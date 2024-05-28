Dünya Yaşlanıyor 'Gümüş Tsunami' Geliyor! Emeklilik Dalgası ve Baby Boomer'ların Ekonomiye Etkileri!

Ekonomiye Katkılarıyla Baby Boomer Kuşağı:

Yüksek tüketim ve yatırım eğilimleriyle Baby Boomer'lar, aktif çalışma dönemlerinde ekonomik büyümeyi desteklemişlerdir. Bu kuşak, konut, otomobil, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaptıkları önemli harcamalarla ekonomiye önemli bir katkı sağlamıştır (Psychology Today).

Emekliye Ayrılan Kuşak ve İşgücü Piyasası:

Toplumun büyük bir kesimini oluşturan bu kuşağın emekliye ayrılması, işgücü piyasasında önemli bir boşluk oluşturabilir. Bu kuşağın yerini dolduracak yeni işgücünün gelmesi zaman alabilir ve bu süre zarfında iş verimliliği düşebilir. Bunun yanı sıra, emekli maaşları ve sağlık harcamaları gibi maliyetler de artış gösterecektir (Psychology Today, Advisors Magazine).

Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişiklikler

Baby Boomer'lar, yaşamları boyunca yüksek tüketim eğilimleri göstermişlerdir. Ancak, bu kuşağın emekliye ayrılmasıyla birlikte, tüketim harcamalarında bir düşüş yaşanabilir. Çünkü genellikle emeklilik gelirleri, çalışma dönemindeki gelirlerden daha düşük olur ve bu durum genel tüketim harcamalarını olumsuz yönde etkileyebilir (Acumentis).