İlişkinizi Ne Renklendirir?
Her ilişki kendine özgü bir ritme, renge ve enerjiye sahiptir. Bazı ilişkiler heyecanla parlar, bazıları sakinlikle derinleşir, bazıları ise eğlenceyle hayat bulur. Bu test, ilişki dinamiğini keşfetmen için hazırlandı. Cevapların seni, romantik dünyanda hangi unsurun ilişkiyi renklendirdiğine götürecek.
1. Partnerinle en sevdiğin ortak aktivite nedir?
2. Tartışma çıktığında ilk tepkin nasıl olur?
3. Bir ilişkide en çok hangi özelliği ararsın?
4. Sürpriz deyince aklına ne gelir?
5. İdeal bir buluşma gecen nasıl olur?
6. Partnerin seni en çok nasıl mutlu eder?
7. İlişkide iletişim tarzın nasıldır?
8. Partnerinle en çok neyi paylaşmayı seversin?
9. Bir ilişkide seni en çok uzaklaştıran şey nedir?
10. Hediye alacaksın… Ne seçersin?
Sizin ilişkinizi romantizm renklendirir!
Sizin ilişkinizi macera renklendirir!
Sizin ilişkinizi huzur renklendirir!
Sizin ilişkinizi eğlence renklendirir!
