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5,5 Milyon Memurun Maaş Sistemi Değişiyor: Ücretler Görev ve Sorumluluğa Göre Belirlenecek

5,5 Milyon Memurun Maaş Sistemi Değişiyor: Ücretler Görev ve Sorumluluğa Göre Belirlenecek

memur
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 20:16
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Kamuda çalışan yaklaşık 5,5 milyon kişinin maaşını belirleyen sistem köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yıllık Programı'na göre kamu personelinin ücret sistemi sadeleştirilecek, maaşlar görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenecek. İşte memur maaşında yeni dönemin ayrıntıları.

Kaynak: CNN Türk

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Memur maaşında yeni ölçüt: İşin zorluğu, yetki ve sorumluluk düzeyi belirleyici olacak.

Memur maaşında yeni ölçüt: İşin zorluğu, yetki ve sorumluluk düzeyi belirleyici olacak.

Yıllık programa göre mevcut ücret sistemi önce ayrıntılı bir analizden geçirilecek. Ardından iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan, daha sade bir ücret yapısı için çalışma başlatılacak. Yani kamuda bir çalışanın eline geçecek maaşı belirlerken yalnızca unvana değil, yapılan işin ağırlığına ve üstlenilen sorumluluğa da bakılacak.

Bugün kamuda farklı statülerdeki personelin maaşı farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre hesaplanıyor. Kadrolu memur, sözleşmeli personel ve kamu işçisi için ayrı kurallar işliyor; bu da benzer işi yapan kişiler arasında zaman zaman belirgin ücret farkları doğuruyor. Yeni modelle bu dağınık yapının toparlanması hedefleniyor.

Çalışmayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte yürütecek. Haziran 2026 verilerine göre kamuda 5 milyon 417 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların yaklaşık 3 milyon 582 bini kadrolu personel, 1 milyon 267 bini kamu işçisi, 420 bin civarı ise sözleşmeli personelden oluşuyor; diğer statülerde çalışanların sayısı da 148 bin dolayında.

Takvim henüz belli değil, esnek çalışma ve liyakat esaslı yükselme de yolda.

Takvim henüz belli değil, esnek çalışma ve liyakat esaslı yükselme de yolda.

Yeni ücret sisteminin hangi personel gruplarını, hangi takvimle kapsayacağı henüz netleşmedi. Maaşlara nasıl yansıyacağı, yeni katsayılar ve unvan bazlı ücret tabloları da açıklanmış değil. Programdaki hedef, sistemin hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor; düzenleme için önce mevzuat çalışmasının tamamlanması gerekiyor.

Ücret reformu programdaki tek başlık da değil. Kamuda esnek çalışma modellerinin önünü açmak için 2027'de mevzuat çalışması yapılacak. Görevde yükselmede liyakate dayalı yöntemler ve nesnel ölçütler devreye girecek, bunun için ayrıca kanun çalışması planlanıyor.

Şeffaflık tarafında da yeni bir adım atılıyor. Açıktan atama ilanları, kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleri Kariyer Kapısı üzerinden izlenebilir hale getirilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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