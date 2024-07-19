Mucizevi İlaç Yolda: Ömrü Yüzde 25 Uzatıyor, Saçın Beyazlaşmasını Önlüyor!

Uzun yaşamanın sırrını birçok kişi merak ediyor. Bilim insanları ise yaşlanma karşıtı tedavinin sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinde yayımlanan son araştırmada mucizevi bir ilacın geliştirildiği duyuruldu!

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