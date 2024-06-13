NASA Canlı Yayınındaki Ses Kaydı Tüm Dünyada Paniğe Neden Oldu! Peki, Aslında ISS'te Neler Yaşandı?

'Dekompresyon hastalığı', halk arasında 'vurgun' olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum, atmosfer basıncındaki hızlı ve beklenmedik değişiklikler sonucunda, vücutta çözünmüş gazların kan dolaşımı ve dokularda kabarcıklar oluşturmasına neden olmaktadır. Bu kabarcıklar, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Dekompresyon hastalığı genellikle dalgıçlar, yüksek irtifa pilotları ve astronotlar gibi atmosfer basıncının hızla değiştiği durumlarda karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu hastalık, herkesin potansiyel olarak maruz kalabileceği bir durum olarak değerlendirilebilir.

Dekompresyon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Dekompresyon hastalığının belirtileri arasında ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve hatta bilinç kaybı yer alabilir. Bu durum, hızlı ve etkili bir tedavi gerektirir. Tedavi genellikle oksijen verilmesi ve hiperbarik oksijen terapisi ile yapılır. Bu tedavi, kabarcıkların küçülmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.