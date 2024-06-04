Ay'ın Karanlık Yüzünde Bir İlk! Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünden Örnek Topladı!
Ay'ın Karanlık Yüzünde Bir İlk! Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünden Örnek Topladı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/art...
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), insansız uzay aracı Chang'e-6'nın Ay'ın karanlık yüzüne indiğini duyurdu. 'Muhteşem bir teknik başarı' olarak ifade edilen yolculukta Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez taş ve toprak örnekleri toplandı.
İşte, detaylar...
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Çin'in Chang'e-6 sondası ayın karanlık yüzüne indi!
'Muazzam bir Teknik başarı'!
Chang'e-6 sondasının, Ay'ın en eski kraterlerinden biri olan Güney Kutbu Aitken (SPA) havzasından yaklaşık 2 kg kaya ve toprak örneği toplaması bekleniyor.
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Xinhua haber ajansı ise örneklerin toplanmasının iki gün içinde tamamlanması gerektiğini ve bu işlemin, bir robot kolun kullanımını ve yüzeyin altını delmeyi içereceğini bildirdi.
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Uzay yarışı tarihsel olarak ABD ve Rusya'nın hakimiyetinde olsa da, Çin ile Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de Ay görevleri de dahil olmak üzere kendi uzay programlarını geliştiriyorlar.
İşte, Chang'e-6'nın ayın karanlık yüzüne muhteşem inişi 👇
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