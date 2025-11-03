Kuş Teorisine Göre Ne Kadar Seviliyorsun?

Bir aşk hikayesinde, ne yazık ki, her zaman iki tarafın da aynı oranda sevgi beslemesi beklenir ancak bu her zaman gerçekleşmez. Belki de sen, bu aşka daha çok bağlanmış, daha çok emek vermişsindir. Belki de sen, her sabah uyanır uyanmaz onu düşünmeye başlıyor, her gece onunla uykuya dalıyorsundur. Belki de sen, onun için her türlü fedakarlığı göze almışsındır. Ancak, karşındaki kişi belki de artık aynı hisleri paylaşmıyor olabilir. Belki de onun kalbinde senin için bir zamanlar olduğu gibi yer kalmamıştır. Belki de o, seninle aynı sevgi diliyle konuşmuyor, seninle aynı ritimde sevgi dansı yapmıyordur. Fakat unutma ki, bu durum senin sevilebilir olmadığını göstermez. Aksine, belki de bu, sadece yanlış kişiye, yanlış zamanda vermiş olduğun kalbinin bir sonucudur. Belki de bu, senin aşka dair yanılgılarının, hayal kırıklıklarının bir yansımasıdır. Ancak, kendini sevmen, gerçek sevgiyi bulmanın ilk adımıdır. Kendini sevdiğin zaman, kalbini doğru kişiye, doğru zamanda verebilirsin. Kendini sevdiğin zaman, aşkı da doğru şekilde yaşayabilir, doğru şekilde paylaşabilirsin. Kendini sevdiğin zaman, aşkın gerçek anlamını, gerçek değerini anlayabilirsin. Kendini sevdiğin zaman, aşkın gerçekten ne olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu kavrayabilirsin. Kendini sevdiğin zaman, aşkın sadece bir duygu olmadığını, aynı zamanda bir seçim, bir karar, bir taahhüt olduğunu fark edebilirsin.