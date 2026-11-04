En Yüksek Maaşı Veren Sektör Belli Oldu: Ortalama Ücret 214 Bin Lirayı Buldu
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Özel sektörde hangi işin daha çok kazandırdığı SGK'nın ağustos verileriyle bir kez daha netleşti. Listenin zirvesine ortalama 213 bin 968 TL brüt ücretle hava yolu taşımacılığı yerleşti. Ücretlerin yılın ikinci yarısında neredeyse hiç artmaması ise tablonun en dikkat çeken detayı oldu.
En yüksek maaş hangi sektörde?
Özel sektörde ortalama ücret mart ayından bu yana yalnızca 92 lira arttı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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