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Antik Mısır'da Beyin Kanseri Tedavisi! 4 Bin Yıllık Kafatası En Eski Kanser Ameliyatının İpuçlarını Saklıyor!

Antik Mısır'da Beyin Kanseri Tedavisi! 4 Bin Yıllık Kafatası En Eski Kanser Ameliyatının İpuçlarını Saklıyor!

kanser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.05.2024 - 22:08

Bilim insanları, kanserin tahmin edilenden daha eskiye dayandığını kanıtladı. Antik Mısır uygarlığından kalma 4 bin 600 yıllık kafatası, bilinen en eski kanser tedavisi çabalarına ışık tutuyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/05/29/sc...
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Antik Mısır'da bulunan bir kafatası, Mısır tıbbının tarihine ışık tutuyor!

Antik Mısır'da bulunan bir kafatası, Mısır tıbbının tarihine ışık tutuyor!

Bir zamanlar modern çağın belası olarak görülen kanserin, aslında insanlık tarihinde düşündüğümüzden çok daha eski bir düşman olduğu anlaşıldı. İspanya'nın Santiago de Compostela Üniversitesi'nde görevli paleopatolog Dr. Edgard Camarós ve ekibi, 4.600 yıllık bir Mısır kafatasında beyin kanseri ve tedavi izleri bulduklarında, antik Mısırlıların bu hastalıkla nasıl mücadele ettiklerine dair yeni bir pencere açıldı.

Üç boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemlerle incelenen kafatasındandaki bulgular, şaşırtıcıydı!

Üç boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemlerle incelenen kafatasındandaki bulgular, şaşırtıcıydı!

Dr. Camarós, bu keşif anında 'Odada rahatsız edici bir sessizlik vardı çünkü az önce ne keşfettiğimizi biliyorduk' diye belirtti. Kafatasındaki kesikler, metal bir aletle yapıldığını ve kişi hayatta iken uygulandığını gösteriyor. Bu bulgu, eski Mısırlıların beyin kanserini ameliyatla tedavi etmeye çalışmış olabileceğini düşündürüyor.

Kanserden muzdarip olan dinozorlar bile vardı!

Kanserden muzdarip olan dinozorlar bile vardı!

The New York Times'ın haberine göre bu keşif, sadece Mısır tıbbına dair bilgimizi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda belgelenmiş kanser tedavi girişimlerinin tarihini 1000 yıl kadar geriye götürüyor. 

Dr. Camarós, 'Kanser zaman kadar eskidir' dedi ve ekledi: “Dinozorlar bile kanserden muzdaripti.”

Yıllardır yapılan araştırmalar, Antik Mısır tıbbının diğer antik uygarlıklara kıyasla oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor!

Yıllardır yapılan araştırmalar, Antik Mısır tıbbının diğer antik uygarlıklara kıyasla oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor!

Yaklaşık 3.600 yıl önce yazılan Edwin Smith Papirüsü'nde, bazı araştırmacıların kanser vakası olduğuna inandığı bir durumdan bahsedilmiştir. Bu metinde kanser, 'tedavisi bulunmayan ciddi bir hastalık' olarak tanımlanıyor.

Bu bulguların yanı sıra, Dr. Camarós ve ekibi, 2.600 yıllık bir kafatasında travmatik bir yaralanmanın başarılı bir şekilde tedavi edildiğine dair kanıtlar buldu. Bulgular, eski Mısırlıların cerrahi müdahaleler konusunda yetenekli olduğunu gösteriyor.

"Bu bize kanserin modern bir hastalık olmadığını hatırlatabilir"

"Bu bize kanserin modern bir hastalık olmadığını hatırlatabilir"

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde biyoarkeolog olan Dr. Casey L. Kirkpatrick, bu çalışmanın eski Mısırlılar tarafından kanser tedavisinin mümkün olduğuna dair ilk fiziksel kanıtı sunduğunu belirtti.

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Dr. Camarós, bu keşfin bilim insanlarına neye bakmaları gerektiği konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Dr. Camarós, bu keşfin bilim insanlarına neye bakmaları gerektiği konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Bilim insanları bundan sonra Kenya'daki antik bölgelerde de benzer kanıtlar aramayı planlıyor. Kafatasının 30 ila 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu da bulgular arasında. Tüm bunların yanında Dr. Camarós, The New York Times'a verdiği röportajda, 'Bunun sadece bir örnek olduğuna eminim' diyor.

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