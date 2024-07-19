Dünya Genelinde Teknik Alt Yapı Sorunu: Uçuşlar Durdu, Cep Şubeler Çalışmadı, Kasalar Para Çekemedi!

Dünya genelinde internet sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Türkiye’de şimdiye kadar Denizbank ve Türk Hava Yolları’ndan ‘teknik aksaklık’ açıklaması geldi. Ancak dünya genelinde bir çok ülkede banka sistemleri çöktü hatta marketlerdeki kasalar bile çalışmadı.

Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Sky News kanalının kesintiler nedeniyle yayını kesildi. Son olarak da Londra borsası kapatıldı…