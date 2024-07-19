"Buyur Bakalım CHP'li Pendik": "Yanlış Parti Adı Yazdığım İçin Sildim" Diyen Jahrein Tepkilerden Kaçamadı!

Sosyal medyada yaptığı yayınlar ve paylaşımlarla adını duyuran Jahrein, gündemin üst sıralarındaki yerini koruyan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Jahrein, İstanbul Pendik Belediyesi'ne yanlış parti ismiyle seslenişiyle X kullanıcılarının hem dikkatini hem de tepkisini çekti.