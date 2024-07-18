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Fatih Altaylı'nın Programında "Atatürk Aile İşlerinde Muhafazakardı" Diyen Murat Bardakçı'ya Gelen Tepkiler

Fatih Altaylı'nın Programında "Atatürk Aile İşlerinde Muhafazakardı" Diyen Murat Bardakçı'ya Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 22:04

Youtube'da konuklarıyla video çeken Fatih Altaylı son olarak tarihçi Murat Bardakçı'yı ağırladı. İkilinin gündeminde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Bardakçı'nın Atatürk hakkında söylediği bazı sözler ise X kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Mustafa Kemal Atatürk için "Aile işlerinde oldukça muhafazakar biri" diyen Fatih Altaylı'ya Murat Bardakçı şu yanıtı verdi:

Mustafa Kemal Atatürk için "Aile işlerinde oldukça muhafazakar biri" diyen Fatih Altaylı'ya Murat Bardakçı şu yanıtı verdi:

"Şekerim, Atatürk Fransız generali değil, Osmanlı paşasıdır. Kız kardeşine (Makbule Hanım) 'Kadın okumaz, ben senin için okuyorum, senin okumana ne gerek var?' diyormuş. Bugünkü anlayışla yorumlamaya kalkarsak çok saçma şeyler çıkar. O dönem için normal bir şey."

"Şekerim, Atatürk Fransız generali değil, Osmanlı paşasıdır. Kız kardeşine (Makbule Hanım) 'Kadın okumaz, ben senin için okuyorum, senin okumana ne gerek var?' diyormuş. Bugünkü anlayışla yorumlamaya kalkarsak çok saçma şeyler çıkar. O dönem için normal bir şey."

Programdaki o anları şuradan izleyebilirsiniz:

Bardakçı'nın bu sözleri, X kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte X kullanıcılarından gelen o tweet'lerden bazıları:

Bardakçı'nın bu sözleri, X kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte X kullanıcılarından gelen o tweet'lerden bazıları:
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