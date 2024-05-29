Antik Mısır'da Beyin Kanseri Tedavisi! 4 Bin Yıllık Kafatası En Eski Kanser Ameliyatının İpuçlarını Saklıyor!

Bir zamanlar modern çağın belası olarak görülen kanserin, aslında insanlık tarihinde düşündüğümüzden çok daha eski bir düşman olduğu anlaşıldı. İspanya'nın Santiago de Compostela Üniversitesi'nde görevli paleopatolog Dr. Edgard Camarós ve ekibi, 4.600 yıllık bir Mısır kafatasında beyin kanseri ve tedavi izleri bulduklarında, antik Mısırlıların bu hastalıkla nasıl mücadele ettiklerine dair yeni bir pencere açıldı.