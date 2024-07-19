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AFAD Duyurdu: Marmara Denizi'nde Deprem

AFAD Duyurdu: Marmara Denizi'nde Deprem

AFAD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 22:40

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi.

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Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirdiğine göre Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem 7,18 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtti. Kandilli’ye göre deprem 4,2 km derinlikte gerçekleşti. Depremin İstanbul dahil birçok ilden hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirdiğine göre Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem 7,18 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtti. Kandilli’ye göre deprem 4,2 km derinlikte gerçekleşti. Depremin İstanbul dahil birçok ilden hissedildiği belirtildi.

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