Ay'ın Karanlık Yüzünde Bir İlk! Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünden Örnek Topladı!

The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin 2026 yılına kadar insanlı bir görev planladığı, Çin'in ise 2030 yılına kadar bir uzay aracı fırlatmayı hedeflediği biliniyor. Çin ayrıca, üzerinde yaşanabilir bir Ay üssü oluşturmayı da planlıyor.

Dr. Simeon Barber, Chang'e6 sondası tarafından toplanan örneklerin insanlığın kökenleri hakkında fikir verebileceğini belirtti. Ayrıca, toplanan örneklerin oluşumundan bu yana Dünya'ya eşlik eden Ay ve Dünya'nın ortak tarihini, gezegenimizin evrimleştiği ve yaşamı sürdürdüğü koşulları çözmemize yardımcı olacak yeni bilgiler sağlayabilir.