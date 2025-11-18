Gerçek Stalkerlar Buraya! Stalk Başarın Ne?
Birini merak ettiğimizde, sosyal medyada minik(!) bir tur atmak hepimizin içgüdüsü. Ama bazıları var ki bu işi bir sanat, bir meslek, hatta bilim haline getirmiş durumda! Bu testte, stalk yeteneklerin ne kadar gelişmiş, ne kadar ustalaşmışsın birlikte keşfediyoruz.
Hadi teste!
1. Hoşlandığın birini merak edince ilk yaptığın şey ne?
2. Profil gizliyse ne yaparsın?
3. Birini stalklarken eski sevgililerine de bakar mısın?
4. Birinin story’sine yanlışlıkla bastığında…
5. Çok merak ettiğin bir hesap seni engellediyse…
6. Birinin beğenilerini inceler misin?
7. Bir kişiyle ilgili en çok neye bakarsın?
8. Birini stalklarken profilden çıkmadan önce ne yaparsın?
9. Birinin yakın çevresini inceler misin?
10. Birinin eski tatil fotoğraflarına bile baktığını fark ettiğinde…
Sen stalkta pek başarılı değilsin!
Sen stalkta dengelisin!
Sen stalkta çok başarılısın!
Sen stalkta tam bir uzmansın!
