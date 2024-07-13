Özgür Demirtaş'tan Berber ve Kuaförlerin Pazar Günü Kapalı Olmasına Sert Tepki!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından alınan berber ve kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasına ilişkin karara bir tepki de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Ünlü ekonomist, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada 'Bu karar FELAKET saçma' dedi.

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