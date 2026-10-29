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5,4 Milyon Çalışanın Maaş Sistemi Değişiyor

5,4 Milyon Çalışanın Maaş Sistemi Değişiyor

memur
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 17:55
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Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir düzenleme gündemde. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre devlet, farklı statülerde çalışan personelin ücret sistemini sadeleştirmeyi hedefliyor. Yeni modelde maaş düzeyleri, yapılan işin zorluğuna ve görevin yetki ile sorumluluğuna göre belirlenecek. Değişikliğin ne zaman devreye gireceği ise henüz netleşmedi.

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Maaşlar görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek.

Maaşlar görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre belirlenecek.

Yıllık Program'da yer alan hedefe göre, kamuda farklı statülerde istihdam edilen tüm personelin ücret sistemleri tek tek analiz edilecek. Bu çalışmanın ardından unvanları, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve daha sade bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacak. Yani maaşın hesaplanmasında artık yapılan işin zorluk derecesi, görevin yetkisi ve taşıdığı sorumluluk öne çıkacak.

Programda yalnızca ücret düzenlemesi yok. Personelin etkinliğini artırmaya yönelik bir düzenleme de planlanıyor. Kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atanma süreçlerini ve meslekte yükselmesini kapsayan bir mevzuat çalışması yapılacak.

Bu işin mutfağında dört kurum görev alacak: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Çalışmaların hangi aşamada olduğuna ve yeni sistemin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine dair şimdilik net bir açıklama bulunmuyor.

Kamuda yaklaşık 5,4 milyon kişi çalışıyor, kadrolu sayısı 3,5 milyonu aştı.

Kamuda yaklaşık 5,4 milyon kişi çalışıyor, kadrolu sayısı 3,5 milyonu aştı.

Yıllık Program'daki verilere göre kamuda çalışan toplam personel sayısı 5 milyon 400 bin civarında. Bu rakamın 3 milyon 582 bini kadrolu personelden oluşuyor. İşçi sayısı 1 milyon 267 bini aşarken, sözleşmeli personel sayısı 420 bine yaklaşıyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin.

Tablo, düzenlemenin neden bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini gösteriyor. Memurdan işçiye, sözleşmeliden diğer statülerdeki çalışanlara kadar milyonlarca kişi bugün farklı kurallarla maaş alıyor. Hedeflenen sadeleştirmenin bu farkları ne ölçüde ortadan kaldıracağı ise henüz belli değil. Yeni sistemin hangi ödeme kalemlerini kapsayacağı ve mevcut maaşları nasıl etkileyeceği konusunda da bir açıklama yapılmadı.

Mevcut düzende ise memur maaşları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre belirleniyor. Kurul, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 zam öngörmüştü. Yeni ücret modeli hayata geçene kadar bu düzenin geçerli olacağı düşünülüyor; ancak modelin ayrıntıları açıklandıkça kamu çalışanlarının gözü bu başlıkta olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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