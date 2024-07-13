Özgür Demirtaş'tan Berber ve Kuaförlerin Pazar Günü Kapalı Olmasına Sert Tepki!
Özgür Demirtaş'tan Berber ve Kuaförlerin Pazar Günü Kapalı Olmasına Sert Tepki!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından alınan berber ve kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasına ilişkin karara bir tepki de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Ünlü ekonomist, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada 'Bu karar FELAKET saçma' dedi.
İşte, detaylar...
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İstanbul Valiliği tarafından alınan karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Karar kapsamında İstanbul'daki berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeleri pazar günleri kapalı olacak.
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İşletme sahipleri ve vatandaşların itiraz ettiği karara uymayanlar tespit edildikleri takdirde, Ticaret Bakanlığınca idari yaptırım uygulanacak.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da karar tepki gösterenler arasındaydı. Hafta içi yoğun çalışanların kişisel bakım için ancak hafta sonu vakit bulduklarının altını çizen Demirtaş, 'Allah aşkına biraz akıl mantık' diyerek isyan etti.
Demirtaş'tan destek 'Berber ve kuaförlerin yanındayım...'
Kararı madde madde inceleyen ünlü ekonomist, hem kuaför ve berberlerde çalışanların hafta sonu tatil yapmasını sağlayacak çözümü buldu. Hem de kararın değiştirilmesi için talepte bulundu.
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Demirtaş'ın kendisini eleştirenlere ve itirazlara tepki verenlere de söyleyecekleri vardı: "Her vatandaş kendini ilgilendiren her konu hakkında fikir belirtir, belirtmelidir."
İşte, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yayımlanan karar
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