onu tamamen kabullenmeni bekliyor. Zamanla geçer derler ya, aslında bu doğru değil. Bu kırgınlık zamanla değil, yüzleşmeyle geçecek. Kendine izin ver, bu yüzleşmeyi gerçekleştir. Unutma ki, kırgınlık da sevginin bir kalıntısıdır. Sevginin, belki de en acı veren, ama bir o kadar da değerli bir parçası. Çünkü sevgi olmasaydı, kırgınlık da olmazdı. Kendine izin ver, yüzleş ve belki de o zaman, o onarılmamış parçan tamir olacak.

Sen hiç kırgın değilsin!

Bir zamanlar seni derinden yaralayan, hatta belki de hayatını altüst eden olaylar, artık senin kim olduğunu belirlemiyor. Bu olaylarla yüzleştin, onları kabullendin ve en önemlisi, onlardan dersler çıkardın. Eski acıların, kırgınlıkların artık seni etkileyemiyor çünkü sen geçmişle barıştın. Hayatın zorlu okulunda büyüdün, olgunlaştın ve kendi sınırlarını çizmeyi öğrendin. Artık o duyguların esiri değilsin; onları kontrol edebilen, yönetebilen bir gözlemci oldun. Duyguların sana hükmetmesine izin vermiyorsun, çünkü artık onları anlayabiliyor ve onlarla baş edebiliyorsun. Kırgınlıkların, hayal kırıklıklarının, hüsranların artık geride kaldı. Onlar senin geçmişinin bir parçası ve sen o geçmişi kabullendin. Ancak şimdi, yepyeni bir dönemdesin. Geçmişin gölgesinden çıkıp, aydınlığa adım attın. Yeni bir sayfa açtın ve bu sayfada sadece sen varsın; daha güçlü, daha bilge ve daha özgür bir sen.

