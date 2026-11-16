article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Çalışma Hayatında Yeni Rota: Becerisini Yenileyen İşini Koruyacak ve Daha Fazla Maaş Alacak

Çalışma Hayatında Yeni Rota: Becerisini Yenileyen İşini Koruyacak ve Daha Fazla Maaş Alacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 07:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2027-2029 Ulusal Adil Geçiş Eylem Planı, yeşil ekonomi ve yapay zekâ kaynaklı dönüşümün çalışma hayatını nasıl değiştireceğini 17 stratejik sektör üzerinden ele alıyor. Planın ana mesajı tek cümlede özetlenmiş durumda: Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan. Plan 6 Kasım'da Mardin'de tanıtıldı; Bakan Vedat Işıkhan'ın duyurduğu destekler ve sektör sektör açıklanan oranlar çalışanları yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Sabah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plan, 17 sektörü tek tek mercek altına alıyor ve işin geleceğini 2015-2025 verileriyle okuyor.

Plan, 17 sektörü tek tek mercek altına alıyor ve işin geleceğini 2015-2025 verileriyle okuyor.

Sabah'ın aktardığına göre plan çelik, otomotiv, enerji, tekstil, kimya, tarım, turizm ve finans gibi 17 stratejik sektörü kapsıyor. Sektör analizlerinde Merkez Bankası ve SGK verileri kullanıldı, 2015-2025 dönemi esas alındı. Bakanlığın özet kitapçığına göre hazırlık sürecine 1.000'den fazla paydaş katkı verdi, eylem planı ise 78 eylemden oluşuyor.

Planın merkezinde yeşil dönüşüm ile yapay zekânın getirdiği dijitalleşme var. Bakan Işıkhan tanıtım toplantısında dönüşümün insanı merkeze alması gerektiğini söyledi ve planı 2053 net sıfır emisyon hedefiyle ilişkilendirdi. Işıkhan, hedeflerini 'Ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz' sözleriyle özetledi.

Yapay zekâya en açık sektör bilişim: Maruziyet oranı yüzde 86'yı buldu.

Yapay zekâya en açık sektör bilişim: Maruziyet oranı yüzde 86'yı buldu.

Planın sektör analizinde yapay zekâ maruziyeti en yüksek alan yüzde 86 ile bilgi ve iletişim sektörü olarak belirlendi. Başka bir deyişle, bu sektörde yapılan işlerin ağırlıklı bölümü yapay zekâ araçlarından etkilenmeye açık görünüyor.

Planın bu tabloya yaklaşımı ise işin kaybı değil, becerinin yenilenmesi üzerine kurulu. Metnin ana vurgusu, çalışanların değişen işlere uyum sağlayabilmesi için yeniden beceri kazandırma programlarının genişletilmesi.

Kadınların istihdamdaki payı finans ve sigortada yüzde 49,6'ya çıkarken çimentoda yüzde 6,9'da kalıyor.

Kadınların istihdamdaki payı finans ve sigortada yüzde 49,6'ya çıkarken çimentoda yüzde 6,9'da kalıyor.

Sektörlere göre kadın çalışan oranları arasındaki makas dikkat çekiyor. Plana göre kadınların istihdamdaki payı en yüksek finans ve sigorta sektöründe yüzde 49,6, en düşük ise çimento sektöründe yüzde 6,9.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bölgesel hazırlık ziyaretlerinde de kadın ve genç istihdamı, kapsayıcılık ve sosyal koruma öncelikli başlıklar arasında ele alındı. Plan, dönüşümden en çok etkilenebilecek dezavantajlı grupların sürecin dışında kalmaması için sosyal içerme vurgusu yapıyor.

Savunma sanayi yüzde 55,9 ile en genç iş gücüne sahip, enerji ise şoklara en dayanıklı sektör olarak öne çıkıyor.

Savunma sanayi yüzde 55,9 ile en genç iş gücüne sahip, enerji ise şoklara en dayanıklı sektör olarak öne çıkıyor.

Analizlerde sektörlerin yaş yapısı da ortaya çıktı. En genç çalışan profiline sahip alan, yüzde 55,9 ile savunma sanayi oldu. Enerji sektörü ise ekonomik şoklara karşı en dirençli alan olarak tanımlandı.

Çelikte de yüzde 73,6'lık bir oran beceri geliştirme başlığında öne çıkıyor. Ağır sanayi kolundaki bu tablo, planın yalnızca ofis işlerini değil üretim hattındaki çalışanları da kapsadığını gösteriyor.

2027'den itibaren yeşil ve dijital dönüşüm programlarında cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artıyor.

2027'den itibaren yeşil ve dijital dönüşüm programlarında cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artıyor.

Bakan Işıkhan, Mardin'deki tanıtımda somut bir destek de duyurdu. 2027'den itibaren yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin meslekleri alanlarındaki aktif işgücü programlarına katılanların cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artacak.

Aynı artıştan, alanında işe giren meslek lisesi mezunları da yararlanacak. Işıkhan, işbaşı eğitim programlarına katılan meslek lisesi mezunları için daha önce yüzde 30'luk bir artış yapıldığını da hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plan, sendikaları, işverenleri, üniversiteleri ve yerel yönetimleri aynı masaya oturtan bir sosyal diyalog modeli öneriyor.

Plan, sendikaları, işverenleri, üniversiteleri ve yerel yönetimleri aynı masaya oturtan bir sosyal diyalog modeli öneriyor.

Planın dayandığı sosyal diyalog modelinde sendikalar, işveren kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler birlikte rol alıyor. Mardin'deki tanıtıma TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve TİSK temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışanların haklarına dair şunları söyledi: 'Hangi sebeple olursa olsun çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz.'

Plan 2027-2029 arasında uygulanacak; Orta Vadeli Program'a göre uygulama, eş güdüm, izleme ve değerlendirme mekanizması da hayata geçirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın