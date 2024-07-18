Yabancı Kuralı, Deplasman Yasağı, Yabancı Hakem: İşte TFF'nin Yeni Başkanı Hacıosmanoğlu'nun İlk Vaatleri
Yabancı Kuralı, Deplasman Yasağı, Yabancı Hakem: İşte TFF'nin Yeni Başkanı Hacıosmanoğlu'nun İlk Vaatleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mehmet Büyükekşi dönem biti, İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi başladı. Peki Hacıosmanoğlu'nun vaatleri nelerdi? Gelin hep birlikte hatırlayalım...
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TFF'deki Mali Seçimli Genel Kurul sonunda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alırken, son başkan Mehmet Büyükekşi ise 129 oyda kaldı.
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TFF'nin yeni başkanı seçilen Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında vaatlerini tek tek sıralamıştı.
Türk futboluna barış ve kardeşliği getirme hedefinde olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, Seçilmesi durumunda, deplasman yasağını kaldıracağını söylemişti.
Hacıosmanoğlu, "Deplasman yasağını kulüplerle konuşacağız ve belli bir noktaya geldikten sonra kaldıracağız" demişti.
Seçilmesi halinde yabancı kuralını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Bunun sınırlaması olmaz, niteliği olur. Mevcut haliyle kalmayacak. Kulüplerimizle orta noktayı bulacağız, nitelikli hale götüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Yabancı hakem uygulamasına da değinen Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakemin bu ülkede ne işi var? 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evladıyız, kendi evladımıza güvenemiyoruz. Hakem arkadaşların arkasında dağ gibi dur, onların haklarını iyileştir" diye konuşmuştu.
Hacıosmanoğlu, ayrıca "Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevkini kaldıracağım. Milli takım hocası yerli olacak. Kurullar bağımsız olacak" da demişti.
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