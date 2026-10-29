5,4 Milyon Çalışanın Maaş Sistemi Değişiyor
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Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir düzenleme gündemde. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre devlet, farklı statülerde çalışan personelin ücret sistemini sadeleştirmeyi hedefliyor. Yeni modelde maaş düzeyleri, yapılan işin zorluğuna ve görevin yetki ile sorumluluğuna göre belirlenecek. Değişikliğin ne zaman devreye gireceği ise henüz netleşmedi.
Maaşlar görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek.
Kamuda yaklaşık 5,4 milyon kişi çalışıyor, kadrolu sayısı 3,5 milyonu aştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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