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19 Yaşındaki Genç Kız Otelin 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetmişti! Sır Olayda Yeni Gelişme!

19 Yaşındaki Genç Kız Otelin 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetmişti! Sır Olayda Yeni Gelişme!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.05.2024 - 12:49

Niğde'de yaşanan trajik olayda, 19 yaşındaki genç kadın bir otelin 5. katından düştü. İ. Özaslan'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Talihsiz kadının ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. 

İşte, detaylar...

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Dün sabah saatlerinde Niğde'de yaşanan acı olayın ardından yeni gelişmeler yaşandı!

Dün sabah saatlerinde Niğde'de yaşanan acı olayın ardından yeni gelişmeler yaşandı!

19 yaşındaki Özaslan'ın, hayatını kaybettiği olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor. DHA'nın haberine göre genç kadının hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Sabahın erken saatlerinde, El Hacı Mahmut Caddesi üzerinde bulunan bir otelde trajik bir olay yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde, El Hacı Mahmut Caddesi üzerinde bulunan bir otelde trajik bir olay yaşandı.

Otelin beşinci katında konaklayan ve yerel bir eğlence mekanında görev yapan 19 yaşındaki genç kadın, henüz belirlenemeyen bir sebep sonucunda pencereden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, üzerinde sadece etek bulunan Özaslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ettiler. Talihsiz kadının bedeni morga taşınırken, düşme olayından önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı: Cep telefonundan yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar incelenecek!

Gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı: Cep telefonundan yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar incelenecek!

Merve A., olayın ardından gözaltına alındı ve Özaslan'ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi. Merve A., polis merkezindeki sorgusunun sonrasında adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre, Merve A., adli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Özarslan'ın cep telefonu ve bilgisayarı inceleme altına alındı. Cep telefonundan yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar incelenecek.

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