Memurlar Ne Zaman Emekli Olacak? Giriş Tarihine Göre Yaş ve Prim Tablosu Belli Oldu

EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce memuriyete adım atanlar için emeklilikte yaş sınırı tamamen kalktı. Bu gruptaki kadın memurlar 20 yıl, erkek memurlar ise 25 yıl fiili hizmeti doldurduklarında kendi istekleriyle emekliye ayrılabiliyor. Kurum tarafından resen emekliye sevk edilenlerde aranan süre ise 25 yıl.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında göreve başlayanlarda tablo değişiyor. Bu dönemde işe girenler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor; buna ek olarak 25 yıl hizmet ya da 9 bin prim günü gerekiyor. Hizmet süresi 25 yılı bulmayanlar için de bir kapı açık: En az 15 yıl hizmeti olan memurlar 61 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında kamuya giren memurlar ise kademeli yaş tablosuna tabi. 9 bin prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar dolduranlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra eşik her iki yılda bir yükseliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki yazısına göre 9 bin günü 2036-2037 yıllarında tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında; 2038-2039'da tamamlayanlar 60 ve 62 yaşında; 2040-2041'de tamamlayanlar ise 61 ve 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2042-2043 döneminde sınır kadınlar için 62'ye, erkekler için 64'e çıkıyor. Erkeklerde yaş 2044'te 65'e ulaşırken kadınlarda 2044-2045 için 63, 2046-2047 için 64 yaş uygulanıyor. 1 Ocak 2048'den itibaren kadın-erkek ayrımı ortadan kalkıyor ve herkes için emeklilik yaşı 65 oluyor.