Z Kuşağı ile Baby Boomer Yöneticiler 'Dakiklik' Konusunda Anlaşamıyor!
Z Kuşağı ile Baby Boomer Yöneticiler 'Dakiklik' Konusunda Anlaşamıyor!
Meeting Canary tarafından yapılan yeni bir anket, Z kuşağı ile baby boomer kuşağı arasındaki bir farkı daha ortaya koydu. Anket sonuçları, Z kuşağı ve baby boomer yöneticiler arasındaki dakiklik anlayışınında dikkat çeken farklılıklar olduğunu gösterdi. İşe 10 dakika geç kalmak ile zamanında gelmek arasındaki fark resmen iki kuşak arasındaki farkın kanıtı niteliğinde!
İşte, detaylar...
Kaynak: Pazarlamasyon
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Meeting Canary tarafından yapılan son anket verileri, iş hayatında baby boomer yöneticiler ile z kuşağı arasındaki farkı bir kez daha ortaya koyuyor.
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İki kuşak arasında dikkat çeken fark: Z kuşağı işe 10 dakika geç kalmayı sorun etmiyor. Hatta işe geç kalmak ile zamanında gitmeyi eşdeğer görüyor.
Z kuşağı 10 dakikadan bir şey olmaz derken, baby boomer'lar bu durumu saygısızlık olarak değerlendiriyor.
Gelin, Meeting Canary tarafından yapılan anket verilerine de birlikte göz atalım!
Baby Boomer nesli, toplantılara geç kalmayı ise kabul edilemez buluyor!
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Peki, kuşaklar arası dakiklik farkının nedeni ne?
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