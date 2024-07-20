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Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Son Durumu Uzmanlar Yorumladı! İşte Naci Görür'ün Açıklaması

Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Son Durumu Uzmanlar Yorumladı! İşte Naci Görür'ün Açıklaması

Naci Görür Deprem Uzmanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 08:51 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 08:53

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Saat 22.26'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, milyonlarca kişiye 'Marmara'da daha büyük bir deprem meydana gelir mi?' sorusunu sordurttu. Uzmanlardan açıklama bekleyen vatandaşlar, depremin hangi fay hattında olduğunu da merak etti. Açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: 'Çok endişe etmiyoruz.' 

İşte, detaylar...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.26'da Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.26'da Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü. Balıkesir açıklarında medyada gelen deprem, İstanbul, Bandırma ve Balıkesir gibi illerde hissedildi.

AFAD Tarafından Yapılan Duyuruyu Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Deprem sonrası herkesin aklına olası büyük İstanbul Depremi geldi! Peki, uzmanlar Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi nasıl yorumluyor?

Deprem sonrası herkesin aklına olası büyük İstanbul Depremi geldi! Peki, uzmanlar Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi nasıl yorumluyor?

İlk açıklama A Haber canlı yayınında Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten geldi: 'Korkulacak bir şey yok' 

Öztürk, depremi KAF'ta meydana gelen normal bir deprem olarak yorumladı. Ve daha sonra, 'Kırılma beklemediğimiz yerde olan deprem Fayın üstüne denk gelmiyor. Bundan bir şey çıkarmak zor. Bu bize Marmara'nın deprem ürettiğini gösteriyor. Asıl kırılacak yer Büyükçekmece'den Marmara Ereğlisi'ne kadar 120 kilometrelik bir alan.

Elbette bir deprem her depremi tetikler. Bu Marmara içinde olan deprem. Bunlar birbirine bağlılar. Korkulacak bir şey yok.' açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı: 'Çok endişe etmiyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı: 'Çok endişe etmiyoruz'

Deprem haritası paylaşan profesör, Tekirdağ-Güzelköy açıklarını işaret etti.  Deprem'in Tekirdağ Fay Zonunda meydana geldiğini, bu zonun son olarak 1912 Şarköy Depreminde kırıldığını öngördüklerini belirtti. Ve ekledi; 'Burada zaman zaman büyüklüğü 4.0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz.' dedi.

İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklaması 👇

İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklaması 👇
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