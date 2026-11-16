Çalışma Hayatında Yeni Rota: Becerisini Yenileyen İşini Koruyacak ve Daha Fazla Maaş Alacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2027-2029 Ulusal Adil Geçiş Eylem Planı, yeşil ekonomi ve yapay zekâ kaynaklı dönüşümün çalışma hayatını nasıl değiştireceğini 17 stratejik sektör üzerinden ele alıyor. Planın ana mesajı tek cümlede özetlenmiş durumda: Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan. Plan 6 Kasım'da Mardin'de tanıtıldı; Bakan Vedat Işıkhan'ın duyurduğu destekler ve sektör sektör açıklanan oranlar çalışanları yakından ilgilendiriyor.
Plan, 17 sektörü tek tek mercek altına alıyor ve işin geleceğini 2015-2025 verileriyle okuyor.
Yapay zekâya en açık sektör bilişim: Maruziyet oranı yüzde 86'yı buldu.
Kadınların istihdamdaki payı finans ve sigortada yüzde 49,6'ya çıkarken çimentoda yüzde 6,9'da kalıyor.
Savunma sanayi yüzde 55,9 ile en genç iş gücüne sahip, enerji ise şoklara en dayanıklı sektör olarak öne çıkıyor.
2027'den itibaren yeşil ve dijital dönüşüm programlarında cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artıyor.
Plan, sendikaları, işverenleri, üniversiteleri ve yerel yönetimleri aynı masaya oturtan bir sosyal diyalog modeli öneriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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