Çanakkale'de Peş Peşe Meydana Gelen Depremlere Uzmanlardan Açıklama Geldi! İşte Ahmet Ercan'ın Yorumu
Çanakkale'de Peş Peşe Meydana Gelen Depremlere Uzmanlardan Açıklama Geldi! İşte Ahmet Ercan'ın Yorumu
Son günlerde peş peşe yaşanan depremler, vatandaşlarda Marmara depremi endişesi yaratmaya devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Peki, İstanbul'da hissedilen deprem Marmara depreminin habercisi mi?
İşte, detaylar...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.39'da Çanakkale'nin, Ezine ilçesinde 10.23 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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Depremden kısa bir süre sonra AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ezine başta olmak üzere çevre illerde de olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmalarının ise büyük bir özenle devam ettiği de açıklamada yer almıştı.
Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ise yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu.
İşte, Ahmet Ercan'ın Yaptığı O Açıklama 👇
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