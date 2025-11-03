Kuş Teorisine Göre Ne Kadar Seviliyorsun?
Son günlerde TikTok'ta popüler olan kuş teorisini duydun mu? Bu teoriye göre partnerine 'Bugün bir kuş gördüm.' diyorsun. Eğer partnerin ilgilenip sana bunun ayrıntılarını soruyorsa aranızdaki bağ kuvvetli oluyor. Eğer umursamazsa da aranızdaki bağın güçsüz olduğu teorisine dayanıyor. Bu testte sana sorduğumuz birkaç soruyla ilişkinizin dinamiklerini ölçeceğiz!
Hazırsan başlayalım!
1. Partnerin seninle ilgili özel günlerde ne yapar?
2. Gününün nasıl geçtiğini sorar mı?
3. Tartışmalarda tavrı genelde nasıldır?
4. Sana desteğini puanlasan?
5. Seni güldürmek için özel çaba harcar mı?
6. Başkalarının yanında sana nasıl davranır?
7. Partnerin detaycı mı yoksa yüzeysel mi?
8. Son olarak ilişkiyi sence kim yönetiyor?
Senin şüpheye düşmene gerek yok, gerçekten çok seviliyorsun!
Sen seviliyorsun aslında ama bunu her zaman hissedemiyorsun!
Sen sevilmiyorsun, ilişkini gözden geçirmen iyi olabilir!
