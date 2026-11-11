5,5 Milyon Memurun Maaş Sistemi Değişiyor: Ücretler Görev ve Sorumluluğa Göre Belirlenecek

Yıllık programa göre mevcut ücret sistemi önce ayrıntılı bir analizden geçirilecek. Ardından iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan, daha sade bir ücret yapısı için çalışma başlatılacak. Yani kamuda bir çalışanın eline geçecek maaşı belirlerken yalnızca unvana değil, yapılan işin ağırlığına ve üstlenilen sorumluluğa da bakılacak.

Bugün kamuda farklı statülerdeki personelin maaşı farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre hesaplanıyor. Kadrolu memur, sözleşmeli personel ve kamu işçisi için ayrı kurallar işliyor; bu da benzer işi yapan kişiler arasında zaman zaman belirgin ücret farkları doğuruyor. Yeni modelle bu dağınık yapının toparlanması hedefleniyor.

Çalışmayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte yürütecek. Haziran 2026 verilerine göre kamuda 5 milyon 417 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların yaklaşık 3 milyon 582 bini kadrolu personel, 1 milyon 267 bini kamu işçisi, 420 bin civarı ise sözleşmeli personelden oluşuyor; diğer statülerde çalışanların sayısı da 148 bin dolayında.