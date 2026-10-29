5,4 Milyon Çalışanın Maaş Sistemi Değişiyor

Yıllık Program'da yer alan hedefe göre, kamuda farklı statülerde istihdam edilen tüm personelin ücret sistemleri tek tek analiz edilecek. Bu çalışmanın ardından unvanları, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve daha sade bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacak. Yani maaşın hesaplanmasında artık yapılan işin zorluk derecesi, görevin yetkisi ve taşıdığı sorumluluk öne çıkacak.

Programda yalnızca ücret düzenlemesi yok. Personelin etkinliğini artırmaya yönelik bir düzenleme de planlanıyor. Kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atanma süreçlerini ve meslekte yükselmesini kapsayan bir mevzuat çalışması yapılacak.

Bu işin mutfağında dört kurum görev alacak: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Çalışmaların hangi aşamada olduğuna ve yeni sistemin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine dair şimdilik net bir açıklama bulunmuyor.