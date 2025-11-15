Gerçekten Sen misin, Yoksa Maskelerin mi Konuşuyor?
Hepimiz bazen kendimizi korumak için farklı yüzler takarız. Kimi zaman güçlü görünürüz, kimi zaman umursamaz… ama içimizde fırtınalar koparken bile belli etmemeyi öğrenmişizdir. Peki senin yüzündeki gülümseme ne kadar gerçek?
Hadi teste!
1. İnsanlarla ilk tanıştığında genelde nasıl davranırsın?
2. Yakın bir arkadaşın senin hakkında ne söylerdi?
3. Toplum içinde yanlış anlaşıldığında ne yaparsın?
4. Bir tartışmada kendini savunurken hangi cümle sana daha yakın?
5. En çok ne zaman “rol yapmak zorundayım” hissine kapılıyorsun?
6. Sosyal medyada paylaşımların seni ne kadar yansıtıyor?
7. “Güçlü görünmeliyim” düşüncesi sende ne kadar baskın?
8. Birine kırıldığında ne yaparsın?
9. İnsanların seni beğenmesi senin için ne kadar önemli?
10. Geçmişteki hatalarını düşündüğünde ne hissediyorsun?
Sen gerçekten sensin!
Sen çoğu zaman gerçek sensin!
Senin çoğu zaman maskelerin var!
Sen maskelerinle konuşuyorsun!
