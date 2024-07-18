Sosyal Medya Fenomeninden Etkileşim İçin Doğa Katliamı: Doğa Harikası Yeşilgöl'e Arazi Aracıyla Girdi!
Sosyal Medya Fenomeninden Etkileşim İçin Doğa Katliamı: Doğa Harikası Yeşilgöl'e Arazi Aracıyla Girdi!
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e saldırı niteliğinde gezi. Arazi aracıyla göle giren sosyal medya fenomeni, gölü tahrip etti. Görüntüleri sosyal medyada yayımlayan fenomen, tepkiler nedeniyle videoyu kaldırdı.
İşte, detaylar...
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yeşilgöl, suyunun kendine has rengi ve içinde bulundurduğu canlılar ile eşi benzeri görülmemiş bir doğa harikası.
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Bir krater gölü olan Yeşilgöl, Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında bulunuyor.
Etkileşim uğruna doğa katliamı: Sosyal medya fenomenlerinin arazi aracıyla Yeşilgöl'ü tahrip etmesi ise milyonların tepkisine yol açtı.
Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, İHA muhabirleri ile yaptığı röportajda, Yeşilgöl’ün Antalya için önemli bir değer olduğunu ve göldeki canlı yaşamını ele aldı.
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