6 Taksitle Tuvalet Kağıdı: Özgür Demirtaş "Yiğenim Sen Bilmezsin" Diyerek Paylaştı
6 Taksitle Tuvalet Kağıdı: Özgür Demirtaş "Yiğenim Sen Bilmezsin" Diyerek Paylaştı
X platformunda yaptığı ekonomi paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Özgür Demirtaş, market fiyatlarındaki son duruma ilişkin yaptığı paylaşımla konuşulmayı başardı.
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Demirtaş, "Yiğenim sen bilmezsin, eskiden bilmem ne kuyruğu vardı?" cümlesiyle paylaştığı fotoğrafta 6 taksitle tuvalet kağıdı notu dikkat çekti.
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Paylaşıma X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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