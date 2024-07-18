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Canan Karatay, Güneş Kremlerindeki Kanser Riskini İşaret Etti 'Asla Ama Asla Kullanmayın'

Canan Karatay, Güneş Kremlerindeki Kanser Riskini İşaret Etti 'Asla Ama Asla Kullanmayın'

canan karatay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 09:14

Yaz sıcaklarında Güneş'in zararlı ışınlarına doğrudan maruz kalmak istemeyenler 'güneş kremi' tercih ediyor. Prof. Doktor Canan Karatay ise tıp dünyasını ikiye bölen 'Asla kullanmayın, güneş kremi kanser yapıyor' açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Peki, güneş kreminin zararları neler? 

İşte, detaylar... 

UYARI: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Sağlığınızı etkileyecek kararları uzman hekiminize danışarak almalısınız!

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Güneş kremi, tıp dünyasıda tartışma yaratmaya devam ediyor! Kimi uzmanlar günümüzde güneş ışınlarının cilde temasının tehlikesinden söz ederken kimi uzmanlar ise güneş koruyucuların zararları hakkında uyarılarda bulunuyor.

Güneş kremi, tıp dünyasıda tartışma yaratmaya devam ediyor! Kimi uzmanlar günümüzde güneş ışınlarının cilde temasının tehlikesinden söz ederken kimi uzmanlar ise güneş koruyucuların zararları hakkında uyarılarda bulunuyor.

Konuya ilişkin bir açıklama da Prof. Dr. Canan Karatay'dan geldi. Karatay, 'Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor.' açıklaması ile dikkat çekti. Ve bir kez daha hatırlattı, 'Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor' 

Karatay Sözü adlı YouTube kanalında güneşten koruyan faktörlü kremlerden ve güneşten alınan D vitamininden söz eden ünlü profesör, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karatay Sözü adlı YouTube kanalında güneşten koruyan faktörlü kremlerden ve güneşten alınan D vitamininden söz eden ünlü profesör, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karatay, “Güneş hayattır. Güneşin en önemli etkisi, cildimize ultraviyole B ışınları geldiği zaman cildimizde D vitamini üretilmesidir. Ciltteki kolesterol sayesinde D vitamini üretimine neden olan Güneş ışınları, bu yüzden son derece önemli bir kaynaktır. D vitamini, ciltte üretildikten sonra karaciğere ve böbreklere gider ve hayati faydalar sağlar. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Bu nedenle güneş ışınının cildimize, hiçbir engel olmadan veya hiçbir koruyucu kullanmadan doğrudan vurmasını sağlamamız lazım.' ifadelerini kullanarak D vitamininin önemini vurguladı.

'Güneş koruyucular kimi neyden koruyor?' diyerek uyardı!

'Güneş koruyucular kimi neyden koruyor?' diyerek uyardı!

'Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor' diyen Karatay, güneş kremlerinin içeriğindeki kimyasallar ve ciltteki D vitaminini üretimini engellediği için tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Karatay, güneşe ne zaman çıkmamız gerektiği konusunda da uyarıda bulundu: 'Atmosferden yatay gelen ultraviyole D, atmosferde emilip kalıyor ve size direkt etki etmiyor'

Karatay, güneşe ne zaman çıkmamız gerektiği konusunda da uyarıda bulundu: 'Atmosferden yatay gelen ultraviyole D, atmosferde emilip kalıyor ve size direkt etki etmiyor'

Karatay'a göre, güneş ışınlarının atmosfere dik geldiği zamanları iyi değerlendirmek şart. Öğle saatlerinde 20 dakika yetiyor. Karatay, 'Günde 20 dakika koruyucusuz olarak güneşe çıkmak, günde 20 bin ünite D vitamini üretilmesini sağlıyor.' ifadelerini kullanıyor. 

Tabii bu konuda farklı uzman görüşleri de bulunuyor. Kimi uzmanlar, güneş yanığından korunmak ve zararlı ultraviyolelere maruz kalmamak için saat 10.00 ila 16.00 arasında güneşe mazur kalınmaması gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da Karatay gibi öğle saatlerinde koruyucusuz güneş banyosu öneriyor.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da Karatay gibi öğle saatlerinde koruyucusuz güneş banyosu öneriyor.

Öğle vakti yani 12.00 ila 13.00 saatleri arasında cilde herhangi bir kozmetik sürmeden, 15 dakikalık güneş banyosu yapmanın D vitamini sentezi için yeterli olduğunu ifade ediyor.

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