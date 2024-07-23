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Çanakkale'de Peş Peşe Meydana Gelen Depremlere Uzmanlardan Açıklama Geldi! İşte Ahmet Ercan'ın Yorumu

Çanakkale'de Peş Peşe Meydana Gelen Depremlere Uzmanlardan Açıklama Geldi! İşte Ahmet Ercan'ın Yorumu

ahmet ercan Deprem Uzmanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:28

Son günlerde peş peşe yaşanan depremler, vatandaşlarda Marmara depremi endişesi yaratmaya devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Peki, İstanbul'da hissedilen deprem Marmara depreminin habercisi mi? 

İşte, detaylar...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.39'da Çanakkale'nin, Ezine ilçesinde 10.23 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.39'da Çanakkale'nin, Ezine ilçesinde 10.23 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Meydana gelen sarsıntı geniş bir alana etki etti. Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale ve İstanbul'da hissedilen deprem korkuya neden olurken; deprem uzmanlarından açıklamalar peş peşe geldi.

AFAD Tarafından Yapılan Duyuruyu Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Depremden kısa bir süre sonra AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ezine başta olmak üzere çevre illerde de olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmalarının ise büyük bir özenle devam ettiği de açıklamada yer almıştı.

Depremden kısa bir süre sonra AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ezine başta olmak üzere çevre illerde de olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmalarının ise büyük bir özenle devam ettiği de açıklamada yer almıştı.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaydedilen deprem ise endişeleri artırdı. Sabaha karşı 03.44'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.75 kilometre olan deprem, 'Marmara'da neler oluyor?' sorusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ise yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu.

Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ise yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ercan'a göre, deprem küçük bir deprem ve yıkıcı etkisi yok. Öte yandan Ercan, bu depremlerden sonra büyük bir deprem de beklemiyor ve sönümlenmesini bekliyor.

İşte, Ahmet Ercan'ın Yaptığı O Açıklama 👇

İşte, Ahmet Ercan'ın Yaptığı O Açıklama 👇
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