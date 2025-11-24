Sen Nasıl Bir Kankasın?
Herkesin arkadaşlık tarzı farklıdır: Kimi dert ortağıdır, kimi kahkaha makinesi, kimi ise kriz anında ilk aranan kişidir. Peki senin kanka karakterin nasıl?
Hadi teste!
1. Bir arkadaşının morali bozuk ve seni arıyor. Ne yaparsın?
2. Arkadaş grubunda plan yapıldığında rolün nedir?
3. Bir sır verildiğinde…
4. Doğum günü sürprizi planlanıyor. Sen?
5. Arkadaşlarının dram seviyesini nasıl yönetiyorsun?
6. Bir arkadaşın yeni bir ilişkiye başladı. Tepkin?
7. Grup sohbetinde seni en iyi tanımlayan şey?
8. Bir tartışma çıktığında…
9. Arkadaşların seni neden sever?
10. En iyi arkadaşlık tanımın neye yakın?
Sen güvenilir ve sığınılan kankasın!
Sen enerji bombası kankasın!
Sen planlı ve yol gösteren kankasın!
Sen rahat takılan kankasın!
