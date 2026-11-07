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Memurlar Ne Zaman Emekli Olacak? Giriş Tarihine Göre Yaş ve Prim Tablosu Belli Oldu

Memurlar Ne Zaman Emekli Olacak? Giriş Tarihine Göre Yaş ve Prim Tablosu Belli Oldu

SGK memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 11:52
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Kamu görevlilerinin en çok merak ettiği 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtı, göreve başlama tarihine göre büyük farklılık gösteriyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 4/c kapsamındaki memurlar için yürürlükteki emeklilik takvimini tek tek sıraladı. 1999 öncesi girenlerde yaş şartı aranmazken, 2008 sonrası girenlerde emeklilik yaşı 2036'dan itibaren kademeli olarak yükseliyor.

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Ne zaman emekli olurum?

Ne zaman emekli olurum?

EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce memuriyete adım atanlar için emeklilikte yaş sınırı tamamen kalktı. Bu gruptaki kadın memurlar 20 yıl, erkek memurlar ise 25 yıl fiili hizmeti doldurduklarında kendi istekleriyle emekliye ayrılabiliyor. Kurum tarafından resen emekliye sevk edilenlerde aranan süre ise 25 yıl.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında göreve başlayanlarda tablo değişiyor. Bu dönemde işe girenler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor; buna ek olarak 25 yıl hizmet ya da 9 bin prim günü gerekiyor. Hizmet süresi 25 yılı bulmayanlar için de bir kapı açık: En az 15 yıl hizmeti olan memurlar 61 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında kamuya giren memurlar ise kademeli yaş tablosuna tabi. 9 bin prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar dolduranlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra eşik her iki yılda bir yükseliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki yazısına göre 9 bin günü 2036-2037 yıllarında tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında; 2038-2039'da tamamlayanlar 60 ve 62 yaşında; 2040-2041'de tamamlayanlar ise 61 ve 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2042-2043 döneminde sınır kadınlar için 62'ye, erkekler için 64'e çıkıyor. Erkeklerde yaş 2044'te 65'e ulaşırken kadınlarda 2044-2045 için 63, 2046-2047 için 64 yaş uygulanıyor. 1 Ocak 2048'den itibaren kadın-erkek ayrımı ortadan kalkıyor ve herkes için emeklilik yaşı 65 oluyor.

9 bin günü dolduramayanlara kısmi emeklilik kapısı açık. Kişiye özel tarih e-Devlet'te.

9 bin günü dolduramayanlara kısmi emeklilik kapısı açık. Kişiye özel tarih e-Devlet'te.

9 bin prim gününe ulaşamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. En az 5 bin 400 prim günüyle emekli olmak isteyenlerde yaş şartı daha yüksek tutuluyor: Bu süreyi 2008-2035 arasında tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabiliyor. Bu sınır da kademeli olarak artıyor ve 2042'den sonra her iki cinsiyet için 65'e çıkıyor.

Memurlar için genel yaş haddi 65 olarak uygulanıyor. En az 15 yıl hizmeti bulunan kamu görevlileri yaş haddine ulaştıklarında emekli aylığı bağlatabiliyor. Akademisyenler ve askeri personel gibi özel kanunlara tabi gruplarda ise kendi mevzuatlarındaki hükümler geçerliliğini koruyor.

e-Devlet'te emeklilik yaşı gözükür mü?

Kişiye özel emeklilik tarihini görmek isteyenler, e-Devlet Kapısı'ndaki 'Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmetini kullanabiliyor. Başvuru için hâlâ görevde olanlar son çalıştıkları kuruma, görevden ayrılmış olanlar ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvuruyor.

Başvuru şahsen, vekil aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşlem için 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi' dolduruluyor. SGK, başvurunun sonucunu SMS ve yazıyla bildiriyor; sürecin hangi aşamada olduğu da yine e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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