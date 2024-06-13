NASA Canlı Yayınındaki Ses Kaydı Tüm Dünyada Paniğe Neden Oldu! Peki, Aslında ISS'te Neler Yaşandı?
NASA Canlı Yayınındaki Ses Kaydı Tüm Dünyada Paniğe Neden Oldu! Peki, Aslında ISS'te Neler Yaşandı?
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri tarafından yapılan yanlış canlı yayın tüm dünyayı karıştırdı. Canlı yayında yaşanan dehşet anlarına dair açıklama ise NASA'dan geldi. Peki, ISS'te bir astronot dekompresyon hastalığıyla mı mücadele ediyor? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekte neler oluyor?
İşte, detaylar...
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NASA'nın gerçekleştirdiği canlı yayın, sosyal medya platformlarında büyük bir heyecan yarattı!
Peki, Dekompresyon Hastalığı Nedir?
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki basınç değişiklikleri nedeniyle potansiyel olarak 'vurgun' riskiyle karşı karşıya kalan astronotların, bu korkunç durumu yayın esnasında yaşadıklarını düşündüren korkutucu ses kayıtları ise büyük bir endişe yaratarak, geniş çapta bir paniğe neden oldu.
NASA yaptığı açıklamada, söz konusu durumun 'gerçek bir acil durumla' ilgisi olmadığı belirtti!
İşte, NASA tarafından yapılan o açıklama 👇
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Space X'ten de yanıt gecikmedi: Space X'ten gelen yanıt şu şekildeydi 👇
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