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"Buyur Bakalım CHP'li Pendik": "Yanlış Parti Adı Yazdığım İçin Sildim" Diyen Jahrein Tepkilerden Kaçamadı!

"Buyur Bakalım CHP'li Pendik": "Yanlış Parti Adı Yazdığım İçin Sildim" Diyen Jahrein Tepkilerden Kaçamadı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 16:42

Sosyal medyada yaptığı yayınlar ve paylaşımlarla adını duyuran Jahrein, gündemin üst sıralarındaki yerini koruyan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Jahrein, İstanbul Pendik Belediyesi'ne yanlış parti ismiyle seslenişiyle X kullanıcılarının hem dikkatini hem de tepkisini çekti.

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Youtube ve Twitch'te yaptığı sohbet ve oyun içerikleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Jahrein yine ses getiren bir harekete daha imza attı.

Youtube ve Twitch'te yaptığı sohbet ve oyun içerikleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Jahrein yine ses getiren bir harekete daha imza attı.

X hesabından yaptığı paylaşımda gündemin üst sıralarındaki sokak hayvanları konusuna eğilen Jahrein, şunları yazdı: "Buyur bakalım CHP'li Pendik. Yalnız, sahipsiz hayvanlar için alım ilanı. Ne kadar çok belediye var ve bunlar ne kadar mama alıyor?"

X hesabından yaptığı paylaşımda gündemin üst sıralarındaki sokak hayvanları konusuna eğilen Jahrein, şunları yazdı: "Buyur bakalım CHP'li Pendik. Yalnız, sahipsiz hayvanlar için alım ilanı. Ne kadar çok belediye var ve bunlar ne kadar mama alıyor?"

Paylaşımında, 31 Mart 2024 seçimleri sonucunda yüzde 1.91 farkla Ak Parti'nin kazandığı İstanbul Pendik Belediyesi için "CHP'li Pendik" ifadelerini kullanan Jahrein, yaptığı hatayı kısa bir süre sonra fark etti ve paylaşımını sildi.

Paylaşımında, 31 Mart 2024 seçimleri sonucunda yüzde 1.91 farkla Ak Parti'nin kazandığı İstanbul Pendik Belediyesi için "CHP'li Pendik" ifadelerini kullanan Jahrein, yaptığı hatayı kısa bir süre sonra fark etti ve paylaşımını sildi.

X platformundaki haber hesaplarının dikkatini çeken bu hareketten sonra "Yanlış parti adı yazdığım için sildim, tweet'in ana fikri parti değil" diyen Jahrein, tüm dikkatleri üzerine çekti.

X platformundaki haber hesaplarının dikkatini çeken bu hareketten sonra "Yanlış parti adı yazdığım için sildim, tweet'in ana fikri parti değil" diyen Jahrein, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Mention'larda düzeltme olmadığı için düzeltemedim ben de sildim" diyen Jahrein tepkilerden kaçamadı.

Daha sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Mention'larda düzeltme olmadığı için düzeltemedim ben de sildim" diyen Jahrein tepkilerden kaçamadı.
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X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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