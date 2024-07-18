Canan Karatay, Güneş Kremlerindeki Kanser Riskini İşaret Etti 'Asla Ama Asla Kullanmayın'
Canan Karatay, Güneş Kremlerindeki Kanser Riskini İşaret Etti 'Asla Ama Asla Kullanmayın'
Yaz sıcaklarında Güneş'in zararlı ışınlarına doğrudan maruz kalmak istemeyenler 'güneş kremi' tercih ediyor. Prof. Doktor Canan Karatay ise tıp dünyasını ikiye bölen 'Asla kullanmayın, güneş kremi kanser yapıyor' açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Peki, güneş kreminin zararları neler?
İşte, detaylar...
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Güneş kremi, tıp dünyasıda tartışma yaratmaya devam ediyor! Kimi uzmanlar günümüzde güneş ışınlarının cilde temasının tehlikesinden söz ederken kimi uzmanlar ise güneş koruyucuların zararları hakkında uyarılarda bulunuyor.
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Karatay Sözü adlı YouTube kanalında güneşten koruyan faktörlü kremlerden ve güneşten alınan D vitamininden söz eden ünlü profesör, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Güneş koruyucular kimi neyden koruyor?' diyerek uyardı!
Karatay, güneşe ne zaman çıkmamız gerektiği konusunda da uyarıda bulundu: 'Atmosferden yatay gelen ultraviyole D, atmosferde emilip kalıyor ve size direkt etki etmiyor'
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da Karatay gibi öğle saatlerinde koruyucusuz güneş banyosu öneriyor.
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