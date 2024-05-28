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Dünya Yaşlanıyor 'Gümüş Tsunami' Geliyor! Emeklilik Dalgası ve Baby Boomer'ların Ekonomiye Etkileri!

Dünya Yaşlanıyor 'Gümüş Tsunami' Geliyor! Emeklilik Dalgası ve Baby Boomer'ların Ekonomiye Etkileri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.05.2024 - 14:16 Son Güncelleme: 28.05.2024 - 14:37

Küresel ekonomi, yeni bir tehlike ile karşı karşıya: 'Gümüş Tsunami'. Bu terim, özellikle son dönemlerde sıkça gündeme geliyor ve gelecekteki olası krizleri temsil ediyor. Son 50 yılda dünya nüfus artış hızı düşüşe geçti ve Birleşmiş Milletler, bu düşüşün devam edeceğini öngörüyor. Ülkelerin nüfusunun hızla yaşlanması, kalifiye iş gücünün azalmasına yol açıyor. Peki, bu durum uzun vadede ekonomilerin daralmasına neden olabilir mi? Ayrıca, nüfusun yaşlanması, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin üzerindeki yükü artıracak mı? Demografik yapı nasıl değişecek? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tu...
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Gümüş Tsunami Nedir?

Gümüş Tsunami Nedir?

'Gümüş Tsunami' (Silver Tsunami) terimi, yaşlanan nüfusun ekonomik ve toplumsal etkilerini tanımlamak için kullanılan bir metafordur. Özellikle 'Baby Boomer' kuşağının (genellikle 1946 ile 1964 yılları arasını kapsar) emeklilik yaşına gelmesiyle birlikte, bu fenomenin etkileri daha belirgin hale gelmiştir. 

İlk kez 2000'li yılların başında kullanıldığı belirtilen bu terim, geniş bir yaşlı nüfus dalgasının toplumun çeşitli alanlarına olan etkilerini ifade eder.

Nüfus artış hızı, 50 yıl önce dünya çapında %2 seviyesindeyken, bugün %1'in altına düştü.

Nüfus artış hızı, 50 yıl önce dünya çapında %2 seviyesindeyken, bugün %1'in altına düştü.

Bu yavaşlama, ekonomide 'Gümüş Tsunami' olarak adlandırılıyor. Bu durum, ortalama yaşam süresinin artması ve doğum oranlarının düşmesi sonucu ortaya çıkıyor. 1913 yılında ortalama yaşam süresi 34 yılken, 2020 yılında bu süre 72 yıla çıktı. Bu süre zarfında doğum oranları da hızla düştü.

Küresel çapta nüfus artışında yaşanan düşüş, Türkiye'de de hissediliyor: Genç nüfus azalıyor!

Küresel çapta nüfus artışında yaşanan düşüş, Türkiye'de de hissediliyor: Genç nüfus azalıyor!

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi. Bu oran gençlerin, toplam nüfusun sadece yüzde 15,1'ini oluşturduğunu gösteriyor.

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Yaşlı Nüfus Oranı ise Yükseliyor 👇

Yapılan araştırmalar, küresel nüfusun önümüzdeki yıllarda düşüşe geçeceğini gösteriyor!

Yapılan araştırmalar, küresel nüfusun önümüzdeki yıllarda düşüşe geçeceğini gösteriyor!

Amerika Emekliler Derneği (AARP) ve Oxford Economics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, 2015 yılında dünyadaki 50 yaş ve üzeri insan sayısı 1,6 milyardı. Bu sayının 2050 yılında iki katına çıkacağı öngörülüyor.

Ayrıca, IMF tarafından yapılan bir araştırmada ise, çalışma çağındaki nüfusun 2030 yılına kadar azalacağı ve ekonomik verimliliğin risk altında olacağı tahmin ediliyor.

Nüfusun yaşlandığı ülkeler arasında en belirgin örnek Japonya, en genç nüfus ise Afrika üklelerinde!

Nüfusun yaşlandığı ülkeler arasında en belirgin örnek Japonya, en genç nüfus ise Afrika üklelerinde!

