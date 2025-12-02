Senin Ön Planda Olan Özelliğin Ne?
Hayatındaki davranışların, tercihlerin ve ani tepkilerin aslında hangi kişilik özelliğinin baskın olduğunu söyler mi merak ettin mi? 10 sorudan oluşan bu test, içindeki en parlak özelliği ortaya çıkaracak. Samimi ol, ilk aklına gelen seçeneği işaretle dürüst cevaplar en doğru sonucu verir.
Hazırsan başlayalım!
1. Bir grup plan yaparken sen genelde ne yaparsın?
2. Bir arkadaşın üzgün olduğunda senin ilk tepkin ne olur?
3. İş/okul projesinde hangi rolü tercih edersin?
4. Tatil planlarken seni en çok çeken ne olur?
5. Zor bir karar anında neye güvenirsin?
6. Seni en çok tatmin eden an hangisidir?
7. Sosyal ortamda seni tanımlayan cümle genelde ne olur?
8. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda tepkin nasıldır?
9. Çatışma yaşandığında nasıl davranırsın?
10. Boş zamanında ne yapmayı seversin?
Senin ön plana çıkan özelliğin empati!
Senin ön plana çıkan özelliğin liderlik!
Senin ön plana çıkan özelliğin analitik zekan!
Senin ön plana çıkan özelliğin yaratıcılık!
