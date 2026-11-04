En Yüksek Maaşı Veren Sektör Belli Oldu: Ortalama Ücret 214 Bin Lirayı Buldu

Genel ortalamaya bakıldığında ise ücretlerin yılın ikinci yarısında adeta yerinde saydığı görülüyor. Özel sektörde ortalama brüt ücret mart ayında 63.643 TL iken ağustosta 63.735 TL oldu. Beş aylık dönemde aradaki fark yalnızca 92 lirada kaldı.

;şçilerin en az yüzde 35 ile 40'ının ücreti doğrudan asgari ücret artışlarına bağlı ilerliyor. Asgari ücrete yıl ortasında artış yapılmayınca genel ortalama da büyük ölçüde sabit kaldı.

Yine de bazı sektörler çalışanlarına temmuzda kendi imkânlarıyla ara zam yaptı. Yaklaşık 40 sektörde ara zam uygulandığı görülüyor. En yüksek artış yüzde 12,2 ile eğitim sektöründe gerçekleşti ve bu alanda ortalama ücret 58.984 TL'den 65.178 TL'ye çıktı.

Su toplama, arıtma ve dağıtım yüzde 12,1 ile ikinci, insan sağlığı hizmetleri yüzde 10,9 ile üçüncü sırada yer aldı. Sağlıkta ortalama ücret 56.658 TL'den 62.834 TL'ye yükseldi. Programlama, yayıncılık ve haber ajansları yüzde 9,6, uluslararası örgüt ve temsilcilikler yüzde 9, balıkçılık yüzde 8,7, bilişim altyapısı yüzde 7,1, finansal hizmetler ise yüzde 6,7 ara zamla listede kendine yer buldu.