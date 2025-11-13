Bir dünya var, tam da kalbinin derinliklerinde, sadece senin bildiğin ve huzur bulduğun bir dünya. Bu dünya, senin sığınağın, senin huzur limanın. İşte bu yüzden sen, kendi dünyasında huzur bulan, kendi sesini dinlemeyi seven bir kişiliksin. Etrafındaki insanlar, senin bu özgün dünyana hayranlıkla bakıyorlar. Onların gözünde sen, her zaman sevilen, saygı duyulan birisin. Ancak ilginç bir şekilde, senin yokluğuna da hızlıca adapte olabiliyorlar. Bu, senin enerjinin ne kadar olgun ve dengeli olduğunu gösteriyor. Seninle birlikteyken onlar da bu enerjiye ortak oluyorlar, sen yokken ise kendi enerjilerine dönüyorlar. Bu durum, asla kötü bir durum değil. Tam aksine, bu senin ne kadar olgun, ne kadar dengeli bir enerjiye sahip olduğunu gösteriyor. Seninle geçirdikleri zaman, onlara da bu olgunluğu ve dengeli enerjiyi aşılayabiliyor. Ancak, senin yokluğunu en çok hissedecek kişi, büyük ihtimalle senin kendin olacaksın. Çünkü sen, kendi enerjine, kendi dünyana en çok ihtiyaç duyan kişisin. Kendi sesini dinlemeyi, kendi dünyanda huzur bulmayı seviyorsun. Bu yüzden, kendi yokluğunu en çok sen hissedeceksin. Kendi enerjine, kendi huzuruna ihtiyaç duyduğun zamanlarda, kendi dünyana dönecek ve orada huzur bulacaksın.