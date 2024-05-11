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NASA, Ay'da Tren Yolculuğu İçin Düğmeye Bastı! İşte NASA'nın FLOAT Projesi

NASA, Ay'da Tren Yolculuğu İçin Düğmeye Bastı! İşte NASA'nın FLOAT Projesi

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.05.2024 - 10:53 Son Güncelleme: 11.05.2024 - 10:58

ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da tren yolculuğuna hazırlanıyor. Yenilikçi Gelişmiş Konseptler Programı kapsamında yer alan altı 'bilim kurgu benzeri konseptten' biri olan 'Flexible Levitation on a Track' (FLOAT) ile robotik taşıma sistemi inşa edilmek isteniyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Bilim kurgu değil gerçek: NASA, gelecekte Ay'da yaşamı mümkün kılacak bir tren projesi üzerinde çalışıyor!

Bilim kurgu değil gerçek: NASA, gelecekte Ay'da yaşamı mümkün kılacak bir tren projesi üzerinde çalışıyor!

NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Konseptler programı kapsamında yeni bir finansman alanı oluşturan altı 'bilim kurgu benzeri konsept' arasında yer alıyor. Proje, 'Flexible Levitation on a Track' veya 'FLOAT' olarak adlandırılıyor. Ve her gün Ay yüzeyinde 100 tona kadar malzeme taşımak için manyetik robotlar kullanmayı planlıyor.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisi olan proje lideri Dr. Ethan Schaler, Ay üssünün işletişmesi için 2023'ları işaret etti.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisi olan proje lideri Dr. Ethan Schaler, Ay üssünün işletişmesi için 2023'ları işaret etti.

Projenin arkasındaki ekip, bu sistemin Ay'da çıkarılan kaynakların güvenilir ve otonom bir şekilde taşınmasını sağlayacağını belirtiyor. Proje lideri Dr. Ethan Schaler, 'Dayanıklı, uzun ömürlü bir robotik taşıma sistemi, 2030'larda sürdürülebilir bir Ay üssünün günlük operasyonları için kritik öneme sahip olacak' diyor.

Dünya'daki demiryolları gibi sabit raylardan oluşmayacak: 'Açılabilen' esnek yollar oluşturulması öneriliyor.

Dünya'daki demiryolları gibi sabit raylardan oluşmayacak: 'Açılabilen' esnek yollar oluşturulması öneriliyor.

Dr. Schaler ve ekibi, Ay yüzeyine 'açılabilen' esnek yollar oluşturmayı öneriyor. Bu yollar, Ay üssünün yerinin değişmesi durumunda kolayca toplanıp başka bir yere taşınabilmesi için tasarlandı. Trenin hareketi, rayın yüzeyi üzerinde yükselen bir dizi 'güçsüz manyetik robot' tarafından sağlanacak. Bu robotlar, Dünya'daki maglev trenlerinin prensibine benzer bir şekilde, elektromanyetik itme kuvveti kullanarak hedeflerine ulaşacaklar.

Ay'da yaşam fikri düşündüğümüz kadar uzak olmayabilir: İlk kez Kasım 2022'de, Ayın etrafında başarılı bir vidasız döngü gerçekleştiren Artemis misyonunun bulguları ayda yaşama işaret ediyor olabilir!

Ay'da yaşam fikri düşündüğümüz kadar uzak olmayabilir: İlk kez Kasım 2022'de, Ayın etrafında başarılı bir vidasız döngü gerçekleştiren Artemis misyonunun bulguları ayda yaşama işaret ediyor olabilir!

Ay'da yaşam fikri şimdilik uzak görünse de, NASA'nın Artemis misyonları kapsamında Ay'ın güney kutbunda buz bulunduğuna inanılan kraterleri keşfetme ve yakınına iniş yapma planları bulunuyor. Bu planlar dahilinde, Ay'da bir insan varlığı oluşturma hedefi hâlâ geçerli.

Birden fazla ana kamp inşa edilecek: NASA ve diğer uzay ajansları, Ay'da kalıcı yerleşim yerleri kurmayı hedefliyor!

Birden fazla ana kamp inşa edilecek: NASA ve diğer uzay ajansları, Ay'da kalıcı yerleşim yerleri kurmayı hedefliyor!

NASA'nın keşif sistemleri geliştirmeden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, uzay ajansının Artemis inişlerinin bir parçası olarak birden fazla ana kamp inşa edeceğini belirtti. Bu, NASA ve diğer uzay ajanslarının Ay'da kalıcı yerleşim yerleri kurma hedefine işaret ediyor. Ancak Ay yüzeyindeki zorlu ortam, madencilik ve malzeme taşıma işlemlerini insan astronotlar için güvenli olmayan bir iş haline getiriyor.

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Üstelik Dr. Schaler'ın FLOAT projesi, NASA'nın 'yenilikçi ileri konseptler' programı olan NIAC'ın ikinci aşama finansmanı için seçilen altı fütüristik fikirden sadece biri.

Üstelik Dr. Schaler'ın FLOAT projesi, NASA'nın 'yenilikçi ileri konseptler' programı olan NIAC'ın ikinci aşama finansmanı için seçilen altı fütüristik fikirden sadece biri.

Projelerin her biri, teknolojilerini daha da geliştirmek için 600.000 dolara kadar yeni fon alıyor. Dr. Shcaler, bu fonun daha ileri testler için minyatür bir parça ve robot seti oluşturmak için kullanılacağını belirtiyor. Eğer herhangi bir proje bir sonraki aşamaya geçerse, bu projeler gelecekteki bir NASA görevi için bile değerlendirilebilir.

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