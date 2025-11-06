Hangi Dönem Dizisinde Yaşamalıydın?
Bazen kendimizi yanlış yüzyılda doğmuş gibi hissederiz, değil mi? Kimi Viktorya döneminin ihtişamına, kimi 80’lerin renkli enerjisine, kimi de Osmanlı saraylarının ihtişamlı atmosferine aitmiş gibi… Bu testle içindeki ruhu zamanda yolculuğa çıkarıyoruz. Hadi bakalım, sen hangi dönem dizisinde başrol olmalıydın?
1. En sevdiğin hikaye türü hangisi?
2. Bir dizide başrol olsan karakterin nasıl olurdu?
3. Günlük kıyafet tarzın nasıl?
4. Sosyal ortamlarda nasılsın?
5. Hayatta en çok neye önem verirsin?
6. Aşk senin için ne demek?
7. Gününü nasıl geçirirsin?
8. Kendi hikayende hangisi eksik?
9. Sence insanları en çok ne etkiler?
Sen Muhteşem Yüzyıl'da yaşamalıydın!
Sen Stranger Things'te yaşamalıydın!
Sen Bridgerton'ta yaşamalıydın!
Sen Game of Thrones'ta yaşamalıydın!
