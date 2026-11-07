Memurlar Ne Zaman Emekli Olacak? Giriş Tarihine Göre Yaş ve Prim Tablosu Belli Oldu
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Kamu görevlilerinin en çok merak ettiği 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtı, göreve başlama tarihine göre büyük farklılık gösteriyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 4/c kapsamındaki memurlar için yürürlükteki emeklilik takvimini tek tek sıraladı. 1999 öncesi girenlerde yaş şartı aranmazken, 2008 sonrası girenlerde emeklilik yaşı 2036'dan itibaren kademeli olarak yükseliyor.
Ne zaman emekli olurum?
9 bin günü dolduramayanlara kısmi emeklilik kapısı açık. Kişiye özel tarih e-Devlet'te.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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