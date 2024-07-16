Gruplar Belli Oldu: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'ye Kolay, Vakıfbank'a Zor Rakip
Gruplar Belli Oldu: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'ye Kolay, Vakıfbank'a Zor Rakip
VNL sonrasında Olimpiyatlar'a geçiş yapan Filenin Sultanları'nda kulüp sezonu için sonbaharı beklememiz gerekiyor. 2025 CEV Şampiyonlar Ligi için kura çekimi ise bugün Lüksemburg'da gerçekleştirildi. İşte Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ve Fenerbahçe Medicana'nın rakipleri...
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Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen Filenin Sultanları başarıdan başarıya koşarken, milli takım sezonu bitip de kulüp sezonu başladığında yine nefes kesen mücadelelere tanıklık edeceğiz.
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Lüksemburg'da bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2025 CEV Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nı daha kolay rakipler beklerken Vakıfbank ise nispeten daha zor bir gruba düştü.
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele edecek. Rakipleri Fransa'dan Nantes ve Macaristan'dan Vasas Obuda. Nantes'ta geçen sezon pasör Arelya Karasoy, Vasas Obuda'da da ise pasör Buket Gülübay oynamıştı.
Geçen yılın ikincisi Eczacıbaşı Dynavit, B grubunda mücadele edecek. Rakipleri Fransa'dan Paris, Almanya'dan Schwerin.
Sultanlar Ligi'nin 3'üncüsü Vakıfbank ise diğer 2 Türk takımına göre daha zorlu bir gruba düştü. İtalya'dan Egonu'lu Vero Volley Milano ve Slovenya'dan Kamnik, Vakıfbank'ın C grubundaki rakipleri oldu.
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Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan, Sultanlar'ın da koçu Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'dan Imoco, A grubunda Polonya'dan Rzeszow ve Bulgaristan'dan Plovdiv ile karşılaşacak.
Eski Eczacıbaşılı Sırp pasör Maja Ognjenović'in takımı Scandicci ise E grubunda Polonya'dan Bielsko-Biala ve Almanya'dan Stuttgart ile karşılaşacak.
Gruplardaki nispeten zayıf olarak görülen 4'üncü takımlar ise önümüzdeki günlerde oynanacak elemelerden gelecek.
Naz Aydemir Akyol'un Lüksemburg'taki kura çekimine katılışına göndermede yapan bir X kullanıcısı "Anne eli değmiş gibi" diyerek Eczacıbaşılı pasörün kura çekimine uğurlu geldiğini ima etmiş oldu.
Milano ve Vakıfbank gibi iki güçlü takımın aynı gruba düşmesini heyecan verici bulanlar da oldu.
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Gruplar belli olduktan sonra X kullanıcılarının verdikleri ilk tepkiler şöyle:
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Stuttgart geçen yıl Fenerbahçe'yi sürpriz bir şekilde zorlamıştı.
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