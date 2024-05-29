Antik Mısır'da Beyin Kanseri Tedavisi! 4 Bin Yıllık Kafatası En Eski Kanser Ameliyatının İpuçlarını Saklıyor!
Antik Mısır'da Beyin Kanseri Tedavisi! 4 Bin Yıllık Kafatası En Eski Kanser Ameliyatının İpuçlarını Saklıyor!
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/05/29/sc...
Bilim insanları, kanserin tahmin edilenden daha eskiye dayandığını kanıtladı. Antik Mısır uygarlığından kalma 4 bin 600 yıllık kafatası, bilinen en eski kanser tedavisi çabalarına ışık tutuyor.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Antik Mısır'da bulunan bir kafatası, Mısır tıbbının tarihine ışık tutuyor!
Üç boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemlerle incelenen kafatasındandaki bulgular, şaşırtıcıydı!
Kanserden muzdarip olan dinozorlar bile vardı!
Yıllardır yapılan araştırmalar, Antik Mısır tıbbının diğer antik uygarlıklara kıyasla oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor!
"Bu bize kanserin modern bir hastalık olmadığını hatırlatabilir"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dr. Camarós, bu keşfin bilim insanlarına neye bakmaları gerektiği konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın