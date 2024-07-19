AFAD Duyurdu: Marmara Denizi'nde Deprem
AFAD Duyurdu: Marmara Denizi'nde Deprem
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi.
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Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirdiğine göre Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem 7,18 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirtti. Kandilli’ye göre deprem 4,2 km derinlikte gerçekleşti. Depremin İstanbul dahil birçok ilden hissedildiği belirtildi.
İşte o paylaşım:
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