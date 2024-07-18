Doping Cezası Alan Rıza Kayaalp: "Vicdanım Rahat, Devletimizin Yanımda Olmasını İstiyorum"
Doping Cezası Alan Rıza Kayaalp: "Vicdanım Rahat, Devletimizin Yanımda Olmasını İstiyorum"
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucunda güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak yasaklanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, sessizliğinim bozdu. Yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Kayaalp, 'Vicdanım rahat' dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Olimpiyatlar'a gidecek ASKİ Spor Kulübü sporcuları için düzenlediği etkinliğe katılan Kayaalp, yılda 8-9 kez doping numunesi veren bir sporcu olduğunu söyledi.
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Kayaalp, "Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilacı kullanmadım. Bu ilacı kulağımdaki çınlamadan dolayı kullandım. İçinde öyle bir maddenin olduğunu bilmiyordum" dedi.
Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Kayaalp, "2-3 haftadır o kadar üzgünüm ki... İnsan son döneminde isteyerek böyle bir hata yapmaz" diye konuştu.
"25 yıldır ülkeme birçok madalya kazandırdım, vicdani yönden hiçbir sıkıntım yok" diyen Kayaalp, "İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimizin yanımda olmasını çok istiyorum" diye konuştu.
Olimpiyat kafilesinden geçtiğimiz günlerde çıkartılan Rıza Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır'ın güreşeceği açıklanmıştı.
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