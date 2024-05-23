Erkeklerin Testislerinde Mikroplastik Bulundu! Bilim Dünyasının Son Keşfi Sosyal Medyada da Ses Getirdi!

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, PVC ile kirlenmiş örneklerde sperm sayısının daha düşük olduğu gözlemlenmesi, mikroplastiklerin doğrudan etkisi olduğunu kanıtlamak için yeterli değil. Bu bulguları kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.