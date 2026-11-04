article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
En Yüksek Maaşı Veren Sektör Belli Oldu: Ortalama Ücret 214 Bin Lirayı Buldu

En Yüksek Maaşı Veren Sektör Belli Oldu: Ortalama Ücret 214 Bin Lirayı Buldu

SGK Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 12:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özel sektörde hangi işin daha çok kazandırdığı SGK'nın ağustos verileriyle bir kez daha netleşti. Listenin zirvesine ortalama 213 bin 968 TL brüt ücretle hava yolu taşımacılığı yerleşti. Ücretlerin yılın ikinci yarısında neredeyse hiç artmaması ise tablonun en dikkat çeken detayı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En yüksek maaş hangi sektörde?

En yüksek maaş hangi sektörde?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın SGK'ya bildirilen prime esas kazanç istatistiklerinden derlediği verilere göre, ağustos 2026 itibarıyla en yüksek ortalama ücretler belli oldu. 

İşte Türkiye'de en yüksek maaş veren sektörler:

  • Hava yolu taşımacılığında birinci sırada yer aldı. Bu sektörde çalışanların aylık ortalama brüt kazancı 213.968 TL'ye ulaştı.

  • İkinci sırada kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatı bulunuyor. Bu sektörün aylık maaşı ise 194.653 TL.

  • Üçüncü sırada bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörü yer aldı. Ortalama maaş 148.295 TL.

  • Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları ise 134.095 TL ile dördüncü sırada yer alıyor. 

En sert artış yüzde 46,5 ile kara taşıtları dışındaki diğer ulaşım araçlarının imalatında yaşandı. Yaklaşık 92 bin kişinin çalıştığı bu alanı yüzde 44,8 ile insan sağlığı hizmetleri izledi. 488 bin kişinin istihdam edildiği sağlık sektöründe ortalama ücret bir yılda 43.338 TL'den 62.834 TL'ye çıktı. Su toplama ve arıtma yüzde 44, kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatı yüzde 43,1, finansal hizmetler ile sigorta yardımcı faaliyetleri ise yüzde 42,8 artışla ilk beşe girdi. Zirvedeki hava yolu taşımacılığında da ücretler bir yılda yüzde 42,2 arttı.

Özel sektörde ortalama ücret mart ayından bu yana yalnızca 92 lira arttı.

Özel sektörde ortalama ücret mart ayından bu yana yalnızca 92 lira arttı.

Genel ortalamaya bakıldığında ise ücretlerin yılın ikinci yarısında adeta yerinde saydığı görülüyor. Özel sektörde ortalama brüt ücret mart ayında 63.643 TL iken ağustosta 63.735 TL oldu. Beş aylık dönemde aradaki fark yalnızca 92 lirada kaldı.

;şçilerin en az yüzde 35 ile 40'ının ücreti doğrudan asgari ücret artışlarına bağlı ilerliyor. Asgari ücrete yıl ortasında artış yapılmayınca genel ortalama da büyük ölçüde sabit kaldı.

Yine de bazı sektörler çalışanlarına temmuzda kendi imkânlarıyla ara zam yaptı. Yaklaşık 40 sektörde ara zam uygulandığı görülüyor. En yüksek artış yüzde 12,2 ile eğitim sektöründe gerçekleşti ve bu alanda ortalama ücret 58.984 TL'den 65.178 TL'ye çıktı.

Su toplama, arıtma ve dağıtım yüzde 12,1 ile ikinci, insan sağlığı hizmetleri yüzde 10,9 ile üçüncü sırada yer aldı. Sağlıkta ortalama ücret 56.658 TL'den 62.834 TL'ye yükseldi. Programlama, yayıncılık ve haber ajansları yüzde 9,6, uluslararası örgüt ve temsilcilikler yüzde 9, balıkçılık yüzde 8,7, bilişim altyapısı yüzde 7,1, finansal hizmetler ise yüzde 6,7 ara zamla listede kendine yer buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın