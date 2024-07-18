Z Kuşağı ile Baby Boomer Yöneticiler 'Dakiklik' Konusunda Anlaşamıyor!

Ankete göre, Baby Boomer neslinden katılımcıların yüzde 70'i toplantılara geç kalmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Z kuşağından bu görüşe katılanların oranı ise sadece yüzde 22.

Bu sonuçlar doğrultusunda, kuşaklar arasındaki değer ve tutum farkında yakından bakacak olursak: Baby Boomer nesli, genellikle disiplinli, zamanına sadık ve kurallara uyan bir nesil olarak biliniyor. Z kuşağı daha esnek, özgür ve kuralları sorgulayan bir tutum sergiliyor. Bu durum, çoğu zaman iş yerlerindeki etkileşim ve işleyiş üzerinde de belirleyici olabiliyor.