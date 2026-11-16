Çalışma Hayatında Yeni Rota: Becerisini Yenileyen İşini Koruyacak ve Daha Fazla Maaş Alacak

Sabah'ın aktardığına göre plan çelik, otomotiv, enerji, tekstil, kimya, tarım, turizm ve finans gibi 17 stratejik sektörü kapsıyor. Sektör analizlerinde Merkez Bankası ve SGK verileri kullanıldı, 2015-2025 dönemi esas alındı. Bakanlığın özet kitapçığına göre hazırlık sürecine 1.000'den fazla paydaş katkı verdi, eylem planı ise 78 eylemden oluşuyor.

Planın merkezinde yeşil dönüşüm ile yapay zekânın getirdiği dijitalleşme var. Bakan Işıkhan tanıtım toplantısında dönüşümün insanı merkeze alması gerektiğini söyledi ve planı 2053 net sıfır emisyon hedefiyle ilişkilendirdi. Işıkhan, hedeflerini 'Ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz' sözleriyle özetledi.