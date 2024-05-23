Erkeklerin Testislerinde Mikroplastik Bulundu! Bilim Dünyasının Son Keşfi Sosyal Medyada da Ses Getirdi!
Erkeklerin Testislerinde Mikroplastik Bulundu! Bilim Dünyasının Son Keşfi Sosyal Medyada da Ses Getirdi!
Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, erkeklerin ve hatta evcil köpeklerin testislerinde mikroplastik bulundu. Araştırmacılar, The Guardian'a verdikleri röportajda bulguların kendilerini dahi şaşırttığını dile getirirken; mikroplastiklerle ilgili tehlikelerden de söz ettiler.
İşte, detaylar...
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