Dünyanın İlk Kafa Nakli Sistemi BrainBridge! Robot Teknolojisi ve Yapay Zekayla Kafa Nakli Mümkün Olabilir mi?

Önerilen sistemde, beyin ölümü geçiren ve işlevsel bir vücuda sahip olan donörün vücudu ve kafası, yeni vücuda nakledilecek olan alıcının vücudu ve kafasıyla birlikte, 'beyin hasarı olasılığını azaltmak' amacıyla ilk olarak 5°C'ye (41°F) soğutulacak.

Daha sonra, her iki vücuda da, beyni ve vücudu oksijenli tutmak ve pıhtılaşmayı engellemek amacıyla belirtilmeyen bir 'yapay plazma çözeltisi' uygulanacak.

Robotik bir ameliyatla, karotid ve vertebral arterler ile şah damarlar 'dikkatli bir şekilde' açığa çıkarılacak. Ardından, alıcının kafasındaki kan, pıhtılaşmayı önlemek için tamamen boşaltılacak ve donörün vücut dolaşım sistemine 'hemen' bağlanmadan önce taze oksijenli kanla pompalanacak.

Tüm bunların yanı sıra, yapay zeka algoritmaları, ameliyat sırasında hem kasları hem de sinirleri izleyerek 'kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştıracağı' iddia ediliyor.

Kesilen nöronların yeniden bağlanmasına yardımcı olmak için, kimyasal polietilen glikol (PEG) ve 'özel bir implant', omurganın füzyon noktasında kullanılacak. PEG, genellikle kabızlık tedavisinde müshil olarak ve koyulaştırıcı bir madde olarak kullanılır. PEG hidrojelleri, sinir iletimini hızla onarabilir. Ancak, şirket bunun nasıl kullanılacağını açıklamadı.