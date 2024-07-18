Fatih Altaylı'nın Programında "Atatürk Aile İşlerinde Muhafazakardı" Diyen Murat Bardakçı'ya Gelen Tepkiler

Youtube'da konuklarıyla video çeken Fatih Altaylı son olarak tarihçi Murat Bardakçı'yı ağırladı. İkilinin gündeminde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Bardakçı'nın Atatürk hakkında söylediği bazı sözler ise X kullanıcılarının tepkisini çekti.