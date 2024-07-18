Özgür Demirtaş’tan Barış Atay’a: “Siyaseti Bıraksa Oylar Artar”
Özgür Demirtaş’tan Barış Atay’a: “Siyaseti Bıraksa Oylar Artar”
Ekonomist Özgür Demirtaş, eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Atay’ın siyaseti bırakması durumunda sol oyların artacağını söyleyen Demirtaş, Atay’ı arkasından konuşmakla da itham etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Özgür Demirtaş, bu sefer eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirtaş ilk olarak; “Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim.” açıklamasında bulundu.
👇
“Barış Atay iyi biri olabilir. Zaten sanatçılar "Genelde" çok iyi kalpli insanlardır. Kendisi ile Sosyal alanlarda benzer düşüncelerim de olabilir.”
“Hiçbir şahsi bilgisi olmayan kişiler hakkında inanılmaz fevri konuşmalar yapıyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sol-Popülizm yaptığına da şahit oldum. Zaten Sağ-Popülizm dünyayı yedi bitirdi. Bir de buna enerjimiz yok.”
“Türkiye'de halkı kesinlikle tanımıyor. Verdiği demeçler, Sola %2 oy kazandırıyorsa %15 kaybettiriyor.”
En komik tarafı nette %eksi 13 kaybettirdiğinin farkında değil. Onun dışında şahsı ile ilgili bilgim yok yorum yapamam.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın