2027'de 40 Kanunda Değişiklik Geliyor: Esnek Mesai ve Görev Bazlı Yeni Maaş Sistemi Yolda

Çalışanların en çok merak ettiği soru maaşların ne olacağı. Haberde bu konuda net bir ifade yer alıyor: 'Aylıklarda düşme olmayacak.' Taslakta haftalık 45 saatlik çalışma sınırı da değiştirilmiyor.

Esnek modelle çalışanlar prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan, tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanmaya devam edecek. Mali müşavir Serkan Kumdakçı da Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, esnek ya da hibrit düzene geçişin tek başına ücret ve sosyal hakları ortadan kaldırmayacağını öngördü. Kumdakçı'nın örnek modelinde çalışanlar haftada 4 gün evden, 2 gün ofisten çalışabiliyor; hangi günlerin uzaktan olacağının iş sözleşmesinde yazılması bekleniyor.