Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 Bölgeye 'Yanardağ' Uyarısı: "Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran Tehdit Altında"

Son olarak Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında 19 Temmuz akşamı saat 22.26'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan ise yurdun doğusunda 4 bölgenin tehdit altında olduğunu duyurdu.