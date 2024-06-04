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Ay'ın Karanlık Yüzünde Bir İlk! Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünden Örnek Topladı!

Ay'ın Karanlık Yüzünde Bir İlk! Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünden Örnek Topladı!

Uzay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 13:43

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), insansız uzay aracı Chang'e-6'nın Ay'ın karanlık yüzüne indiğini duyurdu. 'Muhteşem bir teknik başarı' olarak ifade edilen yolculukta Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez taş ve toprak örnekleri toplandı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/art...
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Çin'in Chang'e-6 sondası ayın karanlık yüzüne indi!

Çin'in Chang'e-6 sondası ayın karanlık yüzüne indi!

Çin'in Chang'e-6 ay sondası, Ay'ın uzak tarafına başarılı bir iniş gerçekleştirerek, bu bölgeden kaya ve toprak örnekleri toplamayı hedefleyen 53 günlük bir görevin önemli bir aşamasını tamamladı. 

Bu durum, Çin'in uzay gücü statüsünü yükseltirken, ABD dahil diğer ülkelerin önümüzdeki on yıl içinde Ay minerallerinden yararlanmayı planladıkları uzun vadeli astronot görevleri ve Ay üsleri için bir öncül oluşturuyor.

'Muazzam bir Teknik başarı'!

'Muazzam bir Teknik başarı'!

Leicester Üniversitesi'nden Profesör Martin Barstow, The Guardian'da yer alan röportaja göre, bu başarının Çin uzay programı için büyük bir teknik başarı olduğuna değindi. 

Ay'a inişin zor olduğunu ancak bunu Ay'ın iletişimin özellikle zor olduğu uzak tarafında gerçekleştirmenin 'muazzam bir teknik başarı' olduğunu ifade etti.

Chang'e-6 sondasının, Ay'ın en eski kraterlerinden biri olan Güney Kutbu Aitken (SPA) havzasından yaklaşık 2 kg kaya ve toprak örneği toplaması bekleniyor.

Chang'e-6 sondasının, Ay'ın en eski kraterlerinden biri olan Güney Kutbu Aitken (SPA) havzasından yaklaşık 2 kg kaya ve toprak örneği toplaması bekleniyor.

Chang'e-6 tarafından toplanan örneklerin daha sonra Ay'ın uzak tarafından benzersiz bir fırlatma girişimi yapması gerekiyor.

Ay'ın Dünya'dan görülemeyen uzak tarafı, bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor!

Ay'ın Dünya'dan görülemeyen uzak tarafı, bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor!

Profesör Mahesh Anand, bu Ay örneklerinin modern analitik yöntemler ve teknikler kullanılarak yapılan bilimsel analizlerinin, Ay'ın ve güneş sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında yeni anlayışlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Xinhua haber ajansı ise örneklerin toplanmasının iki gün içinde tamamlanması gerektiğini ve bu işlemin, bir robot kolun kullanımını ve yüzeyin altını delmeyi içereceğini bildirdi.

Xinhua haber ajansı ise örneklerin toplanmasının iki gün içinde tamamlanması gerektiğini ve bu işlemin, bir robot kolun kullanımını ve yüzeyin altını delmeyi içereceğini bildirdi.

Manchester Üniversitesi'nden Profesör Katherine Joy, Ay'ın uzak tarafından kaya örneklerine erişimin 'inanılmaz' bir olasılık olduğunu belirtti ve bu örneklerin, Ay'ın yakın ve uzak taraflarının neden bu kadar farklı olduğuna dair bilimsel gizemlerin çözülmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

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Uzay yarışı tarihsel olarak ABD ve Rusya'nın hakimiyetinde olsa da, Çin ile Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de Ay görevleri de dahil olmak üzere kendi uzay programlarını geliştiriyorlar.

Uzay yarışı tarihsel olarak ABD ve Rusya'nın hakimiyetinde olsa da, Çin ile Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de Ay görevleri de dahil olmak üzere kendi uzay programlarını geliştiriyorlar.

The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin 2026 yılına kadar insanlı bir görev planladığı, Çin'in ise 2030 yılına kadar bir uzay aracı fırlatmayı hedeflediği biliniyor. Çin ayrıca, üzerinde yaşanabilir bir Ay üssü oluşturmayı da planlıyor.

Dr. Simeon Barber, Chang'e6 sondası tarafından toplanan örneklerin insanlığın kökenleri hakkında fikir verebileceğini belirtti. Ayrıca, toplanan örneklerin oluşumundan bu yana Dünya'ya eşlik eden Ay ve Dünya'nın ortak tarihini, gezegenimizin evrimleştiği ve yaşamı sürdürdüğü koşulları çözmemize yardımcı olacak yeni bilgiler sağlayabilir.

İşte, Chang'e-6'nın ayın karanlık yüzüne muhteşem inişi 👇

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