Euro 2024 Finalinde İspanya'yı Destekleyen İskoç Esnafa İskoç Şarkıcı Lewis Capaldi de Destek Atmış!
Euro 2024 Finalinde İspanya'yı Destekleyen İskoç Esnafa İskoç Şarkıcı Lewis Capaldi de Destek Atmış!
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Tıpkı İngiltere gibi Birleşik Krallık'a bağlı olan İskoçya'nın Rangers'ıyla Celtic'iyle meşhur Glasgow şehrinde bir esnafın, dükkanının önüne İspanya bayrağı açması İngiltere basınında da kendine geniş yer buldu.
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Üstelik İskoçlar arasından İngiltere'nin rakibi İspanya'yı destekleyen yalnızca bu Glasgow'lu esnaf değildi. Şarkılarıyla İngiltere'de hit olan İskoç şarkıcı Lewis Capaldi de adeta bu esnafa 'destek atar' bir harekete imza attı.
Müziği bırakıp bırakmaması her daim merak konusu olan Capaldi, "Futbol asla eve dönmeyecek" diye bir yorumda bulunarak İngiliz basınının hem dikkatini hem de tepkisini çekti.
Berlin'deki büyük finalde bir İskoç'un üzerindeki İspanya formasıyla İskoçya bayrağı açması da objektiflere takılan bir detaydı.
Bağımsızlık konusu İskoçya'da son dönemde giderek daha da yüksek perdeden konuşuluyor. 2014'teki bağımsızlık referandumunda halkın yüzde 44'ü Birleşik Krallık'tan ayrılmak için oy vermişti.
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X kullanıcılarının da dikkatini çeken bu duruma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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