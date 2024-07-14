Bakan Mehmet Şimşek Onay Verdi: En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Sonunda Belli Oldu
Bakan Mehmet Şimşek Onay Verdi: En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Sonunda Belli Oldu
Gündemin üst sıralarındaki yerini koruyan emekli zammında konuşulan son rakamlar belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek'in onayıyla birlikte emeklilere yapılacak zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor.
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Geçen yıla benzer bir şekilde emekli zammını yalnızca kök maaşa yansıtmaya hazırlanan hükümet emeklilerin yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.
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Gelen tepkiler sonrasında en düşük emekli maaşı için zam kararı alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten kaynaklar, zam oranında yüzde 20 oranı üzerinde duruyor.
Gelen bilgilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73'lük zam oranına herhangi bir ek zam eklenmeyecek, en düşük emekli maaşında ise yüzde 20'lik bir artışa gidilecek.
Konuya ilişkin TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "En düşük emekli aylığı 12 bin-12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten toplamda 3.2 milyon emekli faydalanacak, diğer seçenek 12 bin 500 TL'den ise 3.7 milyon emekli yararlanacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması beklenen zam açıklamasının pazartesi ya da salı günü yapılabileceği tahmin ediliyor.
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