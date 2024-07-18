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Z Kuşağı ile Baby Boomer Yöneticiler 'Dakiklik' Konusunda Anlaşamıyor!

Z Kuşağı ile Baby Boomer Yöneticiler 'Dakiklik' Konusunda Anlaşamıyor!

çalışma saatleri z kuşağı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:05

Meeting Canary tarafından yapılan yeni bir anket, Z kuşağı ile baby boomer kuşağı arasındaki bir farkı daha ortaya koydu. Anket sonuçları, Z kuşağı ve baby boomer yöneticiler arasındaki dakiklik anlayışınında dikkat çeken farklılıklar olduğunu gösterdi. İşe 10 dakika geç kalmak ile zamanında gelmek arasındaki fark resmen iki kuşak arasındaki farkın kanıtı niteliğinde! 

İşte, detaylar...

Kaynak: Pazarlamasyon

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Meeting Canary tarafından yapılan son anket verileri, iş hayatında baby boomer yöneticiler ile z kuşağı arasındaki farkı bir kez daha ortaya koyuyor.

Meeting Canary tarafından yapılan son anket verileri, iş hayatında baby boomer yöneticiler ile z kuşağı arasındaki farkı bir kez daha ortaya koyuyor.

Baby boomer yöneticiler, dakikliğe önem veriyor. Z kuşağı ise bu konu üzerine 'pek düşmüyor' diyebiliriz.

İki kuşak arasında dikkat çeken fark: Z kuşağı işe 10 dakika geç kalmayı sorun etmiyor. Hatta işe geç kalmak ile zamanında gitmeyi eşdeğer görüyor.

İki kuşak arasında dikkat çeken fark: Z kuşağı işe 10 dakika geç kalmayı sorun etmiyor. Hatta işe geç kalmak ile zamanında gitmeyi eşdeğer görüyor.

Z kuşağı 10 dakikadan bir şey olmaz derken, baby boomer'lar bu durumu saygısızlık olarak değerlendiriyor.

Z kuşağı 10 dakikadan bir şey olmaz derken, baby boomer'lar bu durumu saygısızlık olarak değerlendiriyor.

Gelin, Meeting Canary tarafından yapılan anket verilerine de birlikte göz atalım!

Gelin, Meeting Canary tarafından yapılan anket verilerine de birlikte göz atalım!

Araştırmaya göre, Z Kuşağından ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 47'si), 5 ila 10 dakika geç kalmanın hala dakiklik kapsamına girdiğini ifade ediyor. Ancak, Baby Boomer kuşağından katılımcıların yüzde 70'i, tam zamanında gelmenin dahi aslında geç kalmak anlamına geldiğini savunuyor.

Y kuşağından katılımcıların ise yaklaşık yüzde 40'ı, iş arkadaşlarının 10 dakika geç kalmasını kabul edilebilir buluyor. Ancak bu durum X kuşağı için yüzde 26'ya, Baby Boomer kuşağı içinse yüzde 20'ye düşüyor. 

Haliyle bu veriler, kuşaklar arasında zaman algısı ve dakiklik konusunda belirgin bir farklılık olduğunu gösteriyor.

Baby Boomer nesli, toplantılara geç kalmayı ise kabul edilemez buluyor!

Baby Boomer nesli, toplantılara geç kalmayı ise kabul edilemez buluyor!

Ankete göre, Baby Boomer neslinden katılımcıların yüzde 70'i toplantılara geç kalmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Z kuşağından bu görüşe katılanların oranı ise sadece yüzde 22. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, kuşaklar arasındaki değer ve tutum farkında yakından bakacak olursak: Baby Boomer nesli, genellikle disiplinli, zamanına sadık ve kurallara uyan bir nesil olarak biliniyor. Z kuşağı daha esnek, özgür ve kuralları sorgulayan bir tutum sergiliyor. Bu durum, çoğu zaman iş yerlerindeki etkileşim ve işleyiş üzerinde de belirleyici olabiliyor.

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Peki, kuşaklar arası dakiklik farkının nedeni ne?

Peki, kuşaklar arası dakiklik farkının nedeni ne?

Son yapılan çalışma, Z kuşağının zaman konusunda esnek olmasının nedenini, pandemi döneminde gerçekleştirilen online toplantılara bağlıyor. Bu sanal toplantılarda sıklıkla karşılaşılan teknik aksaklıklar, katılımcıların toplantının başlamasını bir süre beklemesini adeta bir nezaket kuralları listesine ekledi. 

Meeting Canary tarafından yapılan anket sonuçları da pandemi sürecinde iş hayatına katılan Z kuşağı bireylerin, bu dönemde edindikleri zamanlama esnekliğini devam ettirmek istediklerini ortaya koyuyor.

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