Gani Müjde Bodrum'daki Pahalılığa İsyan Etti: "800 TL'lik Otopark Ücreti, Boş Mekanlar, 20 Bin TL'lik Hesap"

'Kahpe Bizans', 'Yahşi Cazibe' ve 'Hayat Bilgisi' gibi birçok yapımın senaristliğini üstlenen Gani Müjde, Bodrum'daki hayat pahalılığına isyan eden son isim oldu. Müjde'nin X hesabından paylaştığı tweet'inde Bodrum'daki son duruma dikkat çekti.