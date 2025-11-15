Bilim İnsanlarını Fotoğraflarından Tanıyabilir misin?
Bilim tarihi, insanlığın sınırlarını zorlayan zihinlerle dolu. Kimi elektriğin dilini çözmüş, kimi atomun kalbine inmiş, kimi evrenin sırlarını açıklamış… Peki sen bu bilim insanlarını yüzlerinden tanıyacak kadar dikkatli misin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu bilim insanı kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bu bilim insanı kimdir?
3. Bu bilim insanı kimdir?
4. Bu bilim insanı kimdir?
5. Bu bilim insanı kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu bilim insanı kimdir?
7. Bu bilim insanı kimdir?
8. Bu bilim insanı kimdir?
9. Bu bilim insanı kimdir?
10. Bu bilim insanı kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın