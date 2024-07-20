Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Son Durumu Uzmanlar Yorumladı! İşte Naci Görür'ün Açıklaması

İlk açıklama A Haber canlı yayınında Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten geldi: 'Korkulacak bir şey yok'

Öztürk, depremi KAF'ta meydana gelen normal bir deprem olarak yorumladı. Ve daha sonra, 'Kırılma beklemediğimiz yerde olan deprem Fayın üstüne denk gelmiyor. Bundan bir şey çıkarmak zor. Bu bize Marmara'nın deprem ürettiğini gösteriyor. Asıl kırılacak yer Büyükçekmece'den Marmara Ereğlisi'ne kadar 120 kilometrelik bir alan.

Elbette bir deprem her depremi tetikler. Bu Marmara içinde olan deprem. Bunlar birbirine bağlılar. Korkulacak bir şey yok.' açıklamalarında bulundu.