Dünya Genelinde Teknik Alt Yapı Sorunu: Uçuşlar Durdu, Cep Şubeler Çalışmadı, Kasalar Para Çekemedi!
Dünya Genelinde Teknik Alt Yapı Sorunu: Uçuşlar Durdu, Cep Şubeler Çalışmadı, Kasalar Para Çekemedi!
Dünya genelinde internet sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.
Türkiye’de şimdiye kadar Denizbank ve Türk Hava Yolları’ndan ‘teknik aksaklık’ açıklaması geldi. Ancak dünya genelinde bir çok ülkede banka sistemleri çöktü hatta marketlerdeki kasalar bile çalışmadı.
Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.
Sky News kanalının kesintiler nedeniyle yayını kesildi. Son olarak da Londra borsası kapatıldı…
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Tüm dünya genelinde esrarengiz bir alt yapı sorunu yaşanıyor. Türkiye’de ilk olarak THY ve Denizbank’tan açıklama geldi.
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Ancak dünya üzerinde birçok ülkede teknik bir aksaklık var. Sorunun henüz kesin sebebi açıklanmadı ama teknik bir sorun yaşandığı kesin.
Sdney Havalanında tüm uçuşlar durduruldu, Avusturalya'da marketlerde kasalar çalışmıyor.
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İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.
İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı." Alman Borsası ise ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."
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