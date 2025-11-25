Burcuna Göre Yalan Söyleme Potansiyelin Ne?
Her burcun yalan söyleme motivasyonu, tarzı ve potansiyeli farklıdır. Kimisi tamamen dürüstlük timsali, kimisi gereksiz beyaz yalanlara başvurur, kimisi ise stratejik nedenlerle gerçeği eğip bükebilir. Bakalım senin yalan söyleme potansiyelin neymiş?
Hadi teste!
Burcunu seçer misin?
Senin yalan söyleme potansiyelin %20!
Senin yalan söyleme potansiyelin %40!
Senin yalan söyleme potansiyelin %80!
Senin yalan söyleme potansiyelin %50!
Senin yalan söyleme potansiyelin %45!
Senin yalan söyleme potansiyelin %20!
Senin yalan söyleme potansiyelin %50!
Senin yalan söyleme potansiyelin %85!
Senin yalan söyleme potansiyelin %60!
Senin yalan söyleme potansiyelin %30!
Senin yalan söyleme potansiyelin %60!
Senin yalan söyleme potansiyelin %90!
