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NASA Canlı Yayınındaki Ses Kaydı Tüm Dünyada Paniğe Neden Oldu! Peki, Aslında ISS'te Neler Yaşandı?

NASA Canlı Yayınındaki Ses Kaydı Tüm Dünyada Paniğe Neden Oldu! Peki, Aslında ISS'te Neler Yaşandı?

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 00:57

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri tarafından yapılan yanlış canlı yayın tüm dünyayı karıştırdı. Canlı yayında yaşanan dehşet anlarına dair açıklama ise NASA'dan geldi. Peki, ISS'te bir astronot dekompresyon hastalığıyla mı mücadele ediyor? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekte neler oluyor? 

İşte, detaylar...

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NASA'nın gerçekleştirdiği canlı yayın, sosyal medya platformlarında büyük bir heyecan yarattı!

NASA'nın gerçekleştirdiği canlı yayın, sosyal medya platformlarında büyük bir heyecan yarattı!

Dün gece, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun YouTube kanalında bir canlı yayın yapıldı. Yayında, bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı belirtileri gösterdiği duyuruldu. Kadın bir sesin, diğer mürettebat üyelerine komutanın durumunun kritik olduğunu ve hemen oksijen verilmesi gerektiğini, nabzının kontrol edilmesi ve giysilerinin yeniden giydirilmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

Peki, Dekompresyon Hastalığı Nedir?

Peki, Dekompresyon Hastalığı Nedir?

'Dekompresyon hastalığı', halk arasında 'vurgun' olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum, atmosfer basıncındaki hızlı ve beklenmedik değişiklikler sonucunda, vücutta çözünmüş gazların kan dolaşımı ve dokularda kabarcıklar oluşturmasına neden olmaktadır. Bu kabarcıklar, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Dekompresyon hastalığı genellikle dalgıçlar, yüksek irtifa pilotları ve astronotlar gibi atmosfer basıncının hızla değiştiği durumlarda karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu hastalık, herkesin potansiyel olarak maruz kalabileceği bir durum olarak değerlendirilebilir.

Dekompresyon Hastalığının Belirtileri Nelerdir? 

Dekompresyon hastalığının belirtileri arasında ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve hatta bilinç kaybı yer alabilir. Bu durum, hızlı ve etkili bir tedavi gerektirir. Tedavi genellikle oksijen verilmesi ve hiperbarik oksijen terapisi ile yapılır. Bu tedavi, kabarcıkların küçülmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki basınç değişiklikleri nedeniyle potansiyel olarak 'vurgun' riskiyle karşı karşıya kalan astronotların, bu korkunç durumu yayın esnasında yaşadıklarını düşündüren korkutucu ses kayıtları ise büyük bir endişe yaratarak, geniş çapta bir paniğe neden oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki basınç değişiklikleri nedeniyle potansiyel olarak 'vurgun' riskiyle karşı karşıya kalan astronotların, bu korkunç durumu yayın esnasında yaşadıklarını düşündüren korkutucu ses kayıtları ise büyük bir endişe yaratarak, geniş çapta bir paniğe neden oldu.

Bunun üzerine, NASA ve Space X harekete geçti. Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe sosyal medya platformu X üzerinden geldi.

NASA yaptığı açıklamada, söz konusu durumun 'gerçek bir acil durumla' ilgisi olmadığı belirtti!

NASA yaptığı açıklamada, söz konusu durumun 'gerçek bir acil durumla' ilgisi olmadığı belirtti!

Canlı yayının ardından sosyal medya üzerinden NASA'nın canlı yayın linkini paylaşan binlerce kişi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir acil durum yaşandığına dair uyarılarda bulundular. Ancak, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu sesin aslında devam eden bir simülasyondan yanlışlıkla yönlendirildiği ve bu durumun gerçek bir acil durumla hiçbir ilgisi olmadığı ifade etti.

İşte, NASA tarafından yapılan o açıklama 👇

İşte, NASA tarafından yapılan o açıklama 👇
twitter.com

'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum yaşanmamaktadır. Yakın zamanda, yerel saatle 17.28'de, NASA'nın canlı yayınında bir simülasyon ses kanalından yanlışlıkla bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) belirtileri yaşadığına dair bir ses yayını duyuldu. Ancak bu sesin kaynağı, mürettebatın ve yer ekiplerinin uzayda karşılaşabilecekleri çeşitli senaryolar için eğitim aldıkları bir simülasyondu ve gerçek bir acil durumu işaret etmiyordu. Bu yanıltıcı ses yayını sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı uyku modundaydı. Tüm mürettebat üyeleri sağlıklı ve güvende bulunmaktadır. Yarın sabah 8'de (EDT) gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşü programı aksamadan devam edecektir.'

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Space X'ten de yanıt gecikmedi: Space X'ten gelen yanıt şu şekildeydi 👇

Space X'ten de yanıt gecikmedi: Space X'ten gelen yanıt şu şekildeydi 👇
twitter.com

'Bu yalnızca bir denemeydi. Hawthorne'deki mürettebat eğitimi. 

@spacestation'a kenetlenmiş Dragon uzay aracı kadar güvenli ve sağlıklıdır.'

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