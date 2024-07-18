Özgür Demirtaş "Çekirdekleri Çıkardık" Yorumundan Sonra Savunmaya Geçti: "Barış Atay İnsandır, Hadi İşine"
Özgür Demirtaş "Çekirdekleri Çıkardık" Yorumundan Sonra Savunmaya Geçti: "Barış Atay İnsandır, Hadi İşine"
Eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında çok konuşulacak bir paylaşımda bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, 'Birbirlerine girmişler, çekirdekleri çıkardık' yorumundan sonra bu defa Atay'ı savundu.
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Özgür Demirtaş, "Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar" diyerek eski TİP milletvekili Barış Atay'ı hedef almıştı.
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Atay hakkında söyledikleri çok konuşulan Demirtaş'ın, yorumcu Öznur Küçüker Sirene'nin paylaşımına tepkisi sert oldu.
Demirtaş'ı çileden çıkartan paylaşımda şunlar yazıyordu: "Barış Atay ve Özgür Demirtaş birbirine girmiş. Çekirdekleri çıkardık, heyecanla takip ediyoruz."
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"Özgür Bey. Beni tanımadığınızı söylemişsiniz, doğrudur. Tanısaydınız, birinin yüzüne söylemeyeceğim şeyleri arkasından hiç söylemeyeceğimi bilirdiniz. Eğer o gün siz de olsaydınız, ekonomiyle ilgili çok doğru tespitler yaptığınızı söyleyen arkadaşıma 'önerileri emekçiden, işçi sınıfından yana değil. Neticede sermaye yanlısı, serbest piyasayı savunan, liberal bir ekonomist' sözümü yüzünüze de söylerdim."
"Benim yüzde 13 oy kaybettirdiğim yorumunuz 'gururumu okşadı' ama bu kadar önemli olduğumu düşünmüyorum. Hakkımda attığınız tweetler ve bu konudaki yorumlarınız, arkadaşlarla aramızda mutlaka hoş bir sohbet konusu olacaktır. Arkanızdan konuşulmuş gibi hissetmeyin. Haber vermiş olayım. Kolay gelsin."
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