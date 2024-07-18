Özgür Demirtaş’tan Barış Atay’a: “Siyaseti Bıraksa Oylar Artar”

Ekonomist Özgür Demirtaş, eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Atay’ın siyaseti bırakması durumunda sol oyların artacağını söyleyen Demirtaş, Atay’ı arkasından konuşmakla da itham etti.