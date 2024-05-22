Dünyanın İlk Kafa Nakli Sistemi BrainBridge! Robot Teknolojisi ve Yapay Zekayla Kafa Nakli Mümkün Olabilir mi?
Dünyanın İlk Kafa Nakli Sistemi BrainBridge! Robot Teknolojisi ve Yapay Zekayla Kafa Nakli Mümkün Olabilir mi?
Dubai merkezli proje lideri Hashem Al-Ghaili, BrainBridge adı verilen sistem ile dünyada bir ilk olarak 'kafa nakli sistemi' geliştirdiğini iddia ediyor. Şirketin sunduğu şok edici video, potansiyel olarak bir kafa nakli ameliyatının nasıl işe yarayabileceğini gösteriyor. Bu tür nakillerle, felç, 4. evre kanser, omurilik yaralanmaları gibi durumlarda hastalara tamamen işlevsel bir vücut sunma fırsatı olabileceği düşünülüyor.
İşte, detaylar...
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Hashem Al-Ghaili şirketi tarafından yayınlanan videoda, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak beyin ve omuriliğin bir hastadan donörün vücuduna nakledilmesi öneriliyor.
Şirket, beynin birkaç yüz yıl dayanma kapasitesine sahip olduğunu düşünerek, bu prosedürü geçirenlerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini iddia ediyor.
Biyomühendislik alanındaki bu ilerleme, yaşamı tehdit eden koşullarla mücadele edenler için yenilikçi çözümler sunma potansiyeli taşıyor.
Uzmanlar ise bu konseptin "beynin işleyişinin aşırı basitleştirilmesi" olduğunu belirtiyor ve durumu "kötü bir şaka" ve "kurmaca" olarak nitelendiriyor.
Tüm bunların yanı sıra 2016'da, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin Etik ve Hukuk Komitesi, insanlarda gerçekleştirilecek kafa nakillerinin etik olmadığını duyurmuştu.
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Peki, yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılarak kafa naklinin nasıl gerçekleştirilmesi öneriliyor?
İşte, Hashem Al-Ghaili şirketinin dünyanın ilk kafa nakli sistemi konsepti olan BrainBridge tanıtım videosu 👇
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