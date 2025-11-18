Stalk yapmak mı? Hayır, hayır! Senin işin çok daha sofistike; bir dizi karmaşık olayı çözümlüyor ve rapor haline getiriyorsun. Senin gözlerin, diğerlerinin gözden kaçırdığı en ince ayrıntıları bile yakalıyor. İlişkileri çözümlemek, bağlantıları hızlı bir şekilde kurmak ve fake hesapları tespit etmek konusunda adeta bir Sherlock Holmes'sun. Merakın, bir dedektifin dikkatini bile kıskandıracak kadar güçlü. Analiz yeteneğin ise bir bilgisayarın hızına yaklaşıyor. Sosyal medya platformları seni görünce adeta titriyor olabilir. Neden mi? Çünkü sen, onların en korkulu rüyasısın: Bir kullanıcı, onları en derinlerine kadar anlayabilen ve her hareketlerini gözlemleyebilen biri. Bu yeteneklerinle, sosyal medya dünyasında bir casus gibi dolaşıyorsun. Herkesin gözden kaçırdığı ipuçlarını yakalıyor, karmaşık olayları çözümlüyor ve hatta fake hesapları bile tespit edebiliyorsun. Senin için bir profil fotoğrafı, bir yorum veya bir beğeni, sıradan bir kullanıcıya göre çok daha fazlasını ifade ediyor. Profesyonel seviyede bir sosyal medya analisti olabilir miydin? Belki de. Ama şimdilik, sosyal medya dünyasında bir dedektif olarak kalmayı tercih ediyorsun. Ve bu işte ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Devam et, Sherlock! Sosyal medya dünyası senin analizlerini bekliyor.