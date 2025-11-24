Sen Nasıl Bir Kankasın?

Sen arkadaş grubunun stratejisti, yöneticisi ve problem çözücüsüsün. Bir şey yapılacaksa, düzenlenecekse, organize edilecekse herkes gözlerini sana çeviriyor. Çünkü sen plansız iş yapmayı sevmiyorsun ve genelde de en doğru, en mantıklı yolu buluyorsun. Arkadaşların, fikirlerine güveniyor; çünkü hem analiz edebilen hem de pratik çözümler sunabilen bir yapın var. Sadece destek olmakla kalmıyor, yön gösteriyorsun. Bu seni grubun vazgeçilmez akıl danışmanı haline getiriyor.