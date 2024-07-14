Gani Müjde Bodrum'daki Pahalılığa İsyan Etti: "800 TL'lik Otopark Ücreti, Boş Mekanlar, 20 Bin TL'lik Hesap"
Gani Müjde Bodrum'daki Pahalılığa İsyan Etti: "800 TL'lik Otopark Ücreti, Boş Mekanlar, 20 Bin TL'lik Hesap"
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"Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyen Müjde, şöyle devam etti:
"800 TL'lik otopark ücretleri... Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf... Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar..."
"Boş ama pahalı konaklama seçenekleri... Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beach kulüpleri..."
"Tıklım tıklım dolu belediye plajları... İptal edilen konserler... Dolu sokaklar, boş mekanlar..."
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"Hele bir Temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar, söyleyeyim" diyen Müjde'nin paylaşımı, X'te ses getirdi.
X'teki sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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