Japonya, küresel ekonomide önemli bir rol oynayan bir ülke olsa da nüfusunun %28,2'sini 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor. Japonya'nın yanı sıra, İtalya ve Finlandiya da yüksek oranda yaşlı nüfusa sahip. En genç nüfusa sahip ülkeler ise Afrika ülkeleri. Bu durumun nedeni ise düzensiz nüfus artışı olarak gösteriliyor.

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Türkiye'de işgücü kaybı resmi ya da kaçak çalışan sığınmacılarla karşılanıyor!

Türkiye'de işgücü kaybı resmi ya da kaçak çalışan sığınmacılarla karşılanıyor!

YeniÇağ Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzmanlar; Türkiye'de nüfus artış hızının düşmesi, yaşlı nüfusun artması ve genç nüfusun azalması sonucu yaşanan işgücü kaybının resmi ya da kaçak çalışan sığınmacılarla karşılandığını ifade ediyor!

Uzmanlar, yaşlanmanın devam etmesinin ekonomik durgunluğa ve krize neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, yaşlanmanın devam etmesinin ekonomik durgunluğa ve krize neden olabileceğini belirtiyor.

Ekonomiye Katkılarıyla Baby Boomer Kuşağı: 

Yüksek tüketim ve yatırım eğilimleriyle Baby Boomer'lar, aktif çalışma dönemlerinde ekonomik büyümeyi desteklemişlerdir. Bu kuşak, konut, otomobil, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaptıkları önemli harcamalarla ekonomiye önemli bir katkı sağlamıştır (Psychology Today).

Emekliye Ayrılan Kuşak ve İşgücü Piyasası: 

Toplumun büyük bir kesimini oluşturan bu kuşağın emekliye ayrılması, işgücü piyasasında önemli bir boşluk oluşturabilir. Bu kuşağın yerini dolduracak yeni işgücünün gelmesi zaman alabilir ve bu süre zarfında iş verimliliği düşebilir. Bunun yanı sıra, emekli maaşları ve sağlık harcamaları gibi maliyetler de artış gösterecektir (Psychology Today, Advisors Magazine).

Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişiklikler

Baby Boomer'lar, yaşamları boyunca yüksek tüketim eğilimleri göstermişlerdir. Ancak, bu kuşağın emekliye ayrılmasıyla birlikte, tüketim harcamalarında bir düşüş yaşanabilir. Çünkü genellikle emeklilik gelirleri, çalışma dönemindeki gelirlerden daha düşük olur ve bu durum genel tüketim harcamalarını olumsuz yönde etkileyebilir (Acumentis).

Baby Boomer kuşağının etkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda uzun vadeli değişimlere yol açabilir. Bu kuşağın emekliye ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlar, toplumların ve ekonomilerin gelecekteki yapısını şekillendirecek.

Baby Boomer kuşağının etkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda uzun vadeli değişimlere yol açabilir. Bu kuşağın emekliye ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlar, toplumların ve ekonomilerin gelecekteki yapısını şekillendirecek.

Yeni Ürün ve Hizmet Talepleri

Yaşlanan nüfus, sağlık hizmetleri, emeklilik hizmetleri ve yaşlı bakım hizmetleri gibi yeni ürün ve hizmetlere olan talebi artıracaktır. Bu durum, bazı sektörlerde büyümeye yol açarken, diğer sektörlerde düşüşe neden olabilir (Advisors Magazine).

Toplumsal Değişimler ve Demografik Yapı

Baby Boomer'ların yaşlanması, toplumda yaşlı nüfusun oranının artmasına neden olur. Bu demografik değişim, genç ve yaşlı nüfus arasındaki dengeyi etkiler ve sosyal politikaların yeniden değerlendirilmesini gerektirir (Psychology Today).

Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemlerine Etkileri

Artan yaşlı nüfus, sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Emekli maaşları ve sağlık hizmetleri için daha fazla kaynak ayrılması gerekebilir, bu da devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturur.

Toplumsal Katılım ve Gönüllülük

Emeklilik dönemlerinde, toplumsal katılım ve gönüllülük faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilirler. Bu durum, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların güçlenmesine katkıda bulunabilir.

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