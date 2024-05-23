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Erkeklerin Testislerinde Mikroplastik Bulundu! Bilim Dünyasının Son Keşfi Sosyal Medyada da Ses Getirdi!

Erkeklerin Testislerinde Mikroplastik Bulundu! Bilim Dünyasının Son Keşfi Sosyal Medyada da Ses Getirdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 00:20

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, erkeklerin ve hatta evcil köpeklerin testislerinde mikroplastik bulundu. Araştırmacılar, The Guardian'a verdikleri röportajda bulguların kendilerini dahi şaşırttığını dile getirirken; mikroplastiklerle ilgili tehlikelerden de söz ettiler. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, her insanın testisinde mikroplastik bulundu!

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, her insanın testisinde mikroplastik bulundu!

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, erkeklerin testislerinde mikroplastiklerin varlığını ortaya çıkardı. Bu bulgu, erkeklerde son yıllarda gözlemlenen sperm sayısındaki düşüşle ilişkili olabilir.

Yalnızca insanlarda değil, evcil köpeklerin testisinde de mikroplastik kirliliği söz konusu!

Yalnızca insanlarda değil, evcil köpeklerin testisinde de mikroplastik kirliliği söz konusu!

The Guardian'da yayımlanan araştırma verilerine göre, bilim insanları, 23 insan testisinin yanı sıra evcil köpeklerden 47 testis test ettiler. Tüm örneklerde mikroplastik kirliliği tespit edildi. İnsan testislerinde sperm sayıları ölçülemezken, köpeklerde bu ölçüm yapılabildi.

PVC ile kirlenmiş örneklerde sperm sayısının daha düşük olduğu gözlemlendi.

PVC ile kirlenmiş örneklerde sperm sayısının daha düşük olduğu gözlemlendi.

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, PVC ile kirlenmiş örneklerde sperm sayısının daha düşük olduğu gözlemlenmesi, mikroplastiklerin doğrudan etkisi olduğunu kanıtlamak için yeterli değil. Bu bulguları kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Erkeklerde sperm sayısının azalması, kimyasal kirlilik gibi etmenlerden dolayı yıllardır devam eden bir sorun.

Erkeklerde sperm sayısının azalması, kimyasal kirlilik gibi etmenlerden dolayı yıllardır devam eden bir sorun.

Öte yandan, mikroplastiklerin insan kanında, plasentada ve anne sütünde bulunması, bu maddelerin insan vücudunda yaygın bir şekilde bulunduğunu gösteriyor. Mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verebileceği laboratuvar ortamında kanıtlanmış olsa da, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor.

Çevremizde büyük miktarda plastik atık bulunuyor ve bu durum mikroplastiklerin Everest Dağı'nın zirvesinden okyanusların en derin noktalarına kadar tüm dünyayı kirletmesine sebep oluyor.

Çevremizde büyük miktarda plastik atık bulunuyor ve bu durum mikroplastiklerin Everest Dağı'nın zirvesinden okyanusların en derin noktalarına kadar tüm dünyayı kirletmesine sebep oluyor.

İnsanların bu mikroplastikleri yiyecekler, içecekler ve hava yoluyla tükettiği biliniyor. Bu mikroskobik parçacıklar, dokulara yerleşebilir ve hava kirliliği parçacıklarının yaptığı gibi iltihaplanmalara yol açabilir veya plastiklerde bulunan kimyasalların zarar vermesine sebep olabilir. Mart ayında yapılan bir araştırmada, kan damarları mikroplastiklerle kirlenmiş kişilerin felç, kalp krizi ve erken ölüm riskinin arttığı belirlendi.

New Mexico Üniversitesi'nden Profesör Xiaozhong Yu, başlangıçta mikroplastiklerin üreme sistemine nüfuz edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.

New Mexico Üniversitesi'nden Profesör Xiaozhong Yu, başlangıçta mikroplastiklerin üreme sistemine nüfuz edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.

Araştırmanın ortak yazarı Xiaozhong Yu, The Guardian ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, 'Başlangıçta mikroplastiklerin üreme sistemine nüfuz edip edemeyeceğinden şüphe ediyordum' dedi ve ekledi: 'Köpeklere ilişkin sonuçları ilk aldığımda şaşırdım. İnsanlar için sonuçları aldığımda daha da şaşırdım.”

İnsan testislerinde, köpek testislerine kıyasla neredeyse üç kat daha fazla plastik konsantrasyonu bulundu. En yaygın mikroplastik türü, plastik poşet ve şişelerde kullanılan polietilen oldu ve onu PVC izledi.

İnsan testislerinde, köpek testislerine kıyasla neredeyse üç kat daha fazla plastik konsantrasyonu bulundu. En yaygın mikroplastik türü, plastik poşet ve şişelerde kullanılan polietilen oldu ve onu PVC izledi.

Araştırmada incelemeye alınan testisler, 16 ile 88 yaş arasında ölen erkeklerden elde edildi. Profesör Yu, çevremizdeki plastik miktarının artması nedeniyle genç nesillerin bu durumdan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

Profesör Yu, PVC'nin spermatogeneze müdahale edebilecek ve endokrin bozulmalara yol açabilecek kimyasallar içerdiğini belirtti.

The Guardian'ın haberine göre, 2023 yılında Çin'de yapılan başka bir araştırmada da altı insan testisi ve 30 meni örneğinde mikroplastik bulundu.

The Guardian'ın haberine göre, 2023 yılında Çin'de yapılan başka bir araştırmada da altı insan testisi ve 30 meni örneğinde mikroplastik bulundu.

Araştırma kapsamında, fareler üzerinde yapılan son araştırmalar ise, mikroplastiklerin sperm sayısını azalttığını, anormalliklere ve hormon bozukluklarına yol açtığını gösterdi.

Araştırma kısa zamanda sosyal medyanın da diline düştü. 👇

"Hanımlar, bu topların içindeki mikroplastikleri çıkarmak bizim görevimiz. 🫡" 👇

"Hanımlar, bu topların içindeki mikroplastikleri çıkarmak bizim görevimiz. 🫡" 👇
twitter.com

"Peki bu mikroplastikleri oradan tam olarak nasıl çıkarabilirim?" 👇

"Peki bu mikroplastikleri oradan tam olarak nasıl çıkarabilirim?" 👇
twitter.com

"Bu düşüncenin son zamanlarda birçok erkeğin aklından geçtiğinden şüpheleniyorum 😂😂" 👇

"Bu düşüncenin son zamanlarda birçok erkeğin aklından geçtiğinden şüpheleniyorum 😂😂" 👇
twitter.com

"Bunu kesinlikle oturma odasında yüksek sesle söyledim ve eşim 'NE!' 🤣" 👇

"Bunu kesinlikle oturma odasında yüksek sesle söyledim ve eşim 'NE!' 🤣" 👇
twitter.com

"Yıllardır sadece bardaktan içiyorum ve herkes şunu söylüyor: 'Sadece gösterişli olmaya çalışıyorsun' veya 'Sen paranoyaksın.' Peki şimdi kim gülüyor sürtükler." 👇

"Yıllardır sadece bardaktan içiyorum ve herkes şunu söylüyor: 'Sadece gösterişli olmaya çalışıyorsun' veya 'Sen paranoyaksın.' Peki şimdi kim gülüyor sürtükler." 👇
twitter.com

"Şu ana kadar dışarı çıkabildiğim tek şey bu." 👇

"Şu ana kadar dışarı çıkabildiğim tek şey bu." 👇
twitter.com

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