Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Gani Müjde Bodrum'daki Pahalılığa İsyan Etti: "800 TL'lik Otopark Ücreti, Boş Mekanlar, 20 Bin TL'lik Hesap"

Gani Müjde Bodrum'daki Pahalılığa İsyan Etti: "800 TL'lik Otopark Ücreti, Boş Mekanlar, 20 Bin TL'lik Hesap"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 17:39

'Kahpe Bizans', 'Yahşi Cazibe' ve 'Hayat Bilgisi' gibi birçok yapımın senaristliğini üstlenen Gani Müjde, Bodrum'daki hayat pahalılığına isyan eden son isim oldu. Müjde'nin X hesabından paylaştığı tweet'inde Bodrum'daki son duruma dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gani Müjde, X hesabından yaptığı paylaşımda otopark ücretlerinden restoran hesaplarına birçok konuda Bodrum'daki pahalılığın geldiği son noktayı özetledi.

"Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyen Müjde, şöyle devam etti:

"Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyen Müjde, şöyle devam etti:

"800 TL'lik otopark ücretleri... Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf... Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar..."

"800 TL'lik otopark ücretleri... Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf... Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar..."

"Boş ama pahalı konaklama seçenekleri... Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beach kulüpleri..."

"Boş ama pahalı konaklama seçenekleri... Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beach kulüpleri..."

"Tıklım tıklım dolu belediye plajları... İptal edilen konserler... Dolu sokaklar, boş mekanlar..."

"Tıklım tıklım dolu belediye plajları... İptal edilen konserler... Dolu sokaklar, boş mekanlar..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Hele bir Temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar, söyleyeyim" diyen Müjde'nin paylaşımı, X'te ses getirdi.

"Hele bir Temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar, söyleyeyim" diyen Müjde'nin paylaşımı, X'te ses getirdi.

X'teki sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

X'teki sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın