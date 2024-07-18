Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sosyal Medya Fenomeninden Etkileşim İçin Doğa Katliamı: Doğa Harikası Yeşilgöl'e Arazi Aracıyla Girdi!

Sosyal Medya Fenomeninden Etkileşim İçin Doğa Katliamı: Doğa Harikası Yeşilgöl'e Arazi Aracıyla Girdi!

Antalya Kaş Sosyal Medya Fenomeni
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e saldırı niteliğinde gezi. Arazi aracıyla göle giren sosyal medya fenomeni, gölü tahrip etti. Görüntüleri sosyal medyada yayımlayan fenomen, tepkiler nedeniyle videoyu kaldırdı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yeşilgöl, suyunun kendine has rengi ve içinde bulundurduğu canlılar ile eşi benzeri görülmemiş bir doğa harikası.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yeşilgöl, suyunun kendine has rengi ve içinde bulundurduğu canlılar ile eşi benzeri görülmemiş bir doğa harikası.

Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Yeşilgöl, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alıyor.

Bir krater gölü olan Yeşilgöl, Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında bulunuyor.

Bir krater gölü olan Yeşilgöl, Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında bulunuyor.

Yaklaşık olarka 990 metre yükseklikte yer alan göl, Akdağ'ın yamaçlarında eriyen kar suyuyla besleniyor. Ortalama 12 derecelik sıcaklığa sahip olan Yeşilgöl'ün suyu ve 50 dönümlük alanıyla, Kaş, Demre ve Elmalı'nın içme suyu olarak da kullanılıyor.

Etkileşim uğruna doğa katliamı: Sosyal medya fenomenlerinin arazi aracıyla Yeşilgöl'ü tahrip etmesi ise milyonların tepkisine yol açtı.

Etkileşim uğruna doğa katliamı: Sosyal medya fenomenlerinin arazi aracıyla Yeşilgöl'ü tahrip etmesi ise milyonların tepkisine yol açtı.

Yeşilgöl'e arazi aracıyla girdikleri anları sosyal medyada yayınlayan dijital içerik üreticileri, kısa sürede videoyu sildi. Fakat böylesi bir sorumsuzluk sonucunda doğaya verilen tahribatı silmek mümkün değil!

Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, İHA muhabirleri ile yaptığı röportajda, Yeşilgöl’ün Antalya için önemli bir değer olduğunu ve göldeki canlı yaşamını ele aldı.

Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, İHA muhabirleri ile yaptığı röportajda, Yeşilgöl’ün Antalya için önemli bir değer olduğunu ve göldeki canlı yaşamını ele aldı.

Profesör Dr. Gökoğlu açıklamasında, 'Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor, vatandaşlarımız oraya aracıyla girmiş. Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı? Gölü bulandırması bile yeşilliğin yok olmasına sebep olur. Bu tür yerleri canımız gibi korumamız gerekiyor, vatandaşımız yanlış yapmış' ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın