Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 Bölgeye 'Yanardağ' Uyarısı: "Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran Tehdit Altında"
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 Bölgeye 'Yanardağ' Uyarısı: "Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran Tehdit Altında"
Son olarak Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında 19 Temmuz akşamı saat 22.26'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan ise yurdun doğusunda 4 bölgenin tehdit altında olduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Temmuz'da Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hepimize hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Ercan, şu uyarılarda bulundu: "Ağrı Yanardağı, 1890 yılında 3 kez ardı ardına patlamalı püskürtmeyle M7,4'lük deprem etkisi yapmış, 1900 kişi lav ile küllerle ölmüştür."
"Dağ, 1900 yılından beri kükremektedir. Jeofizik ile jeodetik gözlemler başlatılmalıdır. Iğdır, Doğubayazıt, Erciş ve Çaldıran tehdit altındadır."
Prof. Dr. Ercan, geçtiğimiz günlerde Marmara'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem için ise şunları söylemişti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sıkıntı yok. Bu deprem, büyük depremin yakınlaştığını veya ayak seslerini göstermez."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın