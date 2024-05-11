NASA, Ay'da Tren Yolculuğu İçin Düğmeye Bastı! İşte NASA'nın FLOAT Projesi
NASA, Ay'da Tren Yolculuğu İçin Düğmeye Bastı! İşte NASA'nın FLOAT Projesi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da tren yolculuğuna hazırlanıyor. Yenilikçi Gelişmiş Konseptler Programı kapsamında yer alan altı 'bilim kurgu benzeri konseptten' biri olan 'Flexible Levitation on a Track' (FLOAT) ile robotik taşıma sistemi inşa edilmek isteniyor.
İşte, detaylar...
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Bilim kurgu değil gerçek: NASA, gelecekte Ay'da yaşamı mümkün kılacak bir tren projesi üzerinde çalışıyor!
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisi olan proje lideri Dr. Ethan Schaler, Ay üssünün işletişmesi için 2023'ları işaret etti.
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Üstelik Dr. Schaler'ın FLOAT projesi, NASA'nın 'yenilikçi ileri konseptler' programı olan NIAC'ın ikinci aşama finansmanı için seçilen altı fütüristik fikirden sadece biri.
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