19 Yaşındaki Genç Kız Otelin 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetmişti! Sır Olayda Yeni Gelişme!
19 Yaşındaki Genç Kız Otelin 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetmişti! Sır Olayda Yeni Gelişme!
Niğde'de yaşanan trajik olayda, 19 yaşındaki genç kadın bir otelin 5. katından düştü. İ. Özaslan'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Talihsiz kadının ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
İşte, detaylar...
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Dün sabah saatlerinde Niğde'de yaşanan acı olayın ardından yeni gelişmeler yaşandı!
Sabahın erken saatlerinde, El Hacı Mahmut Caddesi üzerinde bulunan bir otelde trajik bir olay yaşandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı: Cep telefonundan yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar incelenecek!
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