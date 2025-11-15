Gerçekten Sen misin, Yoksa Maskelerin mi Konuşuyor?

Hayatın içinde sürekli bir savaşın var, bir çatışma. Bu, gerçek 'sen' ile toplumun senden beklediği 'sen' arasındaki sürekli devam eden mücadele. Bazen aynaya baktığında, orada duran kişiyi tanıyamayabilirsin. O kişi sen misin, yoksa sadece toplumun senin olmanı istediği kişi mi? Her şeyin dışarıdan mükemmel göründüğü zamanlar bile olabilir. İnsanlar seni görüp, 'Vay be, onun hayatı ne kadar da yolunda' diye düşünebilirler. Ancak senin içinde bir yorgunluk var. Bu, sürekli bir rol oynamanın getirdiği yorgunluk. Sürekli bir maske takmanın, sürekli toplumun beklentilerine uymaya çalışmanın yorgunluğu. Bu maskeler belki seni koruyor, belki de sana bir güvenlik hissi veriyor. Ancak aynı zamanda seni tüketiyorlar, enerjini emiyorlar. Belki de artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Belki de artık bu maskeleri çıkartıp, gerçek 'sen' olmanın zamanı gelmiştir. Çünkü senin en güzel versiyonun, en dürüst halin. Bu versiyonu saklamak yerine, onu sergileyerek kendine ve başkalarına karşı dürüst olmanın zamanı gelmiştir. Kendi doğrularınla, kendi değerlerinle ve kendi arzularınla yaşamanın, senin en güzel versiyonun olduğunu unutma.