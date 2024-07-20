Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Son Durumu Uzmanlar Yorumladı! İşte Naci Görür'ün Açıklaması
Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Son Durumu Uzmanlar Yorumladı! İşte Naci Görür'ün Açıklaması
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Saat 22.26'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, milyonlarca kişiye 'Marmara'da daha büyük bir deprem meydana gelir mi?' sorusunu sordurttu. Uzmanlardan açıklama bekleyen vatandaşlar, depremin hangi fay hattında olduğunu da merak etti. Açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: 'Çok endişe etmiyoruz.'
İşte, detaylar...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.26'da Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem sonrası herkesin aklına olası büyük İstanbul Depremi geldi! Peki, uzmanlar Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi nasıl yorumluyor?
Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı: 'Çok endişe etmiyoruz'
İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklaması 👇
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