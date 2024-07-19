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Mucizevi İlaç Yolda: Ömrü Yüzde 25 Uzatıyor, Saçın Beyazlaşmasını Önlüyor!

Mucizevi İlaç Yolda: Ömrü Yüzde 25 Uzatıyor, Saçın Beyazlaşmasını Önlüyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 23:48

Uzun yaşamanın sırrını birçok kişi merak ediyor. Bilim insanları ise yaşlanma karşıtı tedavinin sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinde yayımlanan son araştırmada mucizevi bir ilacın geliştirildiği duyuruldu!

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Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki araştırmacılar, yaşlılığın hızlanmasıyla ilişkilendirilen bir proteini etkisiz hale getiren bir ilaç geliştirildiğini duyurdu.

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki araştırmacılar, yaşlılığın hızlanmasıyla ilişkilendirilen bir proteini etkisiz hale getiren bir ilaç geliştirildiğini duyurdu.

Kobay fareleriyle araştırma yapan bilim insanlarının elde ettiği bulgular çarpıcıydı. Deney sonucunda yaşam süresi yüzde 25 oranında artıyor, saçların beyazlamasının önüne geçiliyor!

Kobay fareleriyle araştırma yapan bilim insanlarının elde ettiği bulgular çarpıcıydı. Deney sonucunda yaşam süresi yüzde 25 oranında artıyor, saçların beyazlamasının önüne geçiliyor!

Üstelik hepsi bunlarla da sınırlı değil. Mucizevi ilaç sayesinde görme yetenekleri gelişiyor, kas fonksiyonları daha iyi bir hale geliyor ve en önemlisi de kansere yakalanma riski azalıyor!

Üstelik hepsi bunlarla da sınırlı değil. Mucizevi ilaç sayesinde görme yetenekleri gelişiyor, kas fonksiyonları daha iyi bir hale geliyor ve en önemlisi de kansere yakalanma riski azalıyor!

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Mail'de yer verilen haberde, söz konusu proteinin 'interlökin-11' olduğu ve insanlığın bu proteini yaklaşık 450 milyon yıl önce balıklardan miras aldığına dikkat çekildi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Mail'de yer verilen haberde, söz konusu proteinin 'interlökin-11' olduğu ve insanlığın bu proteini yaklaşık 450 milyon yıl önce balıklardan miras aldığına dikkat çekildi.

Deneyde kullanılan hayvanların ortalama yaşam sürelerinin 155 hafta olduğunu belirten uzmanlar, mucizevi ilaçla tedavi edilmeyen hayvanların ise 120 hafta yaşadığına dikkat çekti.

Deneyde kullanılan hayvanların ortalama yaşam sürelerinin 155 hafta olduğunu belirten uzmanlar, mucizevi ilaçla tedavi edilmeyen hayvanların ise 120 hafta yaşadığına dikkat çekti.
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Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Profesör Stuart Cook, "Bu bulgular çok heyecan verici" dedi ve şöyle devam etti:

Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Profesör Stuart Cook, "Bu bulgular çok heyecan verici" dedi ve şöyle devam etti:

"Başka bir deyişler anti 'interlökin-11' alan yaşlı fareler çok daha sağlıklıydı. Bu bulgular şu anda sadece fareler üzerinde elde edilmiş olsa da ilaçların özellikle yaşlı insanlarda da benzer etkilere sahip olabileceği ihtimali oldukça güçlü."

"Başka bir deyişler anti 'interlökin-11' alan yaşlı fareler çok daha sağlıklıydı. Bu bulgular şu anda sadece fareler üzerinde elde edilmiş olsa da ilaçların özellikle yaşlı insanlarda da benzer etkilere sahip olabileceği ihtimali oldukça güçlü."

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