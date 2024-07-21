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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 Bölgeye 'Yanardağ' Uyarısı: "Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran Tehdit Altında"

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 Bölgeye 'Yanardağ' Uyarısı: "Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran Tehdit Altında"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 20:23 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 20:31

Son olarak Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında 19 Temmuz akşamı saat 22.26'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan ise yurdun doğusunda 4 bölgenin tehdit altında olduğunu duyurdu.

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19 Temmuz'da Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hepimize hatırlattı.

19 Temmuz'da Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hepimize hatırlattı.

Paylaşımları ve uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı bir paylaşımla Doğu Anadolu Bölgesi'ne dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, şu uyarılarda bulundu: "Ağrı Yanardağı, 1890 yılında 3 kez ardı ardına patlamalı püskürtmeyle M7,4'lük deprem etkisi yapmış, 1900 kişi lav ile küllerle ölmüştür."

Prof. Dr. Ercan, şu uyarılarda bulundu: "Ağrı Yanardağı, 1890 yılında 3 kez ardı ardına patlamalı püskürtmeyle M7,4'lük deprem etkisi yapmış, 1900 kişi lav ile küllerle ölmüştür."

"Dağ, 1900 yılından beri kükremektedir. Jeofizik ile jeodetik gözlemler başlatılmalıdır. Iğdır, Doğubayazıt, Erciş ve Çaldıran tehdit altındadır."

"Dağ, 1900 yılından beri kükremektedir. Jeofizik ile jeodetik gözlemler başlatılmalıdır. Iğdır, Doğubayazıt, Erciş ve Çaldıran tehdit altındadır."

Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz günlerde Marmara'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem için ise şunları söylemişti:

Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz günlerde Marmara'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem için ise şunları söylemişti:
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"Sıkıntı yok. Bu deprem, büyük depremin yakınlaştığını veya ayak seslerini göstermez."

"Sıkıntı yok. Bu deprem, büyük depremin yakınlaştığını veya ayak seslerini göstermez."

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