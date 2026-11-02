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2027'de 40 Kanunda Değişiklik Geliyor: Esnek Mesai ve Görev Bazlı Yeni Maaş Sistemi Yolda

2027'de 40 Kanunda Değişiklik Geliyor: Esnek Mesai ve Görev Bazlı Yeni Maaş Sistemi Yolda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 09:24
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Çalışma hayatında 2027'de yaklaşık 40 kanunu kapsayan bir düzenleme planlanıyor. Uzaktan, hibrit, kısmi süreli ve esnek saatli modeller yaygınlaşırken kamuda da görev ve sorumluluğa dayalı sadeleştirilmiş bir maaş sistemi gündemde.

Kaynak: Takvim

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İş Kanunu'ndan kamu personel rejimine uzanan yaklaşık 40 kanunda çalışma süreleri yeniden yazılacak.

İş Kanunu'ndan kamu personel rejimine uzanan yaklaşık 40 kanunda çalışma süreleri yeniden yazılacak.

Takvim'in haberine göre düzenleme, Çalışma Kanunu ve kamu personel rejimi dahil yaklaşık 40 kanunda çalışma sürelerini ele alıyor. Uzaktan çalışma, dönemsel çalışma, esnek saat, hibrit model, kısmi süreli çalışma ve sıkıştırılmış hafta gibi uygulamaların kapsamı genişletilecek. Önceliği ise esnek süreli belirli süreli istihdam alıyor.

Paket yalnızca çalışma saatleriyle sınırlı değil. 15-29 yaş arasında eğitimde olan ya da işsiz gençlere yönelik programların da esnek çalışma adımlarıyla birlikte başlatılması planlanıyor.

Esnek çalışanlara tam zamanlılarla aynı sosyal haklar verilecek, haftalık 45 saatlik sınıra dokunulmayacak.

Esnek çalışanlara tam zamanlılarla aynı sosyal haklar verilecek, haftalık 45 saatlik sınıra dokunulmayacak.

Çalışanların en çok merak ettiği soru maaşların ne olacağı. Haberde bu konuda net bir ifade yer alıyor: 'Aylıklarda düşme olmayacak.' Taslakta haftalık 45 saatlik çalışma sınırı da değiştirilmiyor.

Esnek modelle çalışanlar prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan, tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanmaya devam edecek. Mali müşavir Serkan Kumdakçı da Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, esnek ya da hibrit düzene geçişin tek başına ücret ve sosyal hakları ortadan kaldırmayacağını öngördü. Kumdakçı'nın örnek modelinde çalışanlar haftada 4 gün evden, 2 gün ofisten çalışabiliyor; hangi günlerin uzaktan olacağının iş sözleşmesinde yazılması bekleniyor.

Kamuda çalışanlar sabah 2 saat erken başlayıp akşam 3 saat geç bitirebilecek, günlük çalışma süresi 8 saati geçmeyecek.

Kamuda çalışanlar sabah 2 saat erken başlayıp akşam 3 saat geç bitirebilecek, günlük çalışma süresi 8 saati geçmeyecek.

Esnek mesai kamu kurumlarına da uzanıyor. Planlanan sistemde günde en fazla 5 saatlik bir çekirdek çalışma süresi bulunacak, toplam günlük çalışma ise 8 saati aşmayacak. Başlangıç saati normal mesaiden 2 saat öne, bitiş saati ise 3 saat sonrasına kaydırılabilecek.

Yani klasik 09.00-18.00 düzeninin yanında daha erken başlayıp daha erken bitiren modeller de mümkün hale gelecek. Mali müşavir Serkan Kumdakçı, 07.00-16.00 arasındaki bir çalışma düzenini örnek olarak gösterdi; saatlerin işin niteliğine ve işveren-çalışan anlaşmasına göre belirlenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin başlangıçta tüm kamu kurumlarını kapsamaması bekleniyor.

Memurun maaşı görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek, kariyer süreçleri tek platformda toplanacak.

Memurun maaşı görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek, kariyer süreçleri tek platformda toplanacak.

Kamu çalışanları için ikinci büyük başlık maaş sistemi. Haberde yer alan bilgiye göre ödemeler, görev ve sorumluluğa göre belirlenen sadeleştirilmiş bir yapıya taşınacak; işin zorluğu, yetki ve sorumluluk düzeyi hesaba katılacak.

Kariyer tarafında da yenilik var: 'Kariyer Kapısı' adlı platform kamuya dışarıdan alımları, kurum içi yükselmeleri ve unvan değişikliklerini tek yerden yürütecek. Devlet Personel Bilgi Sistemi'ne eklenecek bir modül ise hizmet içi eğitimleri kapsayacak. Mali müşavir Serkan Kumdakçı, düzenlemenin altyapısının hazırlandığını ve yıl sonu itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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