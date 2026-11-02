2027'de 40 Kanunda Değişiklik Geliyor: Esnek Mesai ve Görev Bazlı Yeni Maaş Sistemi Yolda
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Çalışma hayatında 2027'de yaklaşık 40 kanunu kapsayan bir düzenleme planlanıyor. Uzaktan, hibrit, kısmi süreli ve esnek saatli modeller yaygınlaşırken kamuda da görev ve sorumluluğa dayalı sadeleştirilmiş bir maaş sistemi gündemde.
Kaynak: Takvim
İş Kanunu'ndan kamu personel rejimine uzanan yaklaşık 40 kanunda çalışma süreleri yeniden yazılacak.
Esnek çalışanlara tam zamanlılarla aynı sosyal haklar verilecek, haftalık 45 saatlik sınıra dokunulmayacak.
Kamuda çalışanlar sabah 2 saat erken başlayıp akşam 3 saat geç bitirebilecek, günlük çalışma süresi 8 saati geçmeyecek.
Memurun maaşı görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek, kariyer süreçleri tek platformda toplanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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