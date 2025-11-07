Bunlardan Birini Seç, Mutluluğa Ne Kadar Yakınsın Öğren!
Mutluluk... Kimi için sabah kahvesinde gizlidir, kimi için sessiz bir akşamda, kimi içinse hiç bitmeyen bir arayıştır. Bu testte karşına çıkan seçeneklerden içinden geleni seç, fazla düşünmeden kalbini dinle. Seçimin, şu anda mutlulukla arandaki mesafeyi ve iç dünyandaki huzur seviyesini gösterecek.
Hadi teste!
Seç bakalım birini!
Sen mutluluğa yaklaşıyorsun!
Sen mutluluğun içindesin zaten!
Sen mutluluğa çok yakınsın!
Senin mutlulukla aranda engel var!
Sen mutluluğa fazlasıyla yakınsın!
Senin mutlulukla aranda bir perde var!
