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İkiye Böldü: "Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyoruz" Diyen Kadına Aşırı Katılan da Var, Onu Yerden Yere Vuran da!

İkiye Böldü: "Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyoruz" Diyen Kadına Aşırı Katılan da Var, Onu Yerden Yere Vuran da!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 18:18

Evlenip çocuk sahibi olmak isteyenler de var, sadece eşiyle ya da bekar olarak hayatını devam ettirmek isteyen de. Bir yandan makyaj yapıp diğer yandan neden eşiyle birlikte çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini anlatan bir kadının çektiği video ise sosyal medyayı sallamayı başardı. İşte genç kadının anlattıkları ve onun fikirlerine gelen tepkiler...

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Evli olan bir genç kadın bir video çekti ve neden eşiyle birlikte çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini tek tek anlattı.

Evli olan bir genç kadın bir video çekti ve neden eşiyle birlikte çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini tek tek anlattı.

"Ben bu hayata bile isteye bir canlı dünyaya getirmek istiyorsam ona hayatı hazır olarak sunmam gerekir" diyen genç kadın, İngilizce eğitim, spor ve sanat gibi şeylerin ancak çok küçük yaşlarda kolaylıkla öğrenebileceğini söyledi ve bunun için de en az 40 yaşına kadar çalışıp birikim sahibi olunabileceğini dile getirdi.

"Ben bu hayata bile isteye bir canlı dünyaya getirmek istiyorsam ona hayatı hazır olarak sunmam gerekir" diyen genç kadın, İngilizce eğitim, spor ve sanat gibi şeylerin ancak çok küçük yaşlarda kolaylıkla öğrenebileceğini söyledi ve bunun için de en az 40 yaşına kadar çalışıp birikim sahibi olunabileceğini dile getirdi.

Dünyaya getirdiği çocuğun yıllarca çalışıp didindiğinde ve başarısız olduğunda ebeveynlerin ona yardımcı olması gerektiğini, sorumlulukların hayat boyu devam ettiğini söyleyen genç kadın, "Travmaların hepsi çocukluktan geliyor. Bundan çok korkuyorum. Nasıl olur da çocuğumda travma yaratmadan onu büyütebilirim ki?" diye devam etti.

Dünyaya getirdiği çocuğun yıllarca çalışıp didindiğinde ve başarısız olduğunda ebeveynlerin ona yardımcı olması gerektiğini, sorumlulukların hayat boyu devam ettiğini söyleyen genç kadın, "Travmaların hepsi çocukluktan geliyor. Bundan çok korkuyorum. Nasıl olur da çocuğumda travma yaratmadan onu büyütebilirim ki?" diye devam etti.

Yeni nesil ebeveynlik ve annelik anlayışının artık daha farklı olduğuna dikkat çeken genç kadın, videoda şunları söyledi:

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dünya

1 çocuk sahibi olabiliyorken neden istemeyesin meyvasız ağaç olurmu 2 neden makyaj yaparak anlatiyorsun vergi kaçırıyor devletini çalıyorsun

Cilveli Ahmet Hoca

1-*meyve 1-Bitkilerle insanların ihtiyaçları/yaşamlarını karşılaştırmak mantıklı değil 2-onu ben de anlamlandıramadım ama gözlemlerime göre çoğu kız şu sıra... Devamını Gör

elfo3

Bunu niye linçliyorlar anlamıyorum. Kötü ya da istemeden anne-baba olmanın zararlarını her akşam haberlerde seyrediyoruz. İstemeyen yapmaz ne var ki?

Aliye Kocabaş

bencede üremeyin katılıyorum.