Gruplar Belli Oldu: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'ye Kolay, Vakıfbank'a Zor Rakip

VNL sonrasında Olimpiyatlar'a geçiş yapan Filenin Sultanları'nda kulüp sezonu için sonbaharı beklememiz gerekiyor. 2025 CEV Şampiyonlar Ligi için kura çekimi ise bugün Lüksemburg'da gerçekleştirildi. İşte Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana'nın rakipleri...