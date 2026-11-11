5,5 Milyon Memurun Maaş Sistemi Değişiyor: Ücretler Görev ve Sorumluluğa Göre Belirlenecek
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Kamuda çalışan yaklaşık 5,5 milyon kişinin maaşını belirleyen sistem köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yıllık Programı'na göre kamu personelinin ücret sistemi sadeleştirilecek, maaşlar görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenecek. İşte memur maaşında yeni dönemin ayrıntıları.
Memur maaşında yeni ölçüt: İşin zorluğu, yetki ve sorumluluk düzeyi belirleyici olacak.
Takvim henüz belli değil, esnek çalışma ve liyakat esaslı yükselme de yolda.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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