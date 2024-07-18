Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Özgür Demirtaş’tan Barış Atay’a: “Siyaseti Bıraksa Oylar Artar”

Özgür Demirtaş’tan Barış Atay’a: “Siyaseti Bıraksa Oylar Artar”

özgür demirtaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 17:00

Ekonomist Özgür Demirtaş, eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Atay’ın siyaseti bırakması durumunda sol oyların artacağını söyleyen Demirtaş, Atay’ı arkasından konuşmakla da itham etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Özgür Demirtaş, bu sefer eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef aldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Özgür Demirtaş, bu sefer eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef aldı.

Demirtaş ilk olarak; “Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim.” açıklamasında bulundu.

Demirtaş ilk olarak; “Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim.” açıklamasında bulundu.

👇

👇
twitter.com

“Barış Atay iyi biri olabilir. Zaten sanatçılar "Genelde" çok iyi kalpli insanlardır. Kendisi ile Sosyal alanlarda benzer düşüncelerim de olabilir.”

“Barış Atay iyi biri olabilir. Zaten sanatçılar "Genelde" çok iyi kalpli insanlardır. Kendisi ile Sosyal alanlarda benzer düşüncelerim de olabilir.”

“Hiçbir şahsi bilgisi olmayan kişiler hakkında inanılmaz fevri konuşmalar yapıyor.”

“Hiçbir şahsi bilgisi olmayan kişiler hakkında inanılmaz fevri konuşmalar yapıyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Sol-Popülizm yaptığına da şahit oldum. Zaten Sağ-Popülizm dünyayı yedi bitirdi. Bir de buna enerjimiz yok.”

“Sol-Popülizm yaptığına da şahit oldum. Zaten Sağ-Popülizm dünyayı yedi bitirdi. Bir de buna enerjimiz yok.”

“Türkiye'de halkı kesinlikle tanımıyor. Verdiği demeçler, Sola %2 oy kazandırıyorsa %15 kaybettiriyor.”

“Türkiye'de halkı kesinlikle tanımıyor. Verdiği demeçler, Sola %2 oy kazandırıyorsa %15 kaybettiriyor.”

En komik tarafı nette %eksi 13 kaybettirdiğinin farkında değil. Onun dışında şahsı ile ilgili bilgim yok yorum yapamam.

En komik tarafı nette %eksi 13 kaybettirdiğinin farkında değil. Onun dışında şahsı ile ilgili bilgim yok yorum yapamam.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın