Gerçekten Sen misin, Yoksa Maskelerin mi Konuşuyor?

İnci Döşer
15.11.2025 - 17:31

Hepimiz bazen kendimizi korumak için farklı yüzler takarız. Kimi zaman güçlü görünürüz, kimi zaman umursamaz… ama içimizde fırtınalar koparken bile belli etmemeyi öğrenmişizdir. Peki senin yüzündeki gülümseme ne kadar gerçek?

Hadi teste!

1. İnsanlarla ilk tanıştığında genelde nasıl davranırsın?

2. Yakın bir arkadaşın senin hakkında ne söylerdi?

3. Toplum içinde yanlış anlaşıldığında ne yaparsın?

4. Bir tartışmada kendini savunurken hangi cümle sana daha yakın?

5. En çok ne zaman “rol yapmak zorundayım” hissine kapılıyorsun?

6. Sosyal medyada paylaşımların seni ne kadar yansıtıyor?

7. “Güçlü görünmeliyim” düşüncesi sende ne kadar baskın?

8. Birine kırıldığında ne yaparsın?

9. İnsanların seni beğenmesi senin için ne kadar önemli?

10. Geçmişteki hatalarını düşündüğünde ne hissediyorsun?

Sen gerçekten sensin!

Seninle tanışan herkesin ilk hissi genellikle içtenliğin oluyor. Rol yapmayı sevmeyen, duygularını gizlemeyi reddeden bir kişiliğin var. Ne düşünüyorsan dilinde saklamıyor, ne hissediyorsan tüm hücrelerinde yaşıyorsun. Bu dürüstlük, bazen seni zor durumlara soksa da, ruhunun özgürlüğünü elinden alabilecek hiç kimse yok. İnsanlar seni, tüm gerçekliğinle, maskesiz ve süslenmemiş haliyle seviyor. Çünkü seninle olmak, insanların kendi maskelerini çıkarmalarına ve gerçeklerini yaşamalarına izin veriyor. Seninle birlikteyken, insanlar kendilerini olduğu gibi hissedebiliyorlar. Bu saf gerçeklik, sana hem güç veriyor hem de çevrendekilere ilham oluyor. Seninle tanışan herkes, içtenliğinin ve dürüstlüğünün etkisi altında kalıyor. Bu etki, onları da daha gerçek, daha dürüst ve daha özgür olmaya teşvik ediyor. Sonuçta, seninle birlikteyken, insanlar sadece seni değil, aynı zamanda kendilerini de seviyorlar. Bu, senin en büyük gücün ve en büyük ilham kaynağın.

Sen çoğu zaman gerçek sensin!

Bir maskenin ardına saklanmadan, ama tamamen de açığa çıkmadan, duygularını koruyan biri olarak kendini nasıl tanımlarsın? Biraz gizemli, biraz çekingen, ama kesinlikle sahte değil. Duygularını herkese sergilemekten kaçınıyorsun, çünkü onları sana değer verdiklerini kanıtlayana kadar saklıyorsun. Bu nedenle, ilk izlenimler genellikle senin biraz 'soğuk' olduğunu düşündürebilir. Ama bu, aslında senin ne kadar derin ve düşünceli olduğunu, kendini nasıl koruduğunu anlamalarını engeller. Samimiyetin, seçici ama güçlüdür. Doğru insanlarla bir araya geldiğinde, tüm benliğinle parlar ve ışıldarsın. Bu, senin gerçek doğanı yansıtır: Gizemli, çekingen, ama aynı zamanda güçlü ve parlak. Kendini korurken, aynı zamanda doğru insanlara kendini açmayı da biliyorsun. Bu, senin kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu gösterir: Ne tamamen maskesiz, ne de tamamen sahte biri.

Senin çoğu zaman maskelerin var!

Hayatın içinde sürekli bir savaşın var, bir çatışma. Bu, gerçek 'sen' ile toplumun senden beklediği 'sen' arasındaki sürekli devam eden mücadele. Bazen aynaya baktığında, orada duran kişiyi tanıyamayabilirsin. O kişi sen misin, yoksa sadece toplumun senin olmanı istediği kişi mi? Her şeyin dışarıdan mükemmel göründüğü zamanlar bile olabilir. İnsanlar seni görüp, 'Vay be, onun hayatı ne kadar da yolunda' diye düşünebilirler. Ancak senin içinde bir yorgunluk var. Bu, sürekli bir rol oynamanın getirdiği yorgunluk. Sürekli bir maske takmanın, sürekli toplumun beklentilerine uymaya çalışmanın yorgunluğu. Bu maskeler belki seni koruyor, belki de sana bir güvenlik hissi veriyor. Ancak aynı zamanda seni tüketiyorlar, enerjini emiyorlar. Belki de artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Belki de artık bu maskeleri çıkartıp, gerçek 'sen' olmanın zamanı gelmiştir. Çünkü senin en güzel versiyonun, en dürüst halin. Bu versiyonu saklamak yerine, onu sergileyerek kendine ve başkalarına karşı dürüst olmanın zamanı gelmiştir. Kendi doğrularınla, kendi değerlerinle ve kendi arzularınla yaşamanın, senin en güzel versiyonun olduğunu unutma.

Sen maskelerinle konuşuyorsun!

Hayatın büyülü sahnesinde, senin için herkes birer oyuncu ve sen bu oyunun yetenekli yönetmenisin. Güçlü ve kontrollü olduğunu düşünüyorsun, herkesin gözünde mükemmelsin. Ancak, bu dış görünüşün ardında, kimseye göstermediğin, içinde kopan fırtınalar var. Yalnız kaldığın anlarda hissettiğin boşluk, bastırdığın gerçek duyguların yankıları. Maskelerin ardında saklanmayı seviyorsun, çünkü maskesiz kalmak seni savunmasız hissettiriyor. Ancak, unutma ki, gerçek özgürlük, kendini saklamadan, tüm çıplaklığıyla var olabilmekte. Kendini olduğun gibi kabul etmek, gerçek duygularını bastırmadan yaşamak, işte bu gerçek özgürlüktür. Kendini olduğun gibi göstermekten korkma, çünkü herkesin içinde biraz kırılganlık, biraz savunmasızlık vardır. İşte bu, senin en gerçek halin. Kendini olduğun gibi kabul et, çünkü gerçek özgürlük, kendini saklamadan var olabilmekte.

