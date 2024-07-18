Sosyal Medya Fenomeninden Etkileşim İçin Doğa Katliamı: Doğa Harikası Yeşilgöl'e Arazi Aracıyla Girdi!

Profesör Dr. Gökoğlu açıklamasında, 'Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor, vatandaşlarımız oraya aracıyla girmiş. Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı? Gölü bulandırması bile yeşilliğin yok olmasına sebep olur. Bu tür yerleri canımız gibi korumamız gerekiyor, vatandaşımız yanlış yapmış' ifadelerine yer verdi.