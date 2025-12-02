Senin Ön Planda Olan Özelliğin Ne?

Senin için insanların duyguları ve ilişkiler her şeyden önce gelir. Başkalarının ne hissettiğini sezme, onları rahatlatma ve ihtiyaçlarına göre davranma senin doğal refleksindir. Bu özellik seni güvenilir, sadık ve sıcak bir insan yapar; arkadaşların zor zamanlarında ilk akla gelen kişisin. İletişim kurarken söylenmeyeni de anlayıp tepki verebilmen, grubun moralini yükseltir ve çatışmaları yumuşatır.