NASA, Ay'da Tren Yolculuğu İçin Düğmeye Bastı! İşte NASA'nın FLOAT Projesi

Projelerin her biri, teknolojilerini daha da geliştirmek için 600.000 dolara kadar yeni fon alıyor. Dr. Shcaler, bu fonun daha ileri testler için minyatür bir parça ve robot seti oluşturmak için kullanılacağını belirtiyor. Eğer herhangi bir proje bir sonraki aşamaya geçerse, bu projeler gelecekteki bir NASA görevi için bile değerlendirilebilir.