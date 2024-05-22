Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Dünyanın İlk Kafa Nakli Sistemi BrainBridge! Robot Teknolojisi ve Yapay Zekayla Kafa Nakli Mümkün Olabilir mi?

Dünyanın İlk Kafa Nakli Sistemi BrainBridge! Robot Teknolojisi ve Yapay Zekayla Kafa Nakli Mümkün Olabilir mi?

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.05.2024 - 20:44 Son Güncelleme: 22.05.2024 - 20:48

Dubai merkezli proje lideri Hashem Al-Ghaili, BrainBridge adı verilen sistem ile dünyada bir ilk olarak 'kafa nakli sistemi' geliştirdiğini iddia ediyor. Şirketin sunduğu şok edici video, potansiyel olarak bir kafa nakli ameliyatının nasıl işe yarayabileceğini gösteriyor. Bu tür nakillerle, felç, 4. evre kanser, omurilik yaralanmaları gibi durumlarda hastalara tamamen işlevsel bir vücut sunma fırsatı olabileceği düşünülüyor. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hashem Al-Ghaili şirketi tarafından yayınlanan videoda, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak beyin ve omuriliğin bir hastadan donörün vücuduna nakledilmesi öneriliyor.

Hashem Al-Ghaili şirketi tarafından yayınlanan videoda, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak beyin ve omuriliğin bir hastadan donörün vücuduna nakledilmesi öneriliyor.

Dubai merkezli proje lideri bugün şunları söyledi: 'Teknolojimizin amacı tıp biliminde mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve yaşamı tehdit eden koşullarla mücadele edenler için yenilikçi çözümler sunmaktır.' 

Şirket, bu tıbbi operasyonun 8 yıl içinde gerçekleştirilebilir hale gelebileceğini belirtiyor.

Şirket, beynin birkaç yüz yıl dayanma kapasitesine sahip olduğunu düşünerek, bu prosedürü geçirenlerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini iddia ediyor.

Şirket, beynin birkaç yüz yıl dayanma kapasitesine sahip olduğunu düşünerek, bu prosedürü geçirenlerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini iddia ediyor.

Hashem Al-Ghaili şirketine göre BrainBridge ile bu tür nakiller, felç ve omurilik yaralanmaları gibi yaşamı değiştiren koşullara sahip hastalara 'tamamen işlevsel bir vücut' fırsatı sağlayabilir. Ancak, bu iddiaların gerçekleşmesi için bir dizi teknik ve etik engel aşılması gerekiyor.

Biyomühendislik alanındaki bu ilerleme, yaşamı tehdit eden koşullarla mücadele edenler için yenilikçi çözümler sunma potansiyeli taşıyor.

Biyomühendislik alanındaki bu ilerleme, yaşamı tehdit eden koşullarla mücadele edenler için yenilikçi çözümler sunma potansiyeli taşıyor.

MailOnline'in haberine göre, bu tür bir prosedürün gerçekleştirilmesi, etik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, 'titiz test ve gözetim' süreçlerinin hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, bu tür bir operasyonun gerçekleştirilmesi, beynin işleyişi ve sinir bağlantılarının karmaşıklığı nedeniyle teknik zorluklar da barındırıyor. Bu nedenle, bazı uzmanlar bu tür bir operasyonun gerçekleştirilmesinin henüz mümkün olmadığını belirtiyor.

Uzmanlar ise bu konseptin "beynin işleyişinin aşırı basitleştirilmesi" olduğunu belirtiyor ve durumu "kötü bir şaka" ve "kurmaca" olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar ise bu konseptin "beynin işleyişinin aşırı basitleştirilmesi" olduğunu belirtiyor ve durumu "kötü bir şaka" ve "kurmaca" olarak nitelendiriyor.

MailOnline yorum almak için Hashem Al-Ghaili şirketi ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Zira şirket henüz bu sistemin nasıl kullanılacağını açıklamadı.

Tüm bunların yanı sıra 2016'da, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin Etik ve Hukuk Komitesi, insanlarda gerçekleştirilecek kafa nakillerinin etik olmadığını duyurmuştu.

Tüm bunların yanı sıra 2016'da, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin Etik ve Hukuk Komitesi, insanlarda gerçekleştirilecek kafa nakillerinin etik olmadığını duyurmuştu.

Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin Etik ve Hukuk Komitesi'nin, bu tür bir işlemin gerçekleştirilmesini yasal olarak durdurma yetkisi ise bulunmuyor. Komitenin görevi, nöroşirürji uygulamaları için profesyonel rehberler oluşturmak.

Komite, 'Kafa nakli yapılacak hasta için, ölüm riski de dahil olmak üzere, risklerin çok büyük olacağı' sonucuna vardı. 'Prosedürün tüm adımları için sağlam bir kanıt temeli yoktur; hatta bazıları için kavramın kanıtı bile yok' açıklamasında bulunulmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak kafa naklinin nasıl gerçekleştirilmesi öneriliyor?

Peki, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak kafa naklinin nasıl gerçekleştirilmesi öneriliyor?

Önerilen sistemde, beyin ölümü geçiren ve işlevsel bir vücuda sahip olan donörün vücudu ve kafası, yeni vücuda nakledilecek olan alıcının vücudu ve kafasıyla birlikte, 'beyin hasarı olasılığını azaltmak' amacıyla ilk olarak 5°C'ye (41°F) soğutulacak.

Daha sonra, her iki vücuda da, beyni ve vücudu oksijenli tutmak ve pıhtılaşmayı engellemek amacıyla belirtilmeyen bir 'yapay plazma çözeltisi' uygulanacak.

Robotik bir ameliyatla, karotid ve vertebral arterler ile şah damarlar 'dikkatli bir şekilde' açığa çıkarılacak. Ardından, alıcının kafasındaki kan, pıhtılaşmayı önlemek için tamamen boşaltılacak ve donörün vücut dolaşım sistemine 'hemen' bağlanmadan önce taze oksijenli kanla pompalanacak.

Tüm bunların yanı sıra, yapay zeka algoritmaları, ameliyat sırasında hem kasları hem de sinirleri izleyerek 'kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştıracağı' iddia ediliyor.

Kesilen nöronların yeniden bağlanmasına yardımcı olmak için, kimyasal polietilen glikol (PEG) ve 'özel bir implant', omurganın füzyon noktasında kullanılacak. PEG, genellikle kabızlık tedavisinde müshil olarak ve koyulaştırıcı bir madde olarak kullanılır. PEG hidrojelleri, sinir iletimini hızla onarabilir. Ancak, şirket bunun nasıl kullanılacağını açıklamadı.

İşte, Hashem Al-Ghaili şirketinin dünyanın ilk kafa nakli sistemi konsepti olan BrainBridge tanıtım videosu 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın