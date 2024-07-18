Canan Karatay, Güneş Kremlerindeki Kanser Riskini İşaret Etti 'Asla Ama Asla Kullanmayın'

Karatay, “Güneş hayattır. Güneşin en önemli etkisi, cildimize ultraviyole B ışınları geldiği zaman cildimizde D vitamini üretilmesidir. Ciltteki kolesterol sayesinde D vitamini üretimine neden olan Güneş ışınları, bu yüzden son derece önemli bir kaynaktır. D vitamini, ciltte üretildikten sonra karaciğere ve böbreklere gider ve hayati faydalar sağlar. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Bu nedenle güneş ışınının cildimize, hiçbir engel olmadan veya hiçbir koruyucu kullanmadan doğrudan vurmasını sağlamamız lazım.' ifadelerini kullanarak D vitamininin önemini vurguladı.