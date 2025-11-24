onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Nasıl Bir Kankasın?

Sen Nasıl Bir Kankasın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 15:01

Herkesin arkadaşlık tarzı farklıdır: Kimi dert ortağıdır, kimi kahkaha makinesi, kimi ise kriz anında ilk aranan kişidir. Peki senin kanka karakterin nasıl?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir arkadaşının morali bozuk ve seni arıyor. Ne yaparsın?

2. Arkadaş grubunda plan yapıldığında rolün nedir?

3. Bir sır verildiğinde…

4. Doğum günü sürprizi planlanıyor. Sen?

4. Doğum günü sürprizi planlanıyor. Sen?

5. Arkadaşlarının dram seviyesini nasıl yönetiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir arkadaşın yeni bir ilişkiye başladı. Tepkin?

7. Grup sohbetinde seni en iyi tanımlayan şey?

8. Bir tartışma çıktığında…

9. Arkadaşların seni neden sever?

10. En iyi arkadaşlık tanımın neye yakın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen güvenilir ve sığınılan kankasın!

Sen arkadaş grubunun dayanıklı, sağlam ve güven verebilen üyesisin. İnsanlar derdini açacak bir omuz aradığında ilk aklına gelen kişi sensin. Çünkü dinlemeyi bilirsin, yargılamazsın ve olayları mantık çerçevesinde değerlendirirsin. Arkadaşların, senin varlığının bile onları rahatlattığını hisseder. Kriz anlarında soğukkanlı kalman ve ilişkilerdeki çatışmaları olgunlukla halletmen seni grubun “güvenli limanı” yapıyor. Belki her zaman en eğlenceli kişi değilsin ama herkes bilir ki, sen yoksan o grup tamamlanmıyor.

Sen enerji bombası kankasın!

Sen arkadaş grubunun neşesi, kahkahası ve yükselticisindir! İnsanlar seninle zaman geçirince hayat enerjilerinin arttığını hisseder. Esprilerin, doğal samimiyetin ve eğlenceli hallerin sayesinde her ortamın temposunu sen belirlersin. Dramı hafifletir, zor zamanlarda bile gülümsetmeyi başarırsın. Sende bir rahatlık, bir “hayat güzel, boş ver” havası var. Bu yüzden arkadaşların seni yanında görmekten aşırı keyif alıyor. Sen olmasan grup biraz daha mat, biraz daha sıradan olurdu.

Sen planlı ve yol gösteren kankasın!

Sen arkadaş grubunun stratejisti, yöneticisi ve problem çözücüsüsün. Bir şey yapılacaksa, düzenlenecekse, organize edilecekse herkes gözlerini sana çeviriyor. Çünkü sen plansız iş yapmayı sevmiyorsun ve genelde de en doğru, en mantıklı yolu buluyorsun. Arkadaşların, fikirlerine güveniyor; çünkü hem analiz edebilen hem de pratik çözümler sunabilen bir yapın var. Sadece destek olmakla kalmıyor, yön gösteriyorsun. Bu seni grubun vazgeçilmez akıl danışmanı haline getiriyor.

Sen rahat takılan kankasın!

Sen arkadaş grubunun en huzurlu, en sakin, en “olursa olur olmazsa da sorun değil” üyesisin. İnsanlar seninle arkadaş olmayı seviyor çünkü onları sıkmıyor, boğmuyor, zorlamıyorsun. Kendi alanına değer veriyorsun ve başkalarının da aynı özgürlüğe sahip olmasını destekliyorsun. Gerektiğinde yanındasın ama drama batmıyor, kalabalıklarda kaybolmuyor, ilişkileri doğal akışına bırakıyorsun. Arkadaşların seni, huzur veren varlığın ve sakin yaklaşımın için çok seviyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın