"Buyur Bakalım CHP'li Pendik": "Yanlış Parti Adı Yazdığım İçin Sildim" Diyen Jahrein Tepkilerden Kaçamadı!
"Buyur Bakalım CHP'li Pendik": "Yanlış Parti Adı Yazdığım İçin Sildim" Diyen Jahrein Tepkilerden Kaçamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Youtube ve Twitch'te yaptığı sohbet ve oyun içerikleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Jahrein yine ses getiren bir harekete daha imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X hesabından yaptığı paylaşımda gündemin üst sıralarındaki sokak hayvanları konusuna eğilen Jahrein, şunları yazdı: "Buyur bakalım CHP'li Pendik. Yalnız, sahipsiz hayvanlar için alım ilanı. Ne kadar çok belediye var ve bunlar ne kadar mama alıyor?"
Paylaşımında, 31 Mart 2024 seçimleri sonucunda yüzde 1.91 farkla Ak Parti'nin kazandığı İstanbul Pendik Belediyesi için "CHP'li Pendik" ifadelerini kullanan Jahrein, yaptığı hatayı kısa bir süre sonra fark etti ve paylaşımını sildi.
X platformundaki haber hesaplarının dikkatini çeken bu hareketten sonra "Yanlış parti adı yazdığım için sildim, tweet'in ana fikri parti değil" diyen Jahrein, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Daha sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Mention'larda düzeltme olmadığı için düzeltemedim ben de sildim" diyen Jahrein tepkilerden kaçamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın