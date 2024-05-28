Dünya Yaşlanıyor 'Gümüş Tsunami' Geliyor! Emeklilik Dalgası ve Baby Boomer'ların Ekonomiye Etkileri!
Dünya Yaşlanıyor 'Gümüş Tsunami' Geliyor! Emeklilik Dalgası ve Baby Boomer'ların Ekonomiye Etkileri!
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tu...
Küresel ekonomi, yeni bir tehlike ile karşı karşıya: 'Gümüş Tsunami'. Bu terim, özellikle son dönemlerde sıkça gündeme geliyor ve gelecekteki olası krizleri temsil ediyor. Son 50 yılda dünya nüfus artış hızı düşüşe geçti ve Birleşmiş Milletler, bu düşüşün devam edeceğini öngörüyor. Ülkelerin nüfusunun hızla yaşlanması, kalifiye iş gücünün azalmasına yol açıyor. Peki, bu durum uzun vadede ekonomilerin daralmasına neden olabilir mi? Ayrıca, nüfusun yaşlanması, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin üzerindeki yükü artıracak mı? Demografik yapı nasıl değişecek?
İşte, detaylar...
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Gümüş Tsunami Nedir?
Nüfus artış hızı, 50 yıl önce dünya çapında %2 seviyesindeyken, bugün %1'in altına düştü.
Küresel çapta nüfus artışında yaşanan düşüş, Türkiye'de de hissediliyor: Genç nüfus azalıyor!
Yapılan araştırmalar, küresel nüfusun önümüzdeki yıllarda düşüşe geçeceğini gösteriyor!
Nüfusun yaşlandığı ülkeler arasında en belirgin örnek Japonya, en genç nüfus ise Afrika üklelerinde!
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Türkiye'de işgücü kaybı resmi ya da kaçak çalışan sığınmacılarla karşılanıyor!
Uzmanlar, yaşlanmanın devam etmesinin ekonomik durgunluğa ve krize neden olabileceğini belirtiyor.
Baby Boomer kuşağının etkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda uzun vadeli değişimlere yol açabilir. Bu kuşağın emekliye ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlar, toplumların ve ekonomilerin gelecekteki yapısını şekillendirecek.
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