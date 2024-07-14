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6 Taksitle Tuvalet Kağıdı: Özgür Demirtaş "Yiğenim Sen Bilmezsin" Diyerek Paylaştı

6 Taksitle Tuvalet Kağıdı: Özgür Demirtaş "Yiğenim Sen Bilmezsin" Diyerek Paylaştı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 23:36 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 23:42

X platformunda yaptığı ekonomi paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Özgür Demirtaş, market fiyatlarındaki son duruma ilişkin yaptığı paylaşımla konuşulmayı başardı.

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Demirtaş, "Yiğenim sen bilmezsin, eskiden bilmem ne kuyruğu vardı?" cümlesiyle paylaştığı fotoğrafta 6 taksitle tuvalet kağıdı notu dikkat çekti.

Demirtaş, "Yiğenim sen bilmezsin, eskiden bilmem ne kuyruğu vardı?" cümlesiyle paylaştığı fotoğrafta 6 taksitle tuvalet kağıdı notu dikkat çekti.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyleydi:

Paylaşıma X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Paylaşıma X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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