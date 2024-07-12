İkiye Böldü: "Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyoruz" Diyen Kadına Aşırı Katılan da Var, Onu Yerden Yere Vuran da!

Evlenip çocuk sahibi olmak isteyenler de var, sadece eşiyle ya da bekar olarak hayatını devam ettirmek isteyen de. Bir yandan makyaj yapıp diğer yandan neden eşiyle birlikte çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini anlatan bir kadının çektiği video ise sosyal medyayı sallamayı başardı. İşte genç kadının anlattıkları ve onun fikirlerine gelen tepkiler